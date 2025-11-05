Pogadasz z Mapami Google jak z kolegą. Kapitalna nowość

Ładowanie...

Już wcześniej wiedzieliśmy, że Google planuje wdrożyć Gemini do swoich map. Gigant znany z wyszukiwarki i Androida właśnie potwierdził, że do Map Google zmierza wsparcie sztucznej inteligencji.

REKLAMA

Mapy Google z funkcjami sztucznej inteligencji. Możesz zadać pytanie aplikacji

Mapy Google w wydaniu na Androida już wcześniej wspierały sterowanie głosowe (ikona mikrofonu w prawym górnym rogu). Rozwiązanie pozwalało na wykorzystanie podstawowych funkcji. Gemini zapewnia znacznie wyższy poziom.

Aby aktywować asystenta sztucznej inteligencji, będzie trzeba kliknąć ikonę Gemini lub skorzystać z polecenia Hej Google. Z narzędziem nie jesteśmy już ograniczeni do prostych poleceń - można zadać wieloetapowe pytania. Np. tak, aby sztuczna inteligencja znalazła na wyznaczonej trasie niedrogą restaurację, obok której znajduje się wolny parking. Asystent poda szczegóły na temat lokalizacji, a użytkownik może dopytać o szczegóły menu oraz poprosić o nawigowanie do tego miejsca.

Usługa obsługuje także inne funkcje dostępne w Mapach Google - np. zgłaszanie wypadku, zalanej drogi, czy niebezpiecznych przedmiotów jednym poleceniem bez dotykania telefonu. Gemini w Mapach Google ma pojawić się w ciągu następnych tygodni na smartfonach z Androidem, iOS, a później nawet na Android Auto.

Sztuczna inteligencja poda szczegółowe komunikaty nawigacji

Wszyscy dobrze znają komunikaty takie jak za 150 metrów, skręć w prawo. Czasami trudno określić odległość, szczególnie podczas jazdy samochodem. Wraz z dodaniem asystenta sztucznej inteligencji Gemini Mapy Google będą zapewniały bardziej precyzyjne wskazówki, wykorzystujące prawdziwe punkty orientacyjne.

Użytkownik usłyszy np. skręć prawo za restauracją XYZ.Takie charakterystyczne punkty znacząco ułatwią nawigowanie bez ciągłego spoglądania na ekran telefonu. Gemini ma analizować aktualne dane z Map Google (250 milionów miejsc i porównać je ze zdjęciami streetview, aby wybrać możliwie najprzydatniejsze punkty. Opcja ma być już dostępna dla użytkowników w USA - trudno powiedzieć, kiedy trafi do Polski.

Obiektyw Google i ostrzeżenia z Map Google

Poza tym do Map Google zostaną dodane inne nowe funkcje związane ze sztuczną inteligencją. Pierwsza wykorzystuje Gemini do wysyłania powiadomień o utrudnieniach na drodze (np. korkach), jeśli jesteśmy w pobliżu, a jeszcze nie uruchomiliśmy nawigacji.

Druga wykorzystuje Obiektyw Google, który jest uruchamiany, gdy wybierzemy określony punkt na Mapach Google. Usługa pozwala zadawać pytania na temat danego miejsca (np. dlaczego to miejsce jest takie popularne?). Sztuczna inteligencja analizuje informacje i zapewnia użytkownikowi odpowiedź.

REKLAMA

Więcej o Google'u przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 05.11.2025 17:04

Ładowanie...