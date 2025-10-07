#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Zakupy

iPhone 17 wyparował ze sklepów. Gdzie go kupić?

Polujesz na nowego iPhone'a 17, ale wszędzie widzisz tylko puste półki? Nie jesteś sam. Tegoroczna premiera wywołała chaos, a my podpowiadamy, gdzie kupić iPhone'a 17 w Polsce od ręki i jak nie dać się zwariować w oczekiwaniu na dostawę.

Oliwier Nytko
iPhone 17 wyparował ze sklepów. Gdzie go kupić?
REKLAMA

Seria iPhone 17, która zadebiutowała w Polsce 19 września 2025 r., wywołała na rynku prawdziwą burzę. Tegoroczna premiera, z rewolucyjnym iPhonem Air na czele, przerosła najśmielsze oczekiwania, prowadząc do najgorszych od lat problemów z dostępnością. Czas oczekiwania na niektóre modele sięga niemal miesiąca, a sytuację dodatkowo komplikują pierwsze doniesienia o usterkach technicznych.

Popyt napędzany jest przede wszystkim przez rewolucyjne zmiany w podstawowym modelu iPhone 17, który po raz pierwszy otrzymał funkcje zarezerwowane do tej pory dla droższych braci. Ekran ProMotion 120 Hz, lepszy aparat i podwojona pamięć w tej samej cenie sprawiły, że popyt na ten wariant wzrósł aż o 90 proc. Jeśli planujesz zakup, musisz uzbroić się w cierpliwość i wiedzę. Ale ten przewodnik z linkami to twoja mapa, która pomoże ci odnaleźć się w premierowym chaosie i upolować wymarzony model.

REKLAMA

iPhone 17 - podstawowy model z wywrotowymi zmianami

iPhone 17 Liquid Glass

iPhone 17 to pierwszy podstawowy model Apple, który otrzymał ekran ProMotion 120 Hz z technologią Always-On Display – funkcje wcześniej zarezerwowane wyłącznie dla wersji Pro.

Urządzenie ma 6,3-calowy wyświetlacz (wzrost z 6,1 cala), podwójny system aparatów Fusion 48 MP, czip A19 oraz podwójnie większą bazową pamięć 256 GB. To właśnie te ulepszenia sprawiły, że popyt na podstawowy model eksplodował.

Sytuacja z dostępnością: iPhone 17 cierpi na rekordowy deficyt dostępności – na większość wariantów trzeba czekać. Apple zwiększył produkcję o 40 proc., ale nadal nie jest w stanie nadążyć za popytem.

iPHONE 17 (256 GB)
Amazon
Oczekiwanie na dostawę
Amazon
Media Markt
Wkrótce dostępny
Media Markt
Media Expert
Chwiliowo niedostępny
Media Expert
Komputronik
Niedostępny
Komputronik

iPhone Air - rewolucyjny smukły (i dostępny) model

iphone air 2025

iPhone Air to najcieńszy iPhone w historii o grubości zaledwie 5,6 mm i wadze 165 gramów. Model ma 6,5-calowy wyświetlacz, pojedynczy aparat Fusion 48 MP, czip A19 Pro (ten sam co w modelach Pro) oraz nowy przedni aparat Center Stage 18 MP.

Sytuacja z dostępnością: paradoksalnie, iPhone Air ma najlepszą dostępność. Pomimo rewolucyjnego designu, popyt okazał się mniejszy od oczekiwań, prawdopodobnie z powodu obaw o żywotność baterii w tak cienkim urządzeniu.

iPHONE AIR 256 GB
Amazon
Biały na Amazon.pl - dostawa na jutro
Amazon
Amazon
Czarny na Amazon.pl - dostawa na jutro
Amazon
Media Markt
Biały w Media Markt - dostawa na następny dzień
Media Markt
Media Markt
Czarny w Media Markt - dostawa na następny dzień
Media Markt
Media Expert
Biały w Media Expert - dostawa na jutro
Media Expert
Media Expert
Czarny w Media Expert - dostawa na jutro
Media Expert
Komputronik
Biały w Komputronik - wysyłka "najczęściej w 2-3 dni robocze"
Komputronik
Komputronik
Czarny w Komputronik - wysyłka "najczęściej w 1 dzień roboczy"
Komputronik

iPhone 17 Pro - kompletna rewolucja

iphone 17 pro orange oferta

iPhone 17 Pro przeszedł diametralną zmianę designu – jego wyspa aparatów została przeprojektowana na ogromną taflę szkła rozciągającą się na całą szerokość urządzenia. Model otrzymał potrójny system aparatów 48 MP z teleobiektywem Fusion i 8-krotnym zoomem optycznym, komorę parową eliminującą przegrzewanie oraz 12 GB RAM. Obudowa unibody z aluminium zastąpiła dotychczasowy tytan.

Sytuacja z dostępnością: Pro należy do najbardziej pożądanych modeli w serii. Pomimo zwiększonej produkcji o 25 proc., dostępność pozostaje praktycznie zerowa. W Media Expert pojawia się kilka sztuk co parę godzin - i tyle na ten moment.

iPHONE 17 PRO (256 GB)
Amazon
Dostępny na jutro (!) - niebieski
Amazon
Media Markt
Dostawa koniec października - niebieski
Media Markt
Media Expert
Chwiliowo niedostępny
Media Expert
Komputronik
Niedostępny
Komputronik

iPhone 17 Pro Max - flagowy model z rekordowym popytem

iPhone 17 Pro Max
iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max to najpotężniejszy iPhone w historii z 6,9-calowym wyświetlaczem, identycznym systemem aparatów jak w modelu Pro, ale z większą baterią. Model dostępny jest w czterech pojemnościach: 256 GB, 512 GB, 1 TB oraz rekordowy wariant 2 TB.

Sytuacja z dostępnością: Pro Max cieszy się największą popularnością. Już pierwszego dnia przedsprzedaży czas oczekiwania wydłużył się do połowy października, a obecnie wynosi średnio miesiąc.

iPHONE 17 PRO MAX (256 GB)
Amazon
Oczekiwanie na dostawę
Amazon
Media Markt
Dostawa połowa listopada - niebieski
Media Markt
Media Expert
Chwiliowo niedostępny
Media Expert
Komputronik
Niedostępny
Komputronik

Ogólne wnioski i rekomendacje zakupowe

Dostępność iPhone'a 17 jest najgorsza od lat z powodu rekordowego popytu na wszystkie modele z wyjątkiem iPhone'a Air. Podstawowy iPhone 17 okazał się największym zaskoczeniem, a jego popularność przerosła możliwości produkcyjne Apple'a.

Druga, większa partia iPhone'ów powinna dotrzeć do Polski w pierwszej połowie października. Sytuacja z dostępnością powinna znacznie się poprawić po 15 października, gdy opadnie pierwotny entuzjazm, a Apple zwiększy dostawy do partnerów.

REKLAMA

Dowiedz się więcej o najnowszych produktach Apple'a:

REKLAMA
Oliwier Nytko
07.10.2025 08:25
Tagi: AppleSmartfony
Najnowsze
7:31
Apple podwija ogon i zmienia okropną nowość. Już nie zaśpisz do pracy
Aktualizacja: 2025-10-07T07:31:26+02:00
6:24
Z kosmosu płyną sygnały sprzed miliardów lat. Wreszcie je usłyszymy
Aktualizacja: 2025-10-07T06:24:00+02:00
6:23
iPhone 17 Pro Max gorszy od Samsunga Galaxy S25 Ultra. Tego się nie spodziewałem
Aktualizacja: 2025-10-07T06:23:00+02:00
6:22
OpenAI chce ratować Europę. Brzmi jak początek kłopotów
Aktualizacja: 2025-10-07T06:22:00+02:00
6:21
Czy Wszechświat aż kipi od obcych? Nowa teoria to wyjaśnia
Aktualizacja: 2025-10-07T06:21:00+02:00
6:11
Mieszkańcy Alaski tracą grunt pod nogami. Dosłownie
Aktualizacja: 2025-10-07T06:11:00+02:00
22:11
UE chce, byś wywalił kartę płatniczą. Czas na nową aplikację
Aktualizacja: 2025-10-06T22:11:03+02:00
21:15
Tysiące Polaków przenosi numer do tego operatora. Sam też to zrobiłem
Aktualizacja: 2025-10-06T21:15:07+02:00
20:26
Robot Tesli miał podbić kosmos. Ekspert: "Nie jest gotowy nawet na Ziemię"
Aktualizacja: 2025-10-06T20:26:57+02:00
19:54
Microsoft ucina spekulacje o Xboxie. Gracze mogą zacierać ręce
Aktualizacja: 2025-10-06T19:54:41+02:00
19:32
Rywal PKP Intercity z nowymi trasami. Prawdziwa jazda dopiero się zacznie
Aktualizacja: 2025-10-06T19:32:58+02:00
19:01
Tani smartfon z potężną baterią już w Polsce. Nie sądziłem, że to możliwe
Aktualizacja: 2025-10-06T19:01:22+02:00
18:31
Co spowalnia twój komputer? Microsoft przyznaje: te dwie funkcje Windowsa
Aktualizacja: 2025-10-06T18:31:42+02:00
18:14
Produkcja czołgów wraca do Polski. Rodzi się nowa potęga
Aktualizacja: 2025-10-06T18:14:29+02:00
17:42
Samsung Galaxy S22 z ostatnią dużą aktualizacją. Czas się przesiąść
Aktualizacja: 2025-10-06T17:42:55+02:00
16:41
Ryanair w końcu ułatwia kupowanie biletów. Na to czekaliśmy
Aktualizacja: 2025-10-06T16:41:03+02:00
15:39
Nowy prezes Apple'a, Tim Cook na emeryturę. Może znowu będzie fajnie
Aktualizacja: 2025-10-06T15:39:30+02:00
15:09
Kraków odmładza tramwaje. Wiek taboru w końcu spadnie - jest data
Aktualizacja: 2025-10-06T15:09:46+02:00
13:48
Aplikacja Biedronki z nową funkcją. Wreszcie rozwiązali problem z papierem
Aktualizacja: 2025-10-06T13:48:33+02:00
13:40
Najlepszy VPN w 2025 roku. 10 najlepszych VPN-ów wartych twoich pieniędzy
Aktualizacja: 2025-10-06T13:40:52+02:00
13:31
Czujesz to? Tak będziemy się dusić przez najbliższe miesiące
Aktualizacja: 2025-10-06T13:31:23+02:00
12:39
Spotify w jakości bezstratnej już w Polsce. Bierz telefon i odpalaj
Aktualizacja: 2025-10-06T12:39:06+02:00
12:31
Tak wygląda moneta z Trumpem. Żadna jednodolarówka nie budziła takich emocji
Aktualizacja: 2025-10-06T12:31:01+02:00
11:39
Zadał pytanie czatbotowi. Zdziwił się, gdy do domu zapukała policja
Aktualizacja: 2025-10-06T11:39:41+02:00
10:51
Rząd chce mieć operatora telekomunikacyjnego. Szykuje się wielkie przejęcie?
Aktualizacja: 2025-10-06T10:51:23+02:00
10:00
Ekran, który pokochasz. Huawei MatePad 12 X 2025 w teście
Aktualizacja: 2025-10-06T10:00:00+02:00
10:00
Niby taki sam, ale lepszy. Huawei Watch Ultimate 2 - nowości, które mnie zaskoczyły
Aktualizacja: 2025-10-06T10:00:00+02:00
9:04
HerbYourself - suplementacja nowej generacji, która zmienia rynek
Aktualizacja: 2025-10-06T09:04:00+02:00
9:02
Lotnisko Chopina nie doczeka setnych urodzin. To będzie smutny koniec
Aktualizacja: 2025-10-06T09:02:34+02:00
8:23
Jest potężny problem z urządzeniem twórców iPhone'a i ChataGPT. Zderzyli się ze ścianą
Aktualizacja: 2025-10-06T08:23:43+02:00
8:00
Jaki saturator do wody kupić? TOP 7 urządzeń na 2025 rok
Aktualizacja: 2025-10-06T08:00:41+02:00
6:45
Mózg tworzy świat z iluzji. To oznacza, że żyjemy w fikcji
Aktualizacja: 2025-10-06T06:45:00+02:00
6:30
Holandia każe zmienić się Facebookowi i Instagramowi. Polska też powinna
Aktualizacja: 2025-10-06T06:30:00+02:00
6:15
Ludzie wracają do Windowsa 7. To protest przeciwko ubiciu Windowsa 10?
Aktualizacja: 2025-10-06T06:15:00+02:00
6:00
Przewaga kwantowa stała się faktem. Tym razem nikt jej nie podważy
Aktualizacja: 2025-10-06T06:00:00+02:00
5:45
Gazowanie wody saturatorem. Czym się różni różowa butla od niebieskiej?
Aktualizacja: 2025-10-06T05:45:00+02:00
19:23
Nostalgicy, to my mieliśmy rację - "kiedyś to było" okazuje się prawdą
Aktualizacja: 2025-10-05T19:23:13+02:00
18:38
Polska szkoła walki z systemem. Może w systemie kaucyjnym wcale nie chodzi o butelki i pieniądze
Aktualizacja: 2025-10-05T18:38:12+02:00
17:31
Klienci boją się, że mBank chce wiedzieć za dużo. Bank ma powód, by prześwietlać komputer
Aktualizacja: 2025-10-05T17:31:50+02:00
16:20
Norwegia wysyła nam swoje F-35 do pomocy. Elita NATO nad Polską
Aktualizacja: 2025-10-05T16:20:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA