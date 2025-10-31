ChatGPT potaniał. Wreszcie ma to sens

Ładowanie...

Mowa o ChatGPT GO - to tańszy wariant abonamentu rozszerzającego możliwości najpopularniejszego chatbota AI. Nowe rozwiązanie pozwala korzystać z bardziej zaawansowanych funkcji i jednocześnie kosztuje kilka razy mniej niż ChatGPT Plus.

ChatGPT Go trafia do Polski. 35 zł/mies. za ulepszoną sztuczną inteligencję

ChatGPT to usługa domyślnie darmowa - wystarczy się zalogować, by zacząć korzystać. Co więcej, nawet nie trzeba posiadać konta, ale wtedy tracimy dostęp do kilku kluczowych funkcji takich jak "Myślenie" czy "Zbadaj głęboko".

OpenAI daje też możliwość ulepszenia narzędzia w ramach abonamentu ChatGPT Plus. Ta została wyceniona na 100 zł/mies. Nie należy zatem do najtańszych, ale gwarantuje dostęp do modelu GPT-5 z zaawansowanym rozumowaniem, rozszerzonym limitem wiadomości oraz przesyłanych plików, większą pamięcią, generowaniem obrazów i filmów czy specjalnym trybem agenta w przeglądarce ChatGPT Atlas.

Nowy plan ChatGPT Go stanowi coś pomiędzy darmowym kontem a subskrypcją Plus. Kosztuje 34,99 zł/mies. i zapewnia możliwość skorzystania z wielu ulepszeń, które znajdziemy w droższym abonamencie:

rozszerzony dostęp do GPT-5,

rozszerzony limit wiadomości i przesyłanych plików,

rozszerzone i szybsze generowanie obrazów,

dłuższa pamięć i możliwości kontekstowe,

projekty, zadania, niestandardowe modele GPT.

W tej cenie otrzymujemy dostęp do najlepszego modelu GPT-5, który w darmowym wariancie jest mocno ograniczony - po wyczerpaniu limitów korzysta się z uproszczonej wersji GPT-5 mini. Niestety, ale płatny plan nie zapewnia dostępu do lepszego głębokiego badania.

Czego jednak nie dostajemy w ramach ChatGPT Go? Abonament Plus pod kilkoma względami wciąż jest znacznie lepszy:

dostęp do modelu GPT-5 z zaawansowanym rozumowaniem;

rozszerzona pamięć i możliwości kontekstowe;

rozszerzona funkcja głębokiego badania i tryb agenta;

generowanie filmów z pomocą asystenta Sora;

agent Codex.

ChatGPT Plus za 100 zł/mies. wyróżnia się jeszcze lepszą pamięcią, dostępem do zaawansowanego rozumowania oraz generowaniem filmów modelem Sora. Jeśli jednak nie potrzebujecie tych funkcji, możliwość oszczędzenia 65 zł/mies. każdego miesiąca jest świetną opcją. Plan ChatGPT Go jest już dostępny w Polsce - aby z niego skorzystać, będzie potrzebna karta płatnicza.

Albert Żurek 31.10.2025 15:08

