Wyszukiwarka Google zarezerwuje ci stolik. Mówisz i masz

Jeszcze do niedawna wyszukiwarka Google była narzędziem służącym wyłącznie do przeszukiwania internetu na podstawie słów kluczowych. Wraz z udostępnieniem nowego trybu AI, który został wprowadzony do Polski w ubiegłym miesiącu, wszystko się zmieniło. Usługa wykorzystuje sztuczną inteligencję wyświetlająca gotowe odpowiedzi bez potrzeby wchodzenia na strony internetowe. Niebawem będzie umieć jeszcze więcej.

Tryb AI wyszukiwarki Google z funkcjami agenta. Mówisz i masz

Google ogłosił, że pierwsi użytkownicy trybu AI w wyszukiwarce mogą uzyskać pomoc w kupowaniu biletów na różne wydarzenia, a nawet rezerwowaniu stolika w restauracji czy wizyty w salonie kosmetycznym.

Użytkownik wcześniej musiał wykonać wszystko sam - wyszukać stronę internetową, na której sprzedają bilety na wydarzenie (np. koncert), wejść na witrynę i przejść przez żmudny proces szukania pasującej opcji. Natomiast funkcje agenta w wyszukiwarce Google w trybie AI zakłada, że to sztuczna inteligencja wykona większość czynności samodzielnie.

Użytkownik musi tylko wpisać interesujące go kryteria w poleceniu - np. znajdź mi dwa tanie bilety na zbliżający się koncert artysty XYZ, preferuję miejsca stojące. Tryb AI następnie przeszuka strony internetowe różnych sprzedawców, aby znaleźć bilety, które spełniają zawarte w poleceniu wymagania. Gdy już znajdzie, wyświetli listę z cenami i umożliwi szybkie przejście na stronę sprzedawcy w celu sfinalizowania zakupu.

Rozwiązanie ma działać podczas wykonywania innych czynności - np. rezerwowania stolika w restauracji: użytkownik musi tylko podać datę, godzinę, lokalizację i preferowaną kuchnię. Funkcja agenta przeszukuje usługi do rezerwowania wizyt w restauracjach online i wyświetla najlepiej pasujące do polecenia opcje.

Obecnie funkcje agenta w trybie AI są dostępne wyłącznie dla testujących użytkowników ze Stanów Zjednoczonych. Trudno powiedzieć, kiedy zostanie wdrożona do krajów w Europie oraz Polsce. Jest jednak ogromna szansa, że to kwestia czasu. Tryb AI w wyszukiwarce Google jest dostępny w Polsce. Musimy tylko poczekać, aż usługa zostanie rozszerzona.

Sztuczna inteligencja wykonująca zadania za nas to przyszłość

Tryb AI w wyszukiwarce Google początkowo uruchomiono w Stanach Zjedonocznych - usługa była dostępna już w marcu tego roku. Nie musieliśmy zbyt długo czekać, aż rozwiązanie trafi także do Polski. Funkcja ma być ulepszonym podejściem sztucznej inteligencji - wcześniej w wyszukiwarce Google mogliśmy zobaczyć tzw. podsumowania od AI.

Konkurencja jednak wypuściła własne wyszukiwarki bazujące na AI (np. ChatGPT search oraz Perplexity) i Google był zmuszony stworzyć potężniejsze narządzenie. Usługa bazuje na klasycznej wyszukiwarce, ale podaje informacje w nowocześniejszej formie, która zakłada, aby użytkownik wykonywał najmniejszą liczbę kliknięć.

Aby było to możliwe, Google nie tylko będzie starał się wyświetlać odpowiedzi na pytania. Sztuczna inteligencja musi wyręczać korzystającego z wyszukiwarki w możliwie jak największej liczbie aspektów. Gigant będzie do tego dążył i jak widać, już to robi. Inni twórcy przeglądarek podchodzą do sprawy jeszcze inaczej - np. Perplexity i Comet (oraz ChatGPT Atlas) nie tylko przeszukuje internet, ale też przejmuje kontrolę nad całym oprogramowaniem i tym, co się dzieje na ekranie.

Albert Żurek 05.11.2025 20:05

