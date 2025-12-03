REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Moja ulubiona funkcja w Samsungu łapie oszustów. Czekałam na to

Circle to Search dostało najpraktyczniejszą aktualizację od wielu miesięcy. Zakreślanie, aby wyszukać, od teraz nie tylko podpowie ci markę przedmiotu, który właśnie zobaczyłeś na Instagramie, ale także powie czy właśnie otrzymany SMS pochodzi od oszusta.

Malwina Kuśmierek
Circle to Search czyli Zakreśl, aby wyszukać będzie ostrzegać przedoszustwami
REKLAMA

Gdy "Zakreśl, aby wyszukać" zadebiutowało na Galaxy S24, byłam wręcz wniebowzięta, czytając recenzję użytkowników bazgrających po ekranie w celu przeszukiwania zasobów internetu. Dwa lata później zakreślanie w kółko to wciąż jedna z głównych metod wyszukiwania informacji na moim Galaxy S25.

Teraz ta sama funkcja doczekała się aktualizacji, która sprawia, że z narzędzia wygodnego staje się narzędziem chroniącym użytkownika. Google potwierdził, że Circle to Search potrafi już nie tylko rozpoznawać obiekty, tłumaczyć teksty czy podpowiadać kontekst. Od kilku dni działa również jako wykrywacz oszustw.

REKLAMA

Zakreśl, aby wyszukać... czy SMS pochodzi od oszusta. Banalna lecz świetna nowość

To jeden z największych zwrotów w rozwoju funkcji, która jeszcze w styczniu 2024 r. debiutowała jako efektowny sposób na zastąpienie tradycyjnego wyszukiwania. Wtedy Samsung i Google reklamowały ją jako "Zakreśl, by dowiedzieć się więcej”. Działało to prosto: przytrzymujesz przycisk ekranu głównego, obraz na ekranie zatrzymuje się, a ty kreślisz palcem po tym, co chcesz wyszukać. Mechanizm błyskawicznie trafiał do użytkowników, bo pozwalał na wyszukiwanie bez kopiowania, przełączania aplikacji czy przechwytywania ekranu. W kolejnych miesiącach funkcja trafiła także na Pixele od serii 7 wzwyż oraz na flagowce Xiaomi.

Dziś Circle to Search może odpowiedzieć na znacznie trudniejsze pytanie: czy wiadomość, którą właśnie widzisz na ekranie, to próba wyłudzenia. W praktyce wygląda to tak samo jak każde inne użycie funkcji. Wystarczy zakreślić podejrzany fragment SMS-a lub wiadomości w komunikatorze, a Google uruchomi wyszukiwanie rozszerzone o AI Overview.

Przykładowa wiadomość, którą Circle to Search (Zakreśl, aby wyszukać) zidentyfikowało jako potencjalne oszustwo

Jeśli algorytm uzna, że wiadomość zawiera fragmenty i schematy wypowiedzi zauważone w różnego rodzaju oszustwach, użytkownik zobaczy jasny komunikat oraz sugestie dalszych działań - od ignorowania wiadomości, przez zgłoszenie jej odpowiednim służbom, aż po wskazówki, gdzie znaleźć więcej informacji. Google podkreśla jednak, że narzędzie nie zastąpi zdrowego rozsądku. AI może się mylić, dlatego funkcja powinna być traktowana jako pomoc, a nie ostateczny werdykt.

W kontekście rosnącej skali oszustw - od fałszywych kurierów, przez ponaglenia do zapłaty kilku złoty niedopłaty za prąd, po wyrafinowane kampanie phishingowe - ta aktualizacja wydaje się idealna dla mniej zaawansowanych użytkowników telefonów. Smartfon jest dziś pierwszą linią kontaktu z potencjalnym atakiem, więc to właśnie on powinien proponować natychmiastową, adekwatną do wiadomości reakcję.

Dwa lata po premierze widać, że Circle to Search ewoluuje zgodnie z duchem czasu. To już nie tylko sprytna sztuczka od Google, ale funkcja, która łączy wygodę z bezpieczeństwem - i robi to w sposób naturalny, nienachalny, niewymagający od użytkownika żadnej nowej wiedzy. Jedyny problem jest taki, że wciąż wymaga trochę droższego smartfona.

REKLAMA

Więcej na temat wyszukiwarki Google:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
03.12.2025 13:03
Tagi: AndroidGoogleWyszukiwarka Google
Najnowsze
13:03
Moja ulubiona funkcja w Samsungu łapie oszustów. Czekałam na to
Aktualizacja: 2025-12-03T13:03:21+01:00
12:35
Trafione prezenty dla mamy i taty na Święta. Co naprawdę się przyda
Aktualizacja: 2025-12-03T12:35:51+01:00
12:01
LEGO składa puchar FIFA. Kibice dostają prezent marzeń
Aktualizacja: 2025-12-03T12:01:48+01:00
11:55
UE bierze się za Temu i Shein. Koniec pobłażania badziewiu
Aktualizacja: 2025-12-03T11:55:17+01:00
10:49
Kometa 3I/Atlas otoczona tajemniczym rojem. Zagadki się mnożą
Aktualizacja: 2025-12-03T10:49:20+01:00
10:39
Świąteczne prezenty dla fana Apple'a. Jabłka, które cieszą
Aktualizacja: 2025-12-03T10:39:36+01:00
9:38
Pociągi pojadą szybciej. A kolej dorzuca jeszcze jedną nowość
Aktualizacja: 2025-12-03T09:38:11+01:00
9:24
Recenzja Metroid Prime 4. Pułapka pierwszego przełącznika
Aktualizacja: 2025-12-03T09:24:38+01:00
9:00
Odkurzacze wet&dry za pół ceny. MOVA ma genialne promocje
Aktualizacja: 2025-12-03T09:00:52+01:00
8:51
Samsung Galaxy Z TriFold imponuje formą. Jest jednak pewne "ale"
Aktualizacja: 2025-12-03T08:51:30+01:00
8:03
Gdzie te mityczne zyski z AI w firmach? Chyba w końcu je znaleźli
Aktualizacja: 2025-12-03T08:03:07+01:00
7:51
Galaxy Buds 4 z nową konstrukcją. W podróży to będzie złoto
Aktualizacja: 2025-12-03T07:51:10+01:00
6:51
Poczta Polska nie umiera. Rząd ma plan
Aktualizacja: 2025-12-03T06:51:00+01:00
6:48
Wysokie ceny pamięci to dopiero początek. Idzie katastrofa
Aktualizacja: 2025-12-03T06:48:00+01:00
6:38
Perseverance słyszy pioruny, których nie widać. Naukowcy są w szoku
Aktualizacja: 2025-12-03T06:38:00+01:00
6:34
Stworzyli gaz, który nie zna tarcia. "Łamie prawa termodynamiki"
Aktualizacja: 2025-12-03T06:34:00+01:00
5:23
Zrobili beton ze ścieków. Jest lepszy niż ten z twojego domu
Aktualizacja: 2025-12-03T05:23:00+01:00
20:12
Wiedźmin 4 to dopiero początek. W planach trzy gry
Aktualizacja: 2025-12-02T20:12:32+01:00
18:45
Samsung szykuje ulepszenia. Galaxy S26 będzie świetny
Aktualizacja: 2025-12-02T18:45:36+01:00
18:41
Tak zadbasz o swój dom. Podali proste rozwiązania
Aktualizacja: 2025-12-02T18:41:43+01:00
18:40
Polska tworzy autonomicznego robota wojskowego. Unia dołożyła kasę
Aktualizacja: 2025-12-02T18:40:42+01:00
17:58
Windows 11 z potężnym błędem. Miłego logowania
Aktualizacja: 2025-12-02T17:58:34+01:00
17:54
Boją się 30-metrowej rury. Obawiają się 5G pod sklepem
Aktualizacja: 2025-12-02T17:54:14+01:00
17:07
mObywatel z wielką nowością. Donald Tusk: "na to wszyscy czekali"
Aktualizacja: 2025-12-02T17:07:44+01:00
16:39
YouTube Recap 2025 już tu jest. Będzie na bogato
Aktualizacja: 2025-12-02T16:39:19+01:00
16:37
Wyprodukujemy najsilniejszy materiał wybuchowy. Powstanie nowa fabryka
Aktualizacja: 2025-12-02T16:37:32+01:00
16:36
Fortnite odpalisz teraz dla paneli o nowych technologiach. Na żywo
Aktualizacja: 2025-12-02T16:36:11+01:00
15:58
Zatrzymali awaryjnie pociąg. Winna nazwa hotspotu
Aktualizacja: 2025-12-02T15:58:25+01:00
15:41
Twórcy ChatGPT boją się o przyszłość. Czerwony alarm
Aktualizacja: 2025-12-02T15:41:31+01:00
15:28
Windows 11 oślepia użytkowników. Microsoft: ups
Aktualizacja: 2025-12-02T15:28:01+01:00
15:22
Mikołaj przyjechał w tym roku czołgiem. Żołnierze musieli być grzeczni
Aktualizacja: 2025-12-02T15:22:46+01:00
15:12
Najlepsze prezenty dla dzieci na Święta. Efekt "wow" gwarantowany
Aktualizacja: 2025-12-02T15:12:40+01:00
13:56
Prezent dla Niej na Święta. Jedna lista i wiesz, co kupić
Aktualizacja: 2025-12-02T13:56:05+01:00
13:47
Ostateczny dowód wyższości iPhone'a nad Androidem. Dua Lipa rozstrzygnęła wojnę
Aktualizacja: 2025-12-02T13:47:54+01:00
13:26
SMS-y nawet gdy nie ma zasięgu? Dla nich to nie problem
Aktualizacja: 2025-12-02T13:26:08+01:00
13:23
Jaki smartwatch na święta? Nasz przewodnik po najlepszych modelach
Aktualizacja: 2025-12-02T13:23:08+01:00
12:54
Projektory na prezent i dla dziecka, i dla rodziców. Czyli jakie?
Aktualizacja: 2025-12-02T12:54:13+01:00
12:45
Internet kpi z lotniska w Balicach. Padła okrutna propozycja nowej nazwy
Aktualizacja: 2025-12-02T12:45:15+01:00
11:53
Bot Muska wybiłby połowę ludzkości. Żeby chronić swojego pana
Aktualizacja: 2025-12-02T11:53:21+01:00
11:30
Nowość w aplikacji Biedronki. Możesz zbierać kasę za butelki
Aktualizacja: 2025-12-02T11:30:08+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA