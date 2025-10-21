Allegro tnie ceny dostaw. Koniec kombinowania z koszykiem

Ładowanie...

Od 3 listopada do 28 grudnia Allegro obniży ceny dostaw realizowanych poza pakietem Smart! na przesyłki do punktu odbioru lub automatu przez Allegro Delivery. Oferta dotyczy także osób, które zamawiają rzeczy poniżej 45 zł i nie wykupiły abonamentu Smart!.

Allegro obniża ceny za dostawy. Różnica nie jest wielka, ale to wciąż oszczędność

Obecnie większość usług dostawy realizowanych w ramach Allegro Delivery do punktu lub automatu kosztuje 10,99 zł. Metoda jednak nie polega tylko na doręczeniu dostaw przez Allegro, ale też inne popularne firmy kurierskie:

Allegro One Box – dostawa jutro,

Allegro One Punkt,

Allegro Automat ORLEN Paczka,

Allegro Odbiór w Punkcie ORLEN Paczka,

Allegro Automat DHL BOX 24/7,

Allegro Odbiór w Punkcie DHL,

Allegro Automat DPD Pickup,

Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup,

Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup pobranie.

Od 3 listopada do 28 grudnia zwykła dostawa będzie kosztować 9,99 zł zamiast 10,99 zł. Różnica jest nieduża, ale jeśli często zamawiasz tanie rzeczy, da się zauważyć oszczędność. Sam często łapię się na tym, że zamawiam na Allegro drobiazgi za kilkanaście złotych, bo po prostu nie są dostępne stacjonarnie.

Nie należę do tych, którzy na siłę dobijają koszyk do 45 zł, żeby skorzystać z darmowej dostawy Smart!. Wychodzę z założenia, że dodatkowe przedmioty dorzucone do koszyka w celu skorzystania z darmowej dostawy w ramach Smart! najczęściej mi się nie przydają i lądują szufladzie. Dlatego wolę dopłacić te 11 zł do dostawy i zaoszczędzić kilka lub kilkanaście złotych. Podejrzewam, że nie jestem w tym podejściu osamotniony.

Tańsze przesyłki przydadzą się zwłaszcza tym, którzy korzystają z Allegro sporadycznie, bo pakiet Smart! kosztuje 59,90 zł rocznie, a żeby wyszło na plus, trzeba zamówić co najmniej sześć przesyłek rocznie. Wiele korzystających ma na koncie setki, a nawet tysiące złotych oszczędności. Sam nie kupuje bardzo często, ale na liczniku ostatnio stuknęło mi 1400 zł zaoszczędzonych środków w ramach Smart!.

Obniżka cen nie jest przypadkowa - Allegro przygotowuje klientów na Black Friday i gorączkę świątecznych zakupów. Allegro uważa, że dzięki temu oferty sprzedających na platformie "staną się jeszcze bardziej atrakcyjne dla kupujących poza Smart!". Musimy pamiętać, że darmowe dostawy nie są standardem we wszystkich sklepach internetowych, więc cena dostawy ma znacznie.

Allegro Delivery to 33 tys. automatów i 37 tys. punktów odbioru

Allegro Delivery w ostatnim czasie zostało znacząco ulepszone. Wcześniej obejmowało dostęp głównie do automatów i punktów sygnowanych Allegro, DHL oraz Orlen, ale od września 2025 r. do usługi dołączyła także inna duża firma kurierska - DPD. Dzięki temu paczki Allegro Delivery odbierzemy w 70 tys. miejsc w całym kraju (37 tys. punktów odbioru i 33 tys. automatów).

Już wcześniej na Allegro użytkownicy mogli korzystać z usług DPD, ale były realizowane na innych warunkach. Współpraca sprawia, że wszystkie ceny usługi Allegro Delivery (niezależnie od sprzedawcy) są takie same.

Albert Żurek 21.10.2025

