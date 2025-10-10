Allegro wzmacnia swoją usługę. "Kamień milowy"

Ładowanie...

Jak zapowiada Allegro, centrum będzie stanowić "strategiczny krok w rozwoju infrastruktury One by Allegro" i umocni całą sieć Allegro Delivery, tworzoną we współpracy z partnerami, czyli DHL, DPD Polska i Orlen Paczką. Jeśli spojrzymy na sojusz jako na całość - a w końcu taką perspektywę przyjmują klienci Allegro - to sieć dysponuje liczbą 33 tys. automatów paczkowych oraz 37 tys. punktów odbioru w całej Polsce.

- Każda inwestycja w infrastrukturę One by Allegro wzmacnia nasz partnerski program Allegro Delivery. Dzięki nowemu centrum w Piotrkowie Trybunalskim będziemy mogli jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby klientów, budując efektywną, nowoczesną logistykę w skali całej Polski i nie tylko. Obecnie Allegro dysponuje mniejszymi magazynami i centrami przeładunkowymi w całej Polsce, które pozwalają realizować dostawy z platformy średnio w 24 godziny od nadania przesyłki – podkreśla Jakub Kłoczewiak, Chief Operating Officer.

Grzegorz Szaton, dyrektor Delivery Operations & Sales w Allegro, dodaje, że obiekt o powierzchni blisko 27 000 m2 będzie jednym z najnowocześniejszych centrów logistycznych w kraju. Ma być maksymalnie wydajny i bezpieczny. Będzie wyposażony w nowoczesną automatykę sortującą, 144 doki liniowe, bezsłupową konstrukcję o wysokości 12 metrów oraz w fotowoltaikę i hybrydowy system ogrzewania, co przyczyni się do obniżenia emisji.

"Kamień milowy"

Właśnie tak Allegro opisuje nową inwestycję, ogłaszając, że to kolejny kamień milowy w rozwoju Allegro Delivery. Dzięki temu, że w centrum obsługiwane będą jeszcze większe wolumeny przesyłek, Allegro zapewni "szybką i przewidywalną dostawę nawet w okresie szczytów zakupowych".

Więcej o nowościach na Allegro:

Allegro rozwija dostawy na szeroką skalę, ale też skupia się na ostatnim odcinku podróży paczki. Od niedawna we Wrocławiu niektóre przesyłki dostarczane są za pomocą rowerów cargo. Platforma dołączyła do wrocławskiego punktu przeładunkowego, z którego przesyłki wyjeżdżają na nieco innych dostawczakach.

Adam Bednarek 10.10.2025 18:18

