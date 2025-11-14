REKLAMA
ChatGPT jak Messenger. Od teraz bzdur nie będziesz generować samotnie

OpenAI dodaje do ChataGPT możliwość konwersacji grupowej, obiecując "nowe sposoby współpracy". A ja mam nieodparte wrażenie, że skończy się to wspólnymi sesjami generowania AI slopu.

Malwina Kuśmierek
ChatGPT czaty grupowe
Grupowe czaty ze sztuczną inteligencją nie są nowe - oferuje je choćby WhatsApp. Jednak dotychczas wszystkie tego typu funkcje były dodatkiem do istniejących już komunikatorów, a nie rozszerzeniem w samych chatbotach. Teraz OpenAI przeciera szlaki, testując własną wersję czatów grupowych w ChatGPT.

OpenAI udostępnia czaty grupowe w ChatGPT

Grupowe rozmowy działają podobnie do czatów znanych z komunikatorów, z tą różnicą, że jednym z uczestników jest ChatGPT. Jak wyjaśnia OpenAI na swoim blogu, za sprawą nowej funkcji użytkownicy mogą dodać do rozmowy znajomych lub współpracowników i wspólnie z ChatemGPT planować wyjazdy, ustalać szczegóły spotkań, tworzyć listy zakupów czy pracować nad projektami.

Aby uruchomić czat grupowy, wystarczy dotknąć ikony przedstawiającą małe ludziki w prawym górnym rogu dowolnej rozmowy. Jeśli grupa powstanie na bazie istniejącego czatu, aplikacja automatycznie tworzy jego kopię w nowej wersji grupowej, pozostawiając oryginał bez zmian. Link do rozmowy można udostępnić maksymalnie dwudziestu osobom, a każdy uczestnik musi stworzyć krótki profil z nazwą użytkownika i zdjęciem.

OpenAI podkreśla, że czaty grupowe są odseparowane od prywatnych rozmów, a w rozmowach grupowych została wyłączona opcja korzystania z pamięci chatbota - model nie korzysta z informacji zapisanych w ustawieniach personalizacji i nie zapisuje nowych. Firma zapowiada jednak, że w przyszłości wprowadzi bardziej szczegółowe ustawienia prywatności, które pozwolą decydować, w jakim zakresie AI może wykorzystywać pamięć w rozmowach grupowych.

W czatach grupowych ChatGPT korzysta z GPT‑5.1 Auto, mechanizmu dobierającego model odpowiedni do typu zapytania i planu taryfowego osoby, do której kierowana jest odpowiedź. Ze względu na to, że w rozmowie uczestniczy wiele osób, AI otrzymała też nowe "zachowania społeczne" pozwalające jej oceniać kontekst, decydować, kiedy zabrać głos, a kiedy milczeć. Bot potrafi również reagować z użyciem emoji i wykorzystywać zdjęcia profilowe uczestników, jeśli zostanie poproszony o stworzenie spersonalizowanych grafik.

Grupowe czaty wyposażono także w podstawowe funkcje moderacji. Uczestnicy mogą usuwać innych członków, z wyjątkiem twórcy grupy, którego pozbycie się wymaga opuszczenia czatu przez niego samego. Osoby poniżej 18. roku życia automatycznie aktywują silniejsze filtry treści dla wszystkich w rozmowie, a rodzice mogą całkowicie wyłączyć dostęp do grup.

OpenAI zapowiada, że to dopiero początek rozwijania ChatGPT jako narzędzia do wspólnej pracy i podejmowania decyzji. Firma chce obserwować, jak użytkownicy wykorzystują nowe możliwości, i na tej podstawie planuje dalsze zmiany przed szerszym udostępnieniem funkcji na całym świecie. Bo póki co pilotaż czatów grupowych odbywać się będzie jedynie w Japonii, Korei Południowej, Nowej Zelandii i Tajwanie.

ChatGPT nabroił trochę za dużo bym mogła w pełni cieszyć się z nowej funkcji

Choć zdecydowanie widzę ogólną użyteczność czatów grupowych w ChatcieGPT, to nie mogę z całym przekonaniem zachwycić się funkcją. Już w rozmowach "jeden na jednego" chatbot ma bardzo dobre wyniki w ogłupianiu rozmówców i generowaniu im tego, co chcieliby usłyszeć od innego człowieka - od porad dietetycznych, po wmawianie im że odkryli matematykę na nowo, aż po zachęcanie do zachowań autoagresywnych. Teraz mamy okazję do powtórzenia się tego typu historii, jednak zamiast do jednej osoby, chatbot będzie miał okazję pleść trzy po trzy do dwudziestu osób.

Mimo wszystko mam nadzieję, że jednak się mylę i ChatGPT w rozmowach grupowych będzie służył głównie jako korepetytor dla licealistów oraz pomocnik przy planowaniu wycieczek.

Malwina Kuśmierek
14.11.2025 07:59
Tagi: ChatbotChatGPTOpenAISztuczna inteligencja (AI)
