iPhone 17 wyparował ze sklepów. Gdzie go kupić?

Ładowanie...

Seria iPhone 17, która zadebiutowała w Polsce 19 września 2025 r., wywołała na rynku prawdziwą burzę. Tegoroczna premiera, z rewolucyjnym iPhonem Air na czele, przerosła najśmielsze oczekiwania, prowadząc do najgorszych od lat problemów z dostępnością. Czas oczekiwania na niektóre modele sięga niemal miesiąca, a sytuację dodatkowo komplikują pierwsze doniesienia o usterkach technicznych.

Popyt napędzany jest przede wszystkim przez rewolucyjne zmiany w podstawowym modelu iPhone 17, który po raz pierwszy otrzymał funkcje zarezerwowane do tej pory dla droższych braci. Ekran ProMotion 120 Hz, lepszy aparat i podwojona pamięć w tej samej cenie sprawiły, że popyt na ten wariant wzrósł aż o 90 proc. Jeśli planujesz zakup, musisz uzbroić się w cierpliwość i wiedzę. Ale ten przewodnik z linkami to twoja mapa, która pomoże ci odnaleźć się w premierowym chaosie i upolować wymarzony model.

REKLAMA

iPhone 17 - podstawowy model z wywrotowymi zmianami

iPhone 17 to pierwszy podstawowy model Apple, który otrzymał ekran ProMotion 120 Hz z technologią Always-On Display – funkcje wcześniej zarezerwowane wyłącznie dla wersji Pro.

Urządzenie ma 6,3-calowy wyświetlacz (wzrost z 6,1 cala), podwójny system aparatów Fusion 48 MP, czip A19 oraz podwójnie większą bazową pamięć 256 GB. To właśnie te ulepszenia sprawiły, że popyt na podstawowy model eksplodował.

Sytuacja z dostępnością: iPhone 17 cierpi na rekordowy deficyt dostępności – na większość wariantów trzeba czekać. Apple zwiększył produkcję o 40 proc., ale nadal nie jest w stanie nadążyć za popytem.

iPhone Air - rewolucyjny smukły (i dostępny) model

iPhone Air to najcieńszy iPhone w historii o grubości zaledwie 5,6 mm i wadze 165 gramów. Model ma 6,5-calowy wyświetlacz, pojedynczy aparat Fusion 48 MP, czip A19 Pro (ten sam co w modelach Pro) oraz nowy przedni aparat Center Stage 18 MP.

Sytuacja z dostępnością: paradoksalnie, iPhone Air ma najlepszą dostępność. Pomimo rewolucyjnego designu, popyt okazał się mniejszy od oczekiwań, prawdopodobnie z powodu obaw o żywotność baterii w tak cienkim urządzeniu.

iPhone 17 Pro - kompletna rewolucja

iPhone 17 Pro przeszedł diametralną zmianę designu – jego wyspa aparatów została przeprojektowana na ogromną taflę szkła rozciągającą się na całą szerokość urządzenia. Model otrzymał potrójny system aparatów 48 MP z teleobiektywem Fusion i 8-krotnym zoomem optycznym, komorę parową eliminującą przegrzewanie oraz 12 GB RAM. Obudowa unibody z aluminium zastąpiła dotychczasowy tytan.

Sytuacja z dostępnością: Pro należy do najbardziej pożądanych modeli w serii. Pomimo zwiększonej produkcji o 25 proc., dostępność pozostaje praktycznie zerowa. W Media Expert pojawia się kilka sztuk co parę godzin - i tyle na ten moment.

iPhone 17 Pro Max - flagowy model z rekordowym popytem

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max to najpotężniejszy iPhone w historii z 6,9-calowym wyświetlaczem, identycznym systemem aparatów jak w modelu Pro, ale z większą baterią. Model dostępny jest w czterech pojemnościach: 256 GB, 512 GB, 1 TB oraz rekordowy wariant 2 TB.

Sytuacja z dostępnością: Pro Max cieszy się największą popularnością. Już pierwszego dnia przedsprzedaży czas oczekiwania wydłużył się do połowy października, a obecnie wynosi średnio miesiąc.

Ogólne wnioski i rekomendacje zakupowe

Dostępność iPhone'a 17 jest najgorsza od lat z powodu rekordowego popytu na wszystkie modele z wyjątkiem iPhone'a Air. Podstawowy iPhone 17 okazał się największym zaskoczeniem, a jego popularność przerosła możliwości produkcyjne Apple'a.

Druga, większa partia iPhone'ów powinna dotrzeć do Polski w pierwszej połowie października. Sytuacja z dostępnością powinna znacznie się poprawić po 15 października, gdy opadnie pierwotny entuzjazm, a Apple zwiększy dostawy do partnerów.

REKLAMA

Dowiedz się więcej o najnowszych produktach Apple'a:

REKLAMA

Oliwier Nytko 07.10.2025 08:25

Ładowanie...