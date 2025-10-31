Allegro jak ChatGPT. Do aplikacji wjeżdża potężne ułatwienie

Ładowanie...

Skąd o tym wiemy? Allegro opublikowało dedykowaną stronę internetową zawierającą ważne informacje dotyczące narzędzia. Dzięki tej funkcj kupujący na polskiej platformie zakupowej będą mieli łatwiej. Testowa wersja asystenta już działa.

Allegro z asystentem sztucznej inteligencji. Szukanie produktów stanie się prostsze

Dziś szukanie określonych produktów na Allegro wymaga wpisywania konkretnych słów kluczowych - np. smartfon iPhone, słuchawki Galaxy Buds, olej silnikowy, kołdra zimowa. Oprócz tego mamy do dyspozycji kategorie oraz filtry. Na tej podstawie musimy szukać określonych produktów. Czasami jest jednak tak, że szukamy czegoś szczególnego: np. smartfona z wodoszczelnością IP68. Sprzedawcy często nie zawierają tej informacji w nazwie.

Z drugiej strony możemy wybrać w filtrach opcję wodoszczelności, ale nie jest to najwygodniejsze rozwiązanie. W takich sytuacjach ma przydać się Asystent AI na Allegro. Opcja będzie działać jak klasyczne chatboty AI typu ChatGPT - w polu wyszukiwania będzie trzeba poprosić o znalezienie urządzenia lub innego produktu o określonych cechach. Oprogramowanie przeszuka oferty z uwzględnieniem kluczowych cech i je wyświetli.

Można będzie też zadać bardziej ogólne zadania typu: "wybieram się na wakacje w miejsce X, jaki krem z filtrem będzie odpowiedni?". Regulamin ujawnia, że rozwiązanie zostało wprowadzone aby wspierać użytkownika, by ten mógł szybciej i łatwiej znajdować produkty.

Rozwiązanie ma działać trochę jak ChatGPT, ale taki wyspecjalizowany w ofertach na Allegro. Gdy zapytamy go o bardziej ogólne zagadnienia, niezwiązane z produktami na platformie typu przepis na krem pomidorowy, może nam nie odpowiedzieć.

Asystent AI jest już dostępny, ale tylko częściowo

Nadchodząca funkcja być dostępna przede wszystkim w aplikacji mobilnej Allegro (najprawdopodobniej w dedykowanej sekcji), ale tak naprawdę z zalążka rozwiązania możemy skorzystać już teraz. W serwisie internetowym Allegro po wpisaniu określonej frazy tuż nad ofertami wyświetla się ikona Asystenta AI Allegro (trzy gwiazdki) oraz zadaje kontekstowe pytanie co do oferty.

1 / 2 Asystent AI już się pokazuje

Po wpisaniu iPhone 16 widzimy komunikat "Szukasz telefonu iPhone 16, czy akcesoriów do niego?". To bardzo ułatwia sprawę, ponieważ często zamiast urządzeń faktycznie pokazuje etui i szkła, a tutaj możemy łatwo wybrać określoną kategorię, bez potrzeby przeszukiwania bocznego menu. Następnie możemy wybrać przedział cenowych z liczbą ofert i wskaźnikiem popularności.

Podobnych funkcji powinniśmy oczekiwać po aplikacji mobilnej, gdy twórcy dodadzą do niej nową funkcję. Obecnie jeszcze jej nie widzę u siebie, ale to najprawdopodobniej kwestia czasu.

31.10.2025

