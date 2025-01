Philips świętuje stulecie cofnięciem się o jakieś 30 lat. Jestem zachwycony

Do grona zaprezentowanych przez markę nowości należą system gramofonowy obejmujący tuner DAB+/FM i funkcję przesyłania strumieniowego, który został nazwany The Tina oraz skromniej wyposażony gramofon o nazwie The Stevie. The Janet to przeurocze i zapewne w oczach większości naszych czytelników zabytkowe wręcz radio przenośne - ale nowoczesnymi dodatkami. Moje oczy szczególnie ucieszyły jednak słuchawki The Freddie i The Ringo, które stylem imitują modele, które używałem ja, mając kilka i kilkanaście lat.