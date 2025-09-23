#B69AFF
iOS 26.1 z nowościami. Polaku, Apple znów cię olewa

Nowe funkcje iOS 26.1, od usprawnień w Apple Music po Liquid Glass w Telefonie, pokazują dbałość o szczegóły. Ale ignorowanie polskich użytkowników boli.

Malwina Kuśmierek
Apple udostępnia iOS 26.1 developer beta
Apple nie zwalnia tempa. Zaledwie tydzień po oficjalnej premierze stabilnego iOS 26, firma udostępniła deweloperom pierwszą betę wersji 26.1. Aktualizacja przynosi kilka nowych funkcji, kosmetyczne poprawki interfejsu oraz ważne usprawnienia w Apple Intelligence i AirPods.

Apple Intelligence w nowych językach - wciąż bez polskiego

Najważniejszą zmianą w iOS 26.1 jest rozszerzenie wsparcia językowego dla Apple Intelligence. Inteligentne funkcje systemowe zyskały obsługę ośmiu nowych języków: duńskiego, niderlandzkiego, norweskiego, portugalskiego (wersja europejska), szwedzkiego, tureckiego, chińskiego tradycyjnego oraz wietnamskiego. Niestety, wciąż brakuje języka polskiego - co oznacza, że użytkownicy w naszym kraju nadal muszą korzystać z funkcji w językach obcych, a pełne doświadczenie Apple Intelligence pozostaje poza naszym zasięgiem.

AirPods z szerszym zakresem tłumaczeń na żywo

Druga istotna nowość dotyczy AirPods. Funkcja Live Translation, która pozwala na tłumaczenie rozmów w czasie rzeczywistym, obsługuje teraz kolejne języki, m.in. japoński, koreański, włoski oraz chiński (zarówno w wariancie tradycyjnym, jak i uproszczonym). Dzięki temu AirPods stają się jeszcze bardziej przydatnym akcesorium w podróży czy pracy w środowisku międzynarodowym.

Usprawnienia w aplikacjach systemowych

iOS 26.1 wprowadza kilka subtelnych zmian wizualnych w aplikacjach Apple. W Kalendarzu wydarzenia w widoku listy są teraz podświetlane pełnym kolorem, co poprawia czytelność. W aplikacji Zdjęcia ulepszono suwak przewijania filmów, a pasek nawigacyjny otrzymał delikatne, "mrożone" wykończenie ułatwiające korzystanie na jasnych tłach.

Zmiany w nawigacji w aplikacji Zdjęcia (źródło: Beta Profiles)

Natomiast przeglądarka Safari zyskała nieco szerszy dolny pasek kart, z mniejszymi odstępami wokół krawędzi.

Liquid Glass w aplikacji Telefon

Aplikacja Telefon, która w iOS 26 przeszła duży lifting, w wersji 26.1 wzbogaciła się o efekt Liquid Glass na klawiaturze numerycznej. Nowy wygląd nadaje klawiszom przezroczystego, szklanego charakteru, wpisującego się w estetykę Liquid Glass.

Apple Music z wygodnym gestem

W aplikacji Apple Music pojawiła się niewielka, ale praktyczna zmiana. Użytkownicy mogą teraz przesuwać palcem w lewo lub w prawo na miniodtwarzaczu, aby szybko przełączać się między utworami.

Bezpieczeństwo w tle

W kodzie iOS 26.1 odkryto także zmianę w systemie zabezpieczeń. Funkcja Rapid Security Updates została przemianowana na Background Security Improvement. Nowy mechanizm ma poprawiać bezpieczeństwo iPhone’a poprzez instalowanie poprawek w tle, jeszcze zanim trafią one do klasycznych aktualizacji systemowych. To oznacza szybszą reakcję na potencjalne zagrożenia, choć w razie problemów poprawki mogą być wycofywane i udoskonalane w kolejnych wersjach.

Więcej na temat iOS 26:

Zdjęcie główne: PixieMe / Shutterstock

23.09.2025 10:35
Tagi: aktualizacjaAppleiOSiPhone
