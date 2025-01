Ludzie na Księżycu będą mieli wodę dzięki polskim naukowcom. Ogromny sukces naszych badaczy

Naszym celem było opracowanie innowacyjnej technologii do pozyskiwania, oczyszczania i monitorowania jakości wody z regolitu księżycowego. Pozyskana w ten sposób woda może być łatwo przechowywana i bezpośrednio wykorzystywana jako środek do spożycia i użycia przez astronautów lub poddana elektrolizie do wodoru i tlenu, co stanowi bardzo efektywną kombinację paliwa rakietowego