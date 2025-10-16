REKLAMA
Dziecko nie popsuje ci Spotify. Plan rodzinny wreszcie ma sens

Spotify ma plan na rozwiązanie problemu rodziców, którzy pozwalają korzystać swoim dzieciom z serwisu. Opracowali specjalne konta, które zostały stworzone dla najmłodszych. Mają pomóc chronić dzieci przed nieodpowiednimi treściami.

Albert Żurek
Z tego względu wprowadzono nową funkcję nazwaną konta zarządzane. To opcja stworzona dla tych, którzy faktycznie korzystają z planów rodzinnych Spotify w celu, do którego został zaprojektowany - udostępniać dostęp do Premium innym członkom rodziny (a nie znajomym mieszkającym zupełnie gdzie indziej). Opcja jest już dostępna dla pierwszych użytkowników.

Spotify z zarządzanymi kontami. To idealna opcja dla rodziców z dziećmi

Obecnie minimalny wiek wymagany do korzystania ze Spotify to 13 lat. Osoby w tym wieku za zgodą opiekuna lub rodzica mogą korzystać z własnych kont, które też można dodawać do planów rodzinnych. Co natomiast z młodszymi korzystającymi? Ci dotychczas w teorii nie mogli używać Spotify - co najwyżej rodzice udostępniali im dostęp do ich własnych profili.

Jednak takie rozwiązanie nie było idealne, ponieważ piosenki typowo dla dzieci odtwarzane na tym samym profilu mogły psuć algorytm rodziców oraz rujnować coroczne podsumowania Wrapped. W praktyce wyglądało to tak, że w najbardziej słuchanych utworach mogły być piosenki dzieci. Aby temu zaradzić, Spotify wprowadza opcję kont zarządzanych.

To rozwiązanie dedykowane dla dzieci poniżej 13 r.ż., które rodzic lub opiekun z planem rodzinnym może skonfigurować w ustawieniach konta Spotify, wybierając opcję "Dodaj członka" oraz "Dodaj słuchacza poniżej 13 lat", gdy ta będzie dostępna. Obecnie została udostępniona w kilkunastu krajach - także z Europy, ale Polski nie ma jeszcze na liście. Przyzwyczailiśmy się, że wiele funkcji (np. dźwięk bezstratny) trafia do nas z opóźnieniem.

To osobne konta z własnymi playlistami i spersonalizowanymi rekomendacjami na podstawie algorytmów oraz innymi funkcjami takimi jak lista utworów czy odkryj w tym tygodniu. Jest to niezależny profil, ale z ograniczeniami. Konta dają możliwość blokowania nieodpowiednich treści - rodzice lub opiekunowie mogą skorzystać z:

  • filtra treści dla dorosłych - oznaczane jako treści nieprzyzwoite z literką "E";
  • kontrolowania i ograniczania konkretnych artystów i utworów;
  • ukrycie wideo oraz canvas - teledysków oraz krótkich wideo towarzyszących utworom.

Profile dla dzieci poniżej 13 r.ż. mają ograniczone funkcje interaktywne i nie uzyskują dostępu do funkcji wymagających spełnienie ograniczeń wiekowych. To przydatne rozwiązania ze względu na to, że w Polsce i na większości europejskich rynków nie znajdziemy dedykowanej aplikacji dla najmłodszych: Spotify Kids. Opcja wymaga planu rodzinnego kosztującego 38 zł/mies., ale nie jest jeszcze dostępna.

Albert Żurek
16.10.2025 06:13
Tagi: dzieciSpotifyStreaming
