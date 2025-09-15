iOS 26 już tu jest. Pobierasz najbrzydszy lifting w historii iPhone'a?

Ładowanie...

System iOS 26 został zaprezentowany w czerwcu 2025 r. i jak dotąd był dostępny jedynie w wersji beta. Nie każdy jednak jest na tyle odważny, aby instalować niepewne oprogramowanie na swoje główne urządzenie. Teraz nie trzeba już kombinować i martwić się o większe błędy. Jeśli tylko zajrzysz do ustawień, zobaczysz duże uaktualnienie.

iOS 26 jest już dostępny. Możesz pobierać nowy system Apple’a

Po kilku miesiącach od zapowiedzi, Apple 15 oficjalnie udostępnił iOS 26. Oprogramowanie mogą pobrać użytkownicy wciąż wspieranych iPhone’ów. Aby zainstalować najnowszą wersję systemu operacyjnego potrzebny będzie co najmniej iPhone 11 lub nowszy, bądź iPhone SE 2. generacji z 2020 r.

Oznacza to, że posiadacze tych modeli mogą liczyć na darmową aktualizację:

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e;

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max;

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max;

iPhone 13, 15 mini, 13 Pro, 13 Pro Max;

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max;

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max;

iPhone SE (2. generacji z 2020 r. i 3. generacji z 2022 r.).

Aby pobrać iOS’a 26, polecam zajrzeć do Ustawień i ręcznie wymusić aktualizację. Musicie znaleźć zakładkę Ogólne, przejść do sekcji Uaktualnienia i chwilę poczekać, aż smartfon sprawdzi dostępność nowych wersji do pobrania. Następnie w dolnej części ekranu pokaże się ikonka z logo iOS 26. Możecie wybrać, czy chcecie wykonać aktualizację teraz, czy może w nocy.

Polecam zastanowić się, czy na pewno chcecie instalować iOS 26. Apple jeszcze przez kilka miesięcy będzie wspierał iOS’a 18. Firma tuż obok zupełnie nowego wydania wypuściła także iOS 18.7, z zachowaniem starej stylistyki. iOS 26 wprowadza szereg różnych nowości, do których przynajmniej na początku trudno jest się przyzwyczaić. Korzystam z oprogramowania od kilku miesięcy, więc wiem, co mówię.

Są też inne systemy operacyjne do pobrania

Oprócz najnowszego iOS’a 26, Apple wprowadza aktualizację dla innych urządzeń. Wszystkie tegoroczne systemy są oznaczane liczbą 26, tak aby było łatwiej zorientować się, czy korzysta się z najnowszego wydania. Możecie też pobierać:

watchOS 26 na Apple Watch Series 6 lub Watch SE 2. generacji lub nowszych;

macOS 26 Tahoe na MacBook Air z M1 (2020 r.), MacBook Pro z M1 (2020 r.), MacBook Pro 16 z Intelem (2019 r.), iMac (2020 r.), Mac mini (2020 r.), Mac Studio (2022 r.), Mac Pro (2019 r.) oraz na nowszych wersjach tych komputerów;

iPadOS na iPad Air 3. generacji lub nowszy, iPad 8. generacji lub nowszy, iPad mini 5. generacji lub nowszy, iPad Pro 11” 1. generacji lub nowszy, iPad Pro 12,9” lub nowszy;

tvOS 26,

visionOS 26.

Aby pobrać nowe systemy, zajrzyjcie do ustawień swoich urządzeń z nadgryzionym jabłkiem.

Albert Żurek 15.09.2025 19:20

