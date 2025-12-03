REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Spotify Wrapped 2025 już tu jest. Tak sprawdzisz swoje podsumowanie

Tegoroczne Spotify Wrapped już tu jest. Możecie sprawdzić muzyczne podsumowanie 2025 r.

Albert Żurek
Spotify Wrapped 2025
REKLAMA

Pierwsi użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Spotify Wrapped przy użyciu dedykowanej strony internetowej serwisu, na której widnieje kod QR. Wystarczy tylko go zeskanować. Zanim podsumowanie pojawi się w dedykowanej zakładce w aplikacji, możemy je uruchomić już wcześniej.

REKLAMA

Spotify Wrapped 2025 już dostępne. Tak sprawdzisz swoje podsumowanie roku

Spotify już w ubiegłym tygodniu uruchomiło dedykowaną stronę Wrapped, na której widniał kod QR umożliwiający pobranie aplikacji na telefon. Teraz ta sama witryna służy do uruchomienia tegorocznego podsumowania.  

Na stronie internetowej czytamy: "wrapped jest dostępne w aplikacji", "odkryj, jak brzmiał Twój rok. Otwórz aplikację na telefonie i dołącz do zabawy". Jeśli mamy zainstalowaną aplikację Spotify na telefonie, zeskanowanie kodu QR uruchomi dedykowany ekran funkcji w aplikacji mobilnej.

Następnie zobaczmy mnóstwo różnych kafelków z informacjami podsumowującymi 2025 r.: przesłuchane minuty, top gatunki, wykonawcy, albumy i inne. Dodano też nowości, których nie przypominam sobie w ubiegłym roku: np. quiz z utworów, muzyczny wiek czy klub muzyczny. Całość jest zrealizowana w formie relacji, którą można odtwarzać wielokrotnie. 

Obecnie na czas pisania tego artykułu (3 grudnia ok. godz. 14) samo uruchomienie aplikacji nie uruchamia podsumowanie Spotify Wrapped. Gigant streamingu muzycznego zapowiedział, że "Wrapped pojawi się wkrótce" w miniony wtorek o godz. 15:00. 

W związku z czym powinniśmy oczekiwać, że podsumowanie bez wykonywania dodatkowych kroków będzie dostępne w środę 3 grudnia o 15:00 dla wszystkich. Do tego czasu należy korzystać z metody skanowania kodu QR ze strony internetowej Spotify.

REKLAMA

Więcej o Spotify przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
03.12.2025 14:27
Tagi: podsumowanie rokuSpotify
Najnowsze
13:43
Idealne prezenty dla nastolatka na Święta. Pomysły na każdą kieszeń
Aktualizacja: 2025-12-03T13:43:59+01:00
13:03
Moja ulubiona funkcja w Samsungu łapie oszustów. Czekałam na to
Aktualizacja: 2025-12-03T13:03:21+01:00
12:35
Trafione prezenty dla mamy i taty na Święta. Co naprawdę się przyda
Aktualizacja: 2025-12-03T12:35:51+01:00
12:01
LEGO składa puchar FIFA. Kibice dostają prezent marzeń
Aktualizacja: 2025-12-03T12:01:48+01:00
11:55
UE bierze się za Temu i Shein. Koniec pobłażania badziewiu
Aktualizacja: 2025-12-03T11:55:17+01:00
10:49
Kometa 3I/Atlas otoczona tajemniczym rojem. Zagadki się mnożą
Aktualizacja: 2025-12-03T10:49:20+01:00
10:39
Świąteczne prezenty dla fana Apple'a. Jabłka, które cieszą
Aktualizacja: 2025-12-03T10:39:36+01:00
9:38
Pociągi pojadą szybciej. A kolej dorzuca jeszcze jedną nowość
Aktualizacja: 2025-12-03T09:38:11+01:00
9:24
Recenzja Metroid Prime 4. Pułapka pierwszego przełącznika
Aktualizacja: 2025-12-03T09:24:38+01:00
9:00
Odkurzacze wet&dry za pół ceny. MOVA ma genialne promocje
Aktualizacja: 2025-12-03T09:00:52+01:00
8:51
Samsung Galaxy Z TriFold imponuje formą. Jest jednak pewne "ale"
Aktualizacja: 2025-12-03T08:51:30+01:00
8:03
Gdzie te mityczne zyski z AI w firmach? Chyba w końcu je znaleźli
Aktualizacja: 2025-12-03T08:03:07+01:00
7:51
Galaxy Buds 4 z nową konstrukcją. W podróży to będzie złoto
Aktualizacja: 2025-12-03T07:51:10+01:00
6:51
Poczta Polska nie umiera. Rząd ma plan
Aktualizacja: 2025-12-03T06:51:00+01:00
6:48
Wysokie ceny pamięci to dopiero początek. Idzie katastrofa
Aktualizacja: 2025-12-03T06:48:00+01:00
6:38
Perseverance słyszy pioruny, których nie widać. Naukowcy są w szoku
Aktualizacja: 2025-12-03T06:38:00+01:00
6:34
Stworzyli gaz, który nie zna tarcia. "Łamie prawa termodynamiki"
Aktualizacja: 2025-12-03T06:34:00+01:00
5:23
Zrobili beton ze ścieków. Jest lepszy niż ten z twojego domu
Aktualizacja: 2025-12-03T05:23:00+01:00
20:12
Wiedźmin 4 to dopiero początek. W planach trzy gry
Aktualizacja: 2025-12-02T20:12:32+01:00
18:45
Samsung szykuje ulepszenia. Galaxy S26 będzie świetny
Aktualizacja: 2025-12-02T18:45:36+01:00
18:41
Tak zadbasz o swój dom. Podali proste rozwiązania
Aktualizacja: 2025-12-02T18:41:43+01:00
18:40
Polska tworzy autonomicznego robota wojskowego. Unia dołożyła kasę
Aktualizacja: 2025-12-02T18:40:42+01:00
17:58
Windows 11 z potężnym błędem. Miłego logowania
Aktualizacja: 2025-12-02T17:58:34+01:00
17:54
Boją się 30-metrowej rury. Obawiają się 5G pod sklepem
Aktualizacja: 2025-12-02T17:54:14+01:00
17:07
mObywatel z wielką nowością. Donald Tusk: "na to wszyscy czekali"
Aktualizacja: 2025-12-02T17:07:44+01:00
16:39
YouTube Recap 2025 już tu jest. Będzie na bogato
Aktualizacja: 2025-12-02T16:39:19+01:00
16:37
Wyprodukujemy najsilniejszy materiał wybuchowy. Powstanie nowa fabryka
Aktualizacja: 2025-12-02T16:37:32+01:00
16:36
Fortnite odpalisz teraz dla paneli o nowych technologiach. Na żywo
Aktualizacja: 2025-12-02T16:36:11+01:00
15:58
Zatrzymali awaryjnie pociąg. Winna nazwa hotspotu
Aktualizacja: 2025-12-02T15:58:25+01:00
15:41
Twórcy ChatGPT boją się o przyszłość. Czerwony alarm
Aktualizacja: 2025-12-02T15:41:31+01:00
15:28
Windows 11 oślepia użytkowników. Microsoft: ups
Aktualizacja: 2025-12-02T15:28:01+01:00
15:22
Mikołaj przyjechał w tym roku czołgiem. Żołnierze musieli być grzeczni
Aktualizacja: 2025-12-02T15:22:46+01:00
15:12
Najlepsze prezenty dla dzieci na Święta. Efekt "wow" gwarantowany
Aktualizacja: 2025-12-02T15:12:40+01:00
13:56
Prezent dla Niej na Święta. Jedna lista i wiesz, co kupić
Aktualizacja: 2025-12-02T13:56:05+01:00
13:47
Ostateczny dowód wyższości iPhone'a nad Androidem. Dua Lipa rozstrzygnęła wojnę
Aktualizacja: 2025-12-02T13:47:54+01:00
13:26
SMS-y nawet gdy nie ma zasięgu? Dla nich to nie problem
Aktualizacja: 2025-12-02T13:26:08+01:00
13:23
Jaki smartwatch na święta? Nasz przewodnik po najlepszych modelach
Aktualizacja: 2025-12-02T13:23:08+01:00
12:54
Projektory na prezent i dla dziecka, i dla rodziców. Czyli jakie?
Aktualizacja: 2025-12-02T12:54:13+01:00
12:45
Internet kpi z lotniska w Balicach. Padła okrutna propozycja nowej nazwy
Aktualizacja: 2025-12-02T12:45:15+01:00
11:53
Bot Muska wybiłby połowę ludzkości. Żeby chronić swojego pana
Aktualizacja: 2025-12-02T11:53:21+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA