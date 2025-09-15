REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Apple upadł na głowę z polskimi cenami wymiany ekranu iPhone'a 17

Lepiej dbaj o swojego iPhone’a 17 (lub model Air), jeśli nie chcesz mieć ogromnych wydatków. Wymiana ekranu i baterii w nowych smartfonach Apple’a tania nie jest.

Albert Żurek
Apple upadł na głowę z polskimi cenami wymiany ekranu iPhone'a 17
REKLAMA

Standardowa roczna gwarancja na iPhone’y nie obejmuje zbitego ekranu. W takim przypadku za naprawę smartfona trzeba zapłacić z własnej kieszeni. Ile?

REKLAMA

Wymiana ekranu i baterii w iPhone 17 tania nie jest. Lepiej uważaj na swój smartfon

Apple wystartował z przedsprzedażą nowych iPhone’ów 17. Urządzenia nie są jeszcze dostępne w oficjalnej sprzedaży (ta rusza w nadchodzący piątek 19 września), ale można już sprawdzić orientacyjną wycenę naprawy tegorocznych modeli. Zacznijmy od wymiany baterii, która może być wymagana po kilku latach od kupna smartfona:

  • iPhone 17 - 499 zł,
  • iPhone 17 Pro - 579 zł,
  • iPhone 17 Pro Max - 579 zł,
  • iPhone Air - 579 zł.

Ceny na szczęście się nie zmieniły względem ubiegłego roku: wymiana akumulatora w podstawowym iPhone 16 kosztowała 499 zł, a w modelach Pro 579 zł. W tym roku jednak Apple wycofał z oferty iPhone’a z dopiskiem Plus i zastąpił go nowym Air. W nowym cienkim smartfonie wymiana baterii kosztuje tyle, co w znacznie droższych wersjach z dopiskiem Pro. Mimo wszystko tanio nie jest. Na szczęście akumulatora nie trzeba wymieniać zbyt często.

Co natomiast z wymianą ekranów w nowych iPhone 17? Taka usługa jest dużo droższa:

  • iPhone 17 - 1779 zł,
  • iPhone 17 Pro - 1779 zł,
  • iPhone 17 Pro Max - 2149 zł,
  • iPhone Air - 1779 zł.

Podstawowy iPhone 17 co prawda zachowuje cenę poprzednika (3999 zł), ale ze względu na zastosowany ekran 120 Hz wymiana tego elementu jest 300 zł droższa niż w zwykłym iPhone 16. W zeszłorocznym modelu kosztowała ona 1479 zł, teraz jest to 1779 zł. 

Pozytywnym zaskoczeniem jest fakt, że w droższych modelach 17 Pro i Air cena wcale nie jest wyższa. Wymiana panelu 17 Pro Maxa kosztuje ponad 2000 zł. Osobiście polecam zainwestować w dobre szkło hartowane, niezależnie od modelu. Nawet pomimo faktu, że najnowsze iPhone’y zostały wyposażone w teorii wytrzymalsze szkło Ceramic Shield 2 chroniące ekrany urządzeń.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Expert
iPhone 17 - 3999 zł
Media Expert
Media Expert
iPhone 17 Pro - 5799 zł
Media Expert
Media Expert
iPhone Air - 5299 zł
Media Expert

Apple kosi też klientów za wymianę aparatów (a nawet jednego aparatu)

Apple nie ukrywa także cen wymiany innych komponentów takich jak szklany tył (który w iPhone 17 Pro i 17 Pro Max jest tylko częściowy):

  • iPhone 17: 729 zł,
  • iPhone 17 Pro - 729 zł,
  • iPhone 17 Pro Max - 729 zł,
  • iPhone Air - 729 zł.

Wymiana tylnych aparatów w nowych smartfonach Apple będzie kosztować:

  • iPhone 17: 859 zł,
  • iPhone 17 Pro - 1299 zł,
  • iPhone 17 Pro Max - 1299 zł,
  • iPhone Air - 859 zł.

Dobrze widzicie. Apple ustalił identyczną cenę wymiany jednego modułu aparatu w iPhone Air oraz w iPhone 17 wyposażonym w podwójny zestaw obiektywów. To jakieś szaleństwo.

REKLAMA

Więcej o nowych smartfonach Apple'a przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
15.09.2025 17:38
Tagi: AppleiPhoneSmartfony
Najnowsze
18:13
Alert RCB czy nowa aplikacja o dronach? Rząd ma dylemat, ja też
Aktualizacja: 2025-09-15T18:13:51+02:00
17:38
Apple upadł na głowę z polskimi cenami wymiany ekranu iPhone'a 17
Aktualizacja: 2025-09-15T17:38:07+02:00
16:47
Samsung odpala aktualizację One UI 8. Posiadacze Galaxy mają święto
Aktualizacja: 2025-09-15T16:47:41+02:00
16:32
Masz Samsunga Galaxy, to masz co robić. Jest ważna luka do zatkania
Aktualizacja: 2025-09-15T16:32:09+02:00
16:15
OnePlus Pad Lite - cud miód tablet poniżej 1000 zł. Recenzja
Aktualizacja: 2025-09-15T16:15:32+02:00
16:01
Skrzynkoza zniszczyła nowy park. Inaczej podobno się nie da
Aktualizacja: 2025-09-15T16:01:31+02:00
15:43
Potwór z Tarnowa będzie służył w polskim wojsku. Zje ruskie drony
Aktualizacja: 2025-09-15T15:43:55+02:00
15:38
Kupujesz eSIM i dostajesz NordVPN za darmo. Turystyczny bestseller
Aktualizacja: 2025-09-15T15:38:32+02:00
13:46
Farba ostrzeże przed katastrofą. Stworzyli ją Polacy
Aktualizacja: 2025-09-15T13:46:24+02:00
13:43
Polskie lotnisko wypłaca potężne odszkodowania. Pokazało, co mogłoby powstać w zamian
Aktualizacja: 2025-09-15T13:43:45+02:00
13:22
TCL rzuca nowościami. Potężne telewizory, smartfony, ale to nie wszystko
Aktualizacja: 2025-09-15T13:22:49+02:00
12:37
Żabka nie musi, ale dołączy do systemu kaucyjnego. Opłaci się z niego korzystać
Aktualizacja: 2025-09-15T12:37:14+02:00
12:26
Dalej protestujcie przeciwko wiatrakom. Kopciuchy i węgiel zabijają tysiące Polaków
Aktualizacja: 2025-09-15T12:26:39+02:00
11:05
Jest odpowiedź PKP Intercity na czeską konkurencję. Spodoba ci się
Aktualizacja: 2025-09-15T11:05:32+02:00
10:13
- My tutaj jeszcze nie wiemy, czym naprawdę jest influencer marketing - mówi nam Ewa Soroka, dyrektorka marketingu Canal+
Aktualizacja: 2025-09-15T10:13:41+02:00
9:01
Linie lotnicze wolą, żebyś tego nie wiedział. Możesz dostać nawet 600 euro za opóźniony lot
Aktualizacja: 2025-09-15T09:01:32+02:00
9:00
Ministerstwo wyjaśnia, jak działają alerty i syreny. Lepiej to przeczytaj
Aktualizacja: 2025-09-15T09:00:40+02:00
8:22
Mieszkam w miejscu, gdzie czuć wojnę. Opowiem wam o moim strachu
Aktualizacja: 2025-09-15T08:22:51+02:00
7:10
Nie zdążyłeś kupić iPhone'a 17, a oni pokażą zaraz coś nowego. Aż 10 nowych produktów
Aktualizacja: 2025-09-15T07:10:06+02:00
7:00
Magda Gessler wyrzuca iPhone’a jak talerze. Weźmie Samsunga
Aktualizacja: 2025-09-15T07:00:00+02:00
6:45
Jaką kamerę samochodową wybrać w 2025 r.? Sprawdź nasze propozycje
Aktualizacja: 2025-09-15T06:45:00+02:00
6:30
AirPods Pro 3 są świetne. Ale... nie wymienię swoich AirPods Pro 2
Aktualizacja: 2025-09-15T06:30:00+02:00
6:15
Slow tech to potrzeba, czy pozerstwo? Chyba trochę jedno i drugie
Aktualizacja: 2025-09-15T06:15:00+02:00
18:41
To jedno z ostatnich miłych miejsc w internecie. Nie spodziewałem się tam takich historii
Aktualizacja: 2025-09-14T18:41:43+02:00
17:33
Nowy wpis na paragonie. Ministerstwo wyjaśnia
Aktualizacja: 2025-09-14T17:33:06+02:00
16:46
Samolot lądował w Krakowie i wypadł z pasa. Pasażerowie ewakuowani
Aktualizacja: 2025-09-14T16:46:41+02:00
16:30
Uwaga, ogromne ćwiczenia polskich służb. Będzie słychać strzały i wybuchy
Aktualizacja: 2025-09-14T16:30:00+02:00
16:15
Potężna dostawa czołgów dla polskiej armii. Okręt był wyładowany po brzegi
Aktualizacja: 2025-09-14T16:15:00+02:00
16:00
Historyczny moment. Pierwszy polski pilot zakończył kurs instruktorski na F-35
Aktualizacja: 2025-09-14T16:00:00+02:00
7:51
Tramwaje w Polsce suną po trawie. Żegnamy beton
Aktualizacja: 2025-09-14T07:51:00+02:00
7:41
iPhone 17 Pro nie ma sensu. Lepiej weź iPhone 17 Pro Max - już tłumaczę dlaczego
Aktualizacja: 2025-09-14T07:41:00+02:00
7:31
Garmin Edge 1050 10 miesięcy później. Dla tej jednej rzeczy warto
Aktualizacja: 2025-09-14T07:31:00+02:00
7:21
Poznań przekombinował z biletami. Mieszkańcy wkurzeni ma maksa
Aktualizacja: 2025-09-14T07:21:00+02:00
7:11
Garmin Fenix 8 10 miesięcy później. Znalazłem jedną rysę
Aktualizacja: 2025-09-14T07:11:00+02:00
7:01
Google uważa, że internet kwitnie. Przed sądem mówi inaczej
Aktualizacja: 2025-09-14T07:01:00+02:00
17:15
Uwaga, Lotnisko w Lublinie zamknięte. Polskie myśliwce w powietrzu
Aktualizacja: 2025-09-13T17:15:43+02:00
16:50
Czy Polska ma szanse z Big Techem? Podatek cyfrowy da nam odpowiedź
Aktualizacja: 2025-09-13T16:50:00+02:00
16:40
Klimatyzm czy dorzucamy do pieca? Polskie ministerstwa chyba nie mogą się zdecydować
Aktualizacja: 2025-09-13T16:40:00+02:00
16:30
Podoba ci się automatyczny dubbing na YouTube? Idą jeszcze dalej
Aktualizacja: 2025-09-13T16:30:00+02:00
16:20
Brytyjską prawicę zastąpił ChatGPT. Może czas na polską?
Aktualizacja: 2025-09-13T16:20:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA