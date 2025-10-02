Allegro będzie sprzedawać nowe produkty. Kurier sprawdzi wiek

Ładowanie...

O sprzedaży alkoholu na Allegro mówiło się już dawno. Ba, nawet platforma umożliwiła zakup procentowych trunków, ale opcja była ukryta. Teraz serwis w mailu do użytkowników ogłosił, że od 20 października do kategorii Alkohol dostęp będzie miała większa liczba sprzedawców. Poszerzony zostanie też asortyment o piwo i cydr.

W ostatnich miesiącach w ramach programu pilotażowej sprzedaży w kategorii Alkohol starannie analizowaliśmy tę możliwość i potwierdzaliśmy skuteczność naszych procedur bezpieczeństwa. Dzięki pozytywnym wynikom tych analiz podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu sprzedaży napojów alkoholowych – informuje Allegro.

Jak wyjaśnia Allegro, sprzedaż możliwa będzie przez podmioty, które

mają odpowiednie uprawnienia i zezwolenia (Allegro je zweryfikuje)

prowadzą stacjonarny punkt sprzedaży detalicznej

podpiszą z Allegro umowę o współpracy w ramach kategorii Alkohol

"Do sprzedaży w kategorii Alkohol podchodzimy odpowiedzialnie" – zaznacza Allegro

Platforma podkreśla, że sprzedaż możliwa będzie na "odrębnych zasadach", dzięki którym Allegro zapewnia "bezpieczeństwo zakupów i dostaw oraz ich zgodność z prawem".

Sprzedawcy w swoich ofertach będą musieli udostępnić odbiór osobisty w stacjonarnym punkcie sprzedaży oraz dostawę metodą Allegro kurier dla produktów z ograniczeniami wiekowymi. Nie będzie możliwy odbiór w automatach paczkowych ani w punktach odbioru. Weryfikacją wieku oraz trzeźwości zajmie się kurier. Dostawca sprawdzi też "specjalny kod PIN", który odbiorca otrzyma od przewoźnika.

Ruch Allegro może wywołać lawinę dyskusji

W Polsce coraz głośniej mówi się o konieczności ograniczenia dostępu do alkoholu. I słusznie, bo można mieć wątpliwości, czy procentowe trunki koniecznie muszą być sprzedawane nocą albo na stacjach benzynowych. Rozsądne są też zastrzeżenia wobec promocji w stylu "kup 6, dostań gratis 6".

Allegro rzecz jasna chce działać inaczej. Już wcześniej platforma wyprzedzała ewentualnych krytyków i zaznaczała, że ich oferta nie zaspokaja "nagłych potrzeb", jak ma to miejsce w przypadku sklepów czynnych całą dobę, stacji benzynowych czy promocji, które za niewielkie pieniądze pozwalają gromadzić zapasy i w rezultacie spożywać więcej, niż mogło się planować. Co nie zmienia faktu, że Allegro w spór może zostać wciągnięte.

Wolałbym jednak, żeby najpierw państwo uporało się z pilnymi problemami – np. "małpkami", których sprzedaje się dziennie w milionach sztuk, a które dostępne są niemal na każdym kroku – niż żeby krytyka spadła na sprzedaż internetową, działającą na nieco innych zasadach.

Adam Bednarek 02.10.2025 13:48

