Nie zdążyłeś kupić iPhone'a 17, a oni pokażą zaraz coś nowego. Aż 10 nowych produktów

Wrzesień należy do iPhone'a, ale Apple już szykuje kolejną falę premier. Analitycy wskazują na co najmniej dziesięć nowych urządzeń, w tym iPada Pro z M5, odświeżonego Vision Pro i długo wyczekiwany hub do inteligentnego domu.

Oliwier Nytko
Apple nie zwalnia tempa. Teraz zobaczymy 10 nowych produktów
Jesień i zima w kalendarzu premier Apple'a to tradycyjnie czas na odświeżenie oferty komputerów Mac oraz iPadów. Po wrześniowej gorączce związanej z debiutem nowych iPhone'ów, firma z Cupertino zazwyczaj nie zwalnia tempa i już w październiku lub listopadzie kieruje uwagę na inne kategorie swoich produktów.

W ostatnich latach schemat ten był bardzo wyraźny. Po prezentacji iPhone'ów, Apple organizował osobne wydarzenie lub decydowało się na cichsze premiery w formie informacji prasowych, aby wprowadzić na rynek nowe generacje MacBooków Pro, MacBooków Air, iMaców czy Maców mini. 

Często to właśnie jesienią debiutują nowe, autorskie procesory z serii M. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku iPadów – to właśnie w tym okresie modele Pro, Air czy podstawowy iPad otrzymują aktualizacje, zyskując na wydajności i otrzymując nowe funkcje.

Oto plany Apple na najbliższe miesiące

Zaraz po premierze iPhone'a 17, analitycy, tacy jak Mark Gurman z Bloomberga, już wskazują na kolejne nowości. Apple ma w planach co najmniej dziesięć kolejnych produktów, które zadebiutują jeszcze przed końcem 2025 r. oraz w pierwszej połowie 2026 r.

2025 r.: iPad, AirTag i Apple TV

Jeszcze w 2025 r. na rynek ma trafić pięć kluczowych produktów. Pierwszym z nich jest nowy iPad Pro z procesorem M5, który może również otrzymać drugą, przednią kamerę do rozmów wideo w orientacji pionowej. Aktualizacji doczeka się także Vision Pro, który zostanie wyposażony w ten sam czip M5.

Oprócz tego Apple planuje wprowadzić AirTag 2 z nowym czipem U2 dla precyzyjniejszego lokalizowania oraz odświeżone wersje Apple TV i głośnika HomePod mini z nowymi procesorami i wsparciem dla funkcji Apple Intelligence.

Początek 2026 r.: MacBook i monitor

macbook pro apple m4 0

Początek 2026 r. przyniesie kolejne ważne premiery, głównie w segmencie komputerów Mac. Spodziewany jest debiut MacBooka Pro z czipem M5, choć na większe zmiany w konstrukcji, takie jak ekran OLED, trzeba będzie poczekać do końca 2026 roku. Niedługo później pojawi się również MacBook Air z tym samym procesorem.

Użytkownicy komputerów stacjonarnych mogą oczekiwać nowego monitora, prawdopodobnie następcy Studio Display lub Pro Display XDR.

Wiosna 2026 r.: iPhone 17e

iPhone-16e-17

Wiosną 2026 roku Apple prawdopodobnie odświeży swoją budżetową ofertę smartfonów, wprowadzając model iPhone 17e. Będzie on następcą 16e i zaoferuje głównie szybszy czip A19, zachowując większość dotychczasowej specyfikacji.

A co zaraz trafi na półki sklepowe od Apple'a?

Co jeszcze?

Jedną z najbardziej wyczekiwanych nowości, planowaną na pierwszą połowę 2026 r., jest inteligentny hub domowy. Urządzenie to, rozwijane od dawna, ma być centrum zarządzania akcesoriami smart home i w pełni wykorzystywać możliwości przebudowanego asystenta Siri oraz funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Jego premiera jest ściśle uzależniona od finalizacji prac nad nową wersją Siri, która ma zadebiutować w aktualizacji systemu iOS.

Lista wszystkich premier po debiucie iPhone'a 17

Końcówka 2025 roku:

  • iPad Pro z czipem M5
  • Vision Pro z czipem M5
  • AirTag 2
  • Nowy Apple TV
  • Nowy HomePod mini
Początek 2026 roku:

  • MacBook Pro z czipem M5
  • MacBook Air z czipem M5
  • Nowy monitor (następca Studio Display lub Pro Display XDR)
  • iPhone 17e
  • Inteligentny hub domowy
15.09.2025 07:10
