To historyczny moment. Spotify... cokolwiek zarobił

Dynamiczny wzrost bazy użytkowników jest kolejnym kluczowym elementem sukcesu Spotify w 2024 r.. W czwartym kwartale platforma zyskała 35 mln nowych użytkowników, z czego 11 mln to płacący subskrybenci premium. Całkowita liczba użytkowników osiągnęła 675 mln, co stanowi wzrost o 12 proc. rok do roku. Liczba subskrybentów premium wzrosła o 11 proc. do 263 mln, podczas gdy użytkownicy korzystający z wersji wspieranej reklamami zwiększyli się o 12 proc., osiągając 425 mln.