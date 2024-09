Allegro z nowymi produktami. Skorzystają tylko pełnoletni, ale zostaną sprawdzeni przez kuriera

Allegro przekonuje, że ich oferta nie zaspokaja „nagłych potrzeb”. Czy to przekona wątpiących? Trudno powiedzieć. Nie da się jednak ukryć, że nastąpił ogromny zwrot w podejściu do sprzedaży alkoholu w sieci. Jeszcze do niedawna było to praktycznie niemożliwe bądź też bardzo skomplikowane. Dziś dostawy realizowane są przez popularne aplikacje, które działają we współpracy z dużymi sieciami.