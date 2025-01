Komfort ponad wszystko. Ale na szczęście nie dźwięk. Sony LinkBuds Fit - recenzja

Panel dotykowy to aspekt, który wzbudził we mnie mieszane uczucia. W poprzednich modelach Sony często narzekałem na jego nadmierną czułość, prowadzącą do przypadkowych aktywacji. W LinkBuds Fit sytuacja jest odwrotna - czułość jest bardzo niska. Często musiałem powtarzać gesty i wielokrotnie pukać w słuchawki, aby wywołać pożądaną reakcję. Może to być frustrujące podczas codziennego użytkowania, zwłaszcza w ruchu.