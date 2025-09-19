iOS26 problemy z baterią po aktualizacji? Oto jak to naprawić

Ładowanie...

Już od pierwszych dni po udostępnieniu iOS 26 w sieci pojawiły się liczne relacje użytkowników, którzy skarżą się na gwałtowny spadek wydajności baterii. Niektórzy opisują, że iPhone traci kilkanaście procent na godzinę nawet wtedy, gdy leży na biurku i nie jest używany. Inni zauważają, że urządzenie nagrzewa się przy codziennych czynnościach, takich jak przeglądanie internetu czy korzystanie z aplikacji społecznościowych. Pojawiają się też głosy, że animacje systemowe działają mniej płynniej.

Z tego artykułu dowiesz się:

REKLAMA

Doniesienia potwierdzają, że problem nie dotyczy pojedynczych egzemplarzy, lecz jest zjawiskiem szerzej obserwowanym. Nie oznacza to jednak, że każdy iPhone wymaga kosztownej naprawy – w wielu przypadkach winne są procesy typowe dla pierwszych dni po dużej aktualizacji.

Skąd bierze się większe zużycie energii?

Po aktualizacji do iOS 26 bateria iPhone’a może rozładowywać się szybciej z kilku nakładających się na siebie powodów. Nie jest to efekt jakiejś większej usterki, lecz zespół kilku zjawisk, które występują jednocześnie: od intensywnej pracy systemu w pierwszych godzinach po instalacji, przez nowe, bardziej wymagające funkcje graficzne, aż po aplikacje, które nie zostały jeszcze dostosowane przez twórców do najnowszej wersji systemu. Poniżej omawiamy najważniejsze czynniki, które odpowiadają za zwiększony apetyt na energię twojego iPhone’a.

1. Procesy działające w tle

Zaraz po zakończeniu aktualizacji iPhone rozpoczyna szereg ważnych procesów działających w tle, takich jak ponowne indeksowanie plików zapisanych na pamięci masowej twojego smartfona, optymalizacja zdjęć czy synchronizacja danych z iCloud. Wszystkie te kroki są niezbędne, aby system mógł w pełni korzystać z nowych funkcji przygotowanych przez twórców. W tym czasie urządzenie może pracować intensywniej, przez co bateria rozładowuje się szybciej, a sam telefon będzie się po prostu bardziej nagrzewać. Zwykle ten etap trwa od kilkunastu godzin do kilku dni, po czym zużycie energii powinno się ustabilizować.

2. Nowe funkcje i bardziej wymagające ustawienia

iOS 26 wprowadza nowe efekty wizualne (dynamiczne tapety, przezroczystości, rozbudowane animacje), które prezentują się efektownie, ale znacząco obciążają procesor i układ graficzny. Domyślnie włączony Adaptive Power Mode próbuje automatycznie dostosowywać pobór mocy, jednak zanim nauczy się twoich nawyków, telefon może zużywać więcej energii niż zwykle.

3. Nieprzystosowane do nowego systemu aplikacje

Dodatkowym źródłem problemów bywają same aplikacje, które nie zostały jeszcze zoptymalizowane pod kątem iOS 26. Nieaktualne programy mogą zbyt intensywnie działać w tle, powodować błędy i wymuszać częste odświeżanie danych. W efekcie bateria rozładowuje się szybciej, nawet wtedy gdy użytkownik nie korzysta aktywnie z telefonu.

Jak odzyskać długi czas pracy na jednym ładowaniu?

Jest kilka kroków, które można wykonać, by odzyskać sprawność działania baterii po aktualizacji do iOS 26. Tutaj należy wspomnieć, że jeśli twój iPhone nie działa tak długo, jak wcześniej, to prawdopodobnie nie masz się czego obawiać. Sama firma Apple zaktualizowała swój dokument pomocy technicznej, w którym zauważa, że problemy z wydajnością i czasem pracy sprzętu występują. Co zrobić, by je zminimalizować?

1. Wyłącz odświeżanie aplikacji w tle

Wejdź w Ustawienia > Ogólne > Odświeżanie aplikacji w tle i pozostaw aktywne tylko te aplikacje, które naprawdę potrzebują ciągłej aktualizacji danych, np. komunikatory czy mapy.

2. Zmień dostęp do lokalizacji

W Ustawieniach > Prywatność > Usługi lokalizacji ustaw tryb „Gdy używam aplikacji” albo całkowicie wyłącz lokalizację dla apek, które nie wymagają ciągłego śledzenia pozycji. Ruch ten niestety trzeba wykonywać w przypadku każdej aplikacji, ale warto – bateria naprawdę działa o wiele dłużej!

3. Ogranicz efekty wizualne

W Ustawieniach > Dostępność > Ruch możesz zmniejszyć ilość animacji, a w sekcji Ekran i wielkość tekstu > Przezroczystość zmniejszysz efekty wizualne związane właśnie z przezroczystością iOSa 26. Interfejs będzie wyglądać skromniej, ale zyskasz cenne minuty pracy na baterii.

4. Skontroluj jasność ekranu

Automatyczna regulacja jasności jest wygodna, ale może zużywać więcej energii. Zmniejsz jasność ekranu do minimum, oczywiście takiego, które pozwoli ci na wygodne użytkowanie telefonu. To powinno wydłużyć czas pracy na jednym ładowaniu.

5. Włącz tryb oszczędzania energii

Low Power Mode ogranicza odświeżanie procesów w tle, animacje i część usług systemowych. Jeśli twój model obsługuje Adaptive Power Mode, włącz go w ustawieniach baterii – system będzie wtedy inteligentnie dostosowywał pobór mocy do twoich nawyków.

6. Wyłącz Always-On Display

Telefony z ekranem OLED potrafią wyświetlać podstawowe informacje nawet w stanie uśpienia, jednak ta funkcja zużywa energię tak naprawdę przez całą dobę. Wyłączenie Always-On Display potrafi wydłużyć czas pracy nawet o kilkanaście proc.

7. Zaktualizuj aplikacje w App Store

Otwórz App Store i zaktualizuj wszystkie aplikacje. Deweloperzy często wypuszczają szybkie poprawki, które usuwają błędy powodujące nadmierne zużycie energii.

8. Po prostu poczekaj

Najprostsze, a często najskuteczniejsze rozwiązanie to… cierpliwość. Odczekaj co najmniej dwa-trzy dni od aktualizacji, aby wszystkie procesy w tle zakończyły się naturalnie.

REKLAMA

Spadek wydajności baterii po tak dużej aktualizacji jest czymś normalnym. Przynajmniej taki chwilowy

Pamiętaj, że spadek wydajności baterii po instalacji iOS 26 jest częstym i zazwyczaj przejściowym zjawiskiem, wynikającym z procesów działających w tle i nowych funkcji systemu. Jeśli jednak problemy utrzymują się dłużej niż kilka dni, zastosowanie opisanych wyżej kroków pozwala znacząco wydłużyć czas pracy iPhone’a. W razie braku poprawy warto skorzystać z diagnostyki serwisowej – szczególnie wtedy, gdy kondycja baterii wskazuje na jej fizyczne zużycie. Dzięki odpowiednim działaniom można jednak w większości przypadków odzyskać komfort korzystania z telefonu bez konieczności kosztownej wymiany podzespołów.

REKLAMA

Marcin Kusz 19.09.2025 12:52

Ładowanie...