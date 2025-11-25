REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Social media

Spotify Wrapped 2025 tuż za rogiem. Jest prawdopodobna data premiery

Spotify Wrapped 2025 jest tuż za rogiem, bo ruszyła już dedykowana strona. Sprawdziłem historię publikacji, by wskazać najbardziej prawdopodobną datę premiery muzycznego podsumowania.

Oliwier Nytko
Nie usuniesz Skolima. Spotify Wrapped 2025 jest za rogiem
REKLAMA

Dla wielu użytkowników coroczne zestawienie słuchanej muzyki to coś więcej niż zbiór danych i kolorowych wykresów. To swoisty cyfrowy pamiętnik, który z chirurgiczną precyzją odzwierciedla to, co działo się w ich życiu przez ostatnie dwanaście miesięcy.

Piosenki, które zapętlaliśmy w styczniu, często przypominają o noworocznych postanowieniach lub zimowej melancholii, podczas gdy letnie hity przywołują wspomnienia wakacyjnych wyjazdów. Algorytm nie ocenia, a jedynie rejestruje momenty, tworząc ścieżkę dźwiękową towarzyszącą zarówno sukcesom, jak i trudniejszym chwilom.

REKLAMA

Nie można też pominąć aspektu społecznego, który zamienia publikację wyników w internetowe święto. Dzielenie się swoimi topkami stało się rytuałem pozwalającym porównać gusta z gustami znajomych, a czasem nawet odkryć, że z pozoru obcy ludzie mają identyczną wrażliwość muzyczną. 

To moment, w którym statystyka staje się tematem do rozmów, pretekstem do odnowienia kontaktów lub powodem do docinek na temat wykonawców, których słuchaliśmy zdecydowanie za często.

Kiedy wychodzi Spotify Wrapped 2025?

Sezon na podsumowania można uznać za otwarty, ponieważ Spotify uruchomiło już dedykowaną stronę dla Spotify Wrapped 2025. Jest to najbardziej wiarygodny sygnał świadczący o tym, że pełna prezentacja wyników jest tuż za rogiem. Jeśli platforma nie napotka niespodziewanych problemów technicznych i zachowa schemat działania z poprzednich lat, premiery możemy spodziewać się bardzo szybko, być może nawet w przyszłym tygodniu.

Analiza dat z poprzednich lat pozwala dość precyzyjnie oszacować moment debiutu. W 2023 r. Wrapped pojawiło się 29 listopada, rok wcześniej 30 listopada, a w latach 2019-2021 były to pierwsze dni grudnia. Serwis ma tendencję do publikowania podsumowań w środku tygodnia, zazwyczaj w środy. Więc myśląc o tym, kiedy wyjdzie Spotify Wrapped 2025, biorąc pod uwagę ten wzorzec, data 3 grudnia 2025 r. wydaje się bardzo prawdopodobnym terminem tegorocznej premiery.

Pamiętaj aby zaktualizować aplikację przed Spotify Wrapped 2025

Co jeszcze Spotify zmienił w ostatnim roku?

Nie usuniesz Taylor Swift

Muszę cię zmartwić: w tym momencie próby wpłynięcia na swoje roczne statystyki są już bezcelowe. Spotify zazwyczaj zamyka okres zliczania danych na kilka tygodni przed publikacją podsumowania, najczęściej w okolicy Halloween lub w pierwszej połowie listopada. Oznacza to, że piosenki, których słuchasz teraz, najprawdopodobniej zostaną zaliczone dopiero do statystyk na rok 2026.

Teraz pozostaje już tylko cierpliwość. Klamka zapadła, a algorytmy już przetworzyły tysiące minut muzyki, której słuchałeś przez ostatnie miesiące. Niezależnie od tego, czy ostatnie dni spędzasz na katowaniu świątecznych hitów, czy nadrabianiu dyskografii ambitnego jazzu (albo Skolima), kształt twojego muzycznego roku został już zdefiniowany i zapisany na serwerach szwedzkiego giganta.

Jak to robi konkurencja?

Spotify nie jest jedynym graczem na rynku, który oferuje zaawansowane podsumowania, a konkurencja w ostatnich latach mocno nadrobiła zaległości. Apple Music promuje swój Replay, który działa nieco inaczej - jest dostępny przez cały rok i aktualizowany co tydzień lub miesiąc. 

REKLAMA

Z kolei YouTube Music stawia na Recap, który mocno integruje się z warstwą wizualną i ekosystemem Google. Użytkownicy tej platformy często otrzymują statystyki, które mogą połączyć ze swoimi zdjęciami z Google Photos, tworząc spersonalizowany album wspomnień. 

Swoje wersje podsumowań mają również Tidal i Deezer. Ten pierwszy często skupia się na jakości dźwięku i nawykach związanych ze wspieraniem artystów, podczas gdy Deezer oferuje My Deezer Year, funkcję zbliżoną formatem do rozwiązania Spotify, prezentującą liczbę przesłuchanych minut, ulubionych artystów i unikalny styl muzyczny użytkownika. 

REKLAMA
Oliwier Nytko
25.11.2025 07:33
Tagi: Spotify
Najnowsze
9:56
Black Friday: LEGO przecenione jak nigdy. Ja już zapełniam koszyk
Aktualizacja: 2025-11-25T09:56:41+01:00
9:39
UOKiK bierze się za Apple'a. Mówi, że firma ściemnia i udaje, że chroni klientów
Aktualizacja: 2025-11-25T09:39:31+01:00
9:36
Amazon odpalił promocje na Kindle i inne sprzęty przed Black Friday. Co bierzesz?
Aktualizacja: 2025-11-25T09:36:04+01:00
9:22
Tarcza drążąca tunel stoi, a ściany pękają. Jest tak źle, że Łódź prosi o pomoc
Aktualizacja: 2025-11-25T09:22:17+01:00
9:02
Black Friday: najlepsze promocje na laptopy. Szykuj portfel
Aktualizacja: 2025-11-25T09:02:18+01:00
8:51
Świąteczne porządki z Roborockiem - najlepsze promocje na Black Friday
Aktualizacja: 2025-11-25T08:51:34+01:00
8:35
ChatGPT ma nową funkcję zakupową. Dni samodzielnego myślenia policzone
Aktualizacja: 2025-11-25T08:35:19+01:00
8:28
Black Week 2025. Najlepsze promocje na smartfony i inne gadżety
Aktualizacja: 2025-11-25T08:28:25+01:00
7:59
Kolej, wodociągi i sieci zagrożone jak nigdy dotąd. Powstaje nowa jednostka
Aktualizacja: 2025-11-25T07:59:42+01:00
7:33
Spotify Wrapped 2025 tuż za rogiem. Jest prawdopodobna data premiery
Aktualizacja: 2025-11-25T07:33:05+01:00
7:00
Black Weeks w pełni. Allegro ma promocje, które trudno przebić
Aktualizacja: 2025-11-25T07:00:00+01:00
6:09
Kula, która widzi duchy. Neutrina podają pierwsze sekrety
Aktualizacja: 2025-11-25T06:09:42+01:00
6:09
Mózg ma wgrany BIOS. Ogromny potencjał dla medycyny i neurologii
Aktualizacja: 2025-11-25T06:09:14+01:00
6:00
Niewidzialna burza uderzyła w Ziemię. Ciche erupcje mieszają w pogodzie
Aktualizacja: 2025-11-25T06:00:00+01:00
5:46
Grawitacja nie działa jak trzeba. Mają odważną teorię
Aktualizacja: 2025-11-25T05:46:00+01:00
21:57
Google ze świetną nowością. Osiem razy szybsze prognozy
Aktualizacja: 2025-11-24T21:57:08+01:00
21:51
Valve gasi entuzjazm graczy. Steam Machine będzie drogi
Aktualizacja: 2025-11-24T21:51:27+01:00
18:52
Twórcy ChatGPT z pierwszym urządzeniem. Jest prototyp
Aktualizacja: 2025-11-24T18:52:49+01:00
18:26
Będziesz chciał kupić tablet. W końcu dogoniły smartfony
Aktualizacja: 2025-11-24T18:26:33+01:00
17:55
Europa buduje armię robotów. Polska będzie w tym pomagać
Aktualizacja: 2025-11-24T17:55:19+01:00
17:47
Zegarki Mibro GS są niedrogie nie tylko w czarny piątek. A zaskakują
Aktualizacja: 2025-11-24T17:47:12+01:00
17:41
Nie czekaj na nowego taniego iPhone'a. Już teraz jest coś lepszego
Aktualizacja: 2025-11-24T17:41:54+01:00
17:16
Kartę graficzną kup teraz. Producent zapowiada podwyżki
Aktualizacja: 2025-11-24T17:16:14+01:00
16:55
Widziałem narodziny centrum danych. Tym razem sieć wytrzymała
Aktualizacja: 2025-11-24T16:55:32+01:00
16:26
OnePlus 15R to smartfon, na który czekasz. Lepszego nie potrzebujesz
Aktualizacja: 2025-11-24T16:26:05+01:00
15:53
OLED z przełomowymi nowościami. TCL rzuca wyzwanie
Aktualizacja: 2025-11-24T15:53:59+01:00
15:34
Najlepsze telewizory do 3500 zł - ranking na listopad 2025
Aktualizacja: 2025-11-24T15:34:44+01:00
15:22
Polska zbrojeniówka z wielkim sukcesem. Nowa rakieta poleciała na wysokość 65 km
Aktualizacja: 2025-11-24T15:22:04+01:00
14:51
Windows 11 jest zepsuty od miesięcy. Microsoft potwierdza
Aktualizacja: 2025-11-24T14:51:43+01:00
13:53
Black Friday: najlepsze promocje na produkty Apple. Sprawdzamy
Aktualizacja: 2025-11-24T13:53:53+01:00
13:40
Lidl z promocją jakiej nie było. Konkurent Thermomixa w świetnej cenie
Aktualizacja: 2025-11-24T13:40:24+01:00
13:22
W Polsce powstaje podziemny szpital na wypadek wojny. Szykujemy się na najgorsze
Aktualizacja: 2025-11-24T13:22:48+01:00
12:28
PKP Intercity mówi, czy bilety zdrożeją. Nowy rok, nowe podwyżki?
Aktualizacja: 2025-11-24T12:28:28+01:00
11:53
Postawili paczkomat na Polanie Jakuszyckiej. W internecie furia
Aktualizacja: 2025-11-24T11:53:42+01:00
11:28
Znaleźli sposób na zagłuszanie Starlinka. Elon Musk ma potężny problem
Aktualizacja: 2025-11-24T11:28:23+01:00
10:49
Kometa 3l/Atlas - o co chodzi z gościem spoza Układu Słonecznego? Cała wiedza
Aktualizacja: 2025-11-24T10:49:01+01:00
9:21
iPhone przestaje być ekskluzywny. Android wjeżdża na pełnej
Aktualizacja: 2025-11-24T09:21:08+01:00
9:03
MediaMarkt odpala Black Week. Najlepsze promocje wystartowały
Aktualizacja: 2025-11-24T09:03:15+01:00
9:01
Test SodaStream Mix. Pierwszy saturator, który gazuje wszystko. Nawet sok i drinki
Aktualizacja: 2025-11-24T09:01:43+01:00
8:40
Huawei Pura 80 Pro - recenzja. Może i tańszy, ale nie gorszy
Aktualizacja: 2025-11-24T08:40:41+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA