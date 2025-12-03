Spotify Wrapped 2025 już tu jest. Tak sprawdzisz swoje podsumowanie

Ładowanie...

Pierwsi użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Spotify Wrapped przy użyciu dedykowanej strony internetowej serwisu, na której widnieje kod QR. Wystarczy tylko go zeskanować. Zanim podsumowanie pojawi się w dedykowanej zakładce w aplikacji, możemy je uruchomić już wcześniej.

Spotify Wrapped 2025 już dostępne. Tak sprawdzisz swoje podsumowanie roku

Spotify już w ubiegłym tygodniu uruchomiło dedykowaną stronę Wrapped, na której widniał kod QR umożliwiający pobranie aplikacji na telefon. Teraz ta sama witryna służy do uruchomienia tegorocznego podsumowania.

Na stronie internetowej czytamy: "wrapped jest dostępne w aplikacji", "odkryj, jak brzmiał Twój rok. Otwórz aplikację na telefonie i dołącz do zabawy". Jeśli mamy zainstalowaną aplikację Spotify na telefonie, zeskanowanie kodu QR uruchomi dedykowany ekran funkcji w aplikacji mobilnej.

Następnie zobaczmy mnóstwo różnych kafelków z informacjami podsumowującymi 2025 r.: przesłuchane minuty, top gatunki, wykonawcy, albumy i inne. Dodano też nowości, których nie przypominam sobie w ubiegłym roku: np. quiz z utworów, muzyczny wiek czy klub muzyczny. Całość jest zrealizowana w formie relacji, którą można odtwarzać wielokrotnie.

Obecnie na czas pisania tego artykułu (3 grudnia ok. godz. 14) samo uruchomienie aplikacji nie uruchamia podsumowanie Spotify Wrapped. Gigant streamingu muzycznego zapowiedział, że "Wrapped pojawi się wkrótce" w miniony wtorek o godz. 15:00.

W związku z czym powinniśmy oczekiwać, że podsumowanie bez wykonywania dodatkowych kroków będzie dostępne w środę 3 grudnia o 15:00 dla wszystkich. Do tego czasu należy korzystać z metody skanowania kodu QR ze strony internetowej Spotify.

Albert Żurek 03.12.2025 14:27

