Spotify podrożeje. Planowane są podwyżki cen w Europie

Podniesienie cen to nie jedyny sposób, w jaki Spotify chciało zwiększyć dochody. Liczne usługi streamingowe, w tym Spotify, rozważały pobieranie dodatkowych opłat za wczesny dostęp do muzyki. Rozważano również oferowanie wcześniejszego dostępu do biletów na koncerty dla tych, którzy będą płacić za subskrypcję "Super Premium". "Super Premium" to nowy plan subskrypcyjny, którego wprowadzenie Spotify rozważa od jakiegoś czasu. Oprócz dostępu do biletów, subskrybenci Super Premium mieliby dostęp do audio w jeszcze wyższej jakości oraz dodatkowe funkcje takie jak "DJ".