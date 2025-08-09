REKLAMA
Domki na kółkach. Tak będą mieszkać ludzie na Księżycu

Ludzkość wraca na Księżyc, ale tym razem nie tylko po to, by zostawić flagę i kilka śladów w pyle. Celem jest trwała obecność człowieka na powierzchni Srebrnego Globu. W tym ambitnym przedsięwzięciu bierze udział Europa, a konkretnie Włosi.

Bogdan Stech
Thales Alenia Space podpisała właśnie kontrakt z Włoską Agencją Kosmiczną (ASI) na zaprojektowanie modułu mieszkalnego dla astronautów.

Moduł nosi nazwę Multi-Purpose Habitation (MPH), co można przetłumaczyć jako Wielozadaniowy Moduł Mieszkalny. To właśnie on ma stać się pierwszym w historii (jeśli Chiny nie będą pierwsze), ciśnieniowym, w pełni funkcjonalnym habitatem zaprojektowanym specjalnie z myślą o długoterminowym pobycie ludzi na Księżycu.

Jego start zaplanowano na 2033 r. z Centrum Kosmicznego im. Kennedy’ego na Florydzie, w ramach wspólnej misji NASA i ASI, będącej częścią szerszej inicjatywy Artemis Accords.

Wstępna koncepcja Multi-Purpose Habitation (MPH).

MPH nie będzie zwykłą kapsułą czy stacją, to coś znacznie więcej. To hybryda łazika księżycowego i schronienia, które ma umożliwić bezpieczny pobyt astronautów, prowadzenie badań naukowych oraz obsługę powierzchniowych operacji, zarówno w obecności załogi, jak i autonomicznie.

I co najważniejsze: MPH będzie mobilny, co oznacza, że może przemieszczać się po powierzchni Księżyca niczym terenowy dom na kołach.

Poczekalnia do Marsa

Projekt zakłada, że MPH będzie działać przez co najmniej 10 lat, co czyni go jednym z najbardziej ambitnych elementów infrastruktury programu Artemis. Ma on współpracować z innymi modułami i systemami NASA, tworząc spójną sieć operacyjną na Księżycu. Zgodnie z założeniami, będzie również wykorzystywany jako etap przygotowawczy do jeszcze dalszych misji, na Marsa.

Ale zanim cokolwiek poleci w stronę naszego naturalnego satelity, trzeba wszystko dokładnie zaprojektować. Przez najbliższe dwa lata Thales Alenia Space Italy, jako główny wykonawca, we współpracy z firmą Altec oraz innymi podmiotami włoskiego przemysłu kosmicznego, zajmie się fazą wstępnego projektu i opracowania kluczowych technologii.

Wyzwań nie brakuje. Od ekstremalnych różnic temperatur (od -173 stopnie C nocą do +127 stopni C w dzień), przez groźne dla elektroniki i zdrowia kosmonautów promieniowanie, aż po wszechobecną, przyczepiającą się do wszystkiego i trudną do usunięcia księżycową glebę, czyli regolit. Do tego dodać trzeba uderzenia mikrometeoroidów oraz zredukowaną grawitację.

Zaczynamy od Księżyca

MPH to coś więcej niż kolejny moduł. To symbol nowej ery eksploracji Księżyca, tej, która stawia na trwałą obecność i międzynarodową współpracę. Włosi chcą zbudować nie tylko fizyczną strukturę na Księżycu, ale także technologiczny most między Ziemią a przyszłymi koloniami kosmicznymi.

Faza projektowa, która potrwa dwa lata, to dopiero początek. Cały wysiłek ma na celu nie tylko stworzenie "domu", ale także rozwijanie wiedzy i technologii, które będą niezbędne do kolejnego wielkiego kroku w eksploracji kosmosu - wysłania ludzi na Marsa.

To pokazuje, że program Artemis to coś więcej niż jednorazowy spektakl. To fundament pod trwałą obecność człowieka poza Ziemią. Włosi, którzy od dawna są ważnym graczem w branży kosmicznej, ponownie pokazują, że mają do odegrania kluczową rolę w tej nowej, ekscytującej erze podboju kosmosu.

Bogdan Stech
09.08.2025 07:21
Tagi: ArtemisKsiężycNASA
