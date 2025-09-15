Apple upadł na głowę z polskimi cenami wymiany ekranu iPhone'a 17

Ładowanie...

Standardowa roczna gwarancja na iPhone’y nie obejmuje zbitego ekranu. W takim przypadku za naprawę smartfona trzeba zapłacić z własnej kieszeni. Ile?

Wymiana ekranu i baterii w iPhone 17 tania nie jest. Lepiej uważaj na swój smartfon

Apple wystartował z przedsprzedażą nowych iPhone’ów 17. Urządzenia nie są jeszcze dostępne w oficjalnej sprzedaży (ta rusza w nadchodzący piątek 19 września), ale można już sprawdzić orientacyjną wycenę naprawy tegorocznych modeli. Zacznijmy od wymiany baterii, która może być wymagana po kilku latach od kupna smartfona:

iPhone 17 - 499 zł,

iPhone 17 Pro - 579 zł,

iPhone 17 Pro Max - 579 zł,

iPhone Air - 579 zł.

Ceny na szczęście się nie zmieniły względem ubiegłego roku: wymiana akumulatora w podstawowym iPhone 16 kosztowała 499 zł, a w modelach Pro 579 zł. W tym roku jednak Apple wycofał z oferty iPhone’a z dopiskiem Plus i zastąpił go nowym Air. W nowym cienkim smartfonie wymiana baterii kosztuje tyle, co w znacznie droższych wersjach z dopiskiem Pro. Mimo wszystko tanio nie jest. Na szczęście akumulatora nie trzeba wymieniać zbyt często.

Co natomiast z wymianą ekranów w nowych iPhone 17? Taka usługa jest dużo droższa:

iPhone 17 - 1779 zł,

iPhone 17 Pro - 1779 zł,

iPhone 17 Pro Max - 2149 zł,

iPhone Air - 1779 zł.

Podstawowy iPhone 17 co prawda zachowuje cenę poprzednika (3999 zł), ale ze względu na zastosowany ekran 120 Hz wymiana tego elementu jest 300 zł droższa niż w zwykłym iPhone 16. W zeszłorocznym modelu kosztowała ona 1479 zł, teraz jest to 1779 zł.

Pozytywnym zaskoczeniem jest fakt, że w droższych modelach 17 Pro i Air cena wcale nie jest wyższa. Wymiana panelu 17 Pro Maxa kosztuje ponad 2000 zł. Osobiście polecam zainwestować w dobre szkło hartowane, niezależnie od modelu. Nawet pomimo faktu, że najnowsze iPhone’y zostały wyposażone w teorii wytrzymalsze szkło Ceramic Shield 2 chroniące ekrany urządzeń.

Apple kosi też klientów za wymianę aparatów (a nawet jednego aparatu)

Apple nie ukrywa także cen wymiany innych komponentów takich jak szklany tył (który w iPhone 17 Pro i 17 Pro Max jest tylko częściowy):

iPhone 17: 729 zł,

iPhone 17 Pro - 729 zł,

iPhone 17 Pro Max - 729 zł,

iPhone Air - 729 zł.

Wymiana tylnych aparatów w nowych smartfonach Apple będzie kosztować:

iPhone 17: 859 zł,

iPhone 17 Pro - 1299 zł,

iPhone 17 Pro Max - 1299 zł,

iPhone Air - 859 zł.

Dobrze widzicie. Apple ustalił identyczną cenę wymiany jednego modułu aparatu w iPhone Air oraz w iPhone 17 wyposażonym w podwójny zestaw obiektywów. To jakieś szaleństwo.

Albert Żurek 15.09.2025 17:38

