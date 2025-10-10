Będę gadał z Mapami Google. Czekałem na to latami

Ładowanie...

Faktem jest to, że Mapy Google od wielu lat wspierają Asystenta Google, który umożliwia wykonywanie niektórych czynności w aplikacji. Są jednak one bardzo podstawowe i często nie zapewniają tak precyzyjnych efektów, jak byśmy tego chcieli. Niebawem funkcja sterowania głosem w popularnej aplikacji wejdzie na wyższy bieg - poznaliśmy przedsmak nadchodzących możliwości.

REKLAMA

Mapy Google ze sztuczną inteligencją Gemini. Bardziej zaawansowane niż dotychczas

Google jest w trakcie procesu wygaszania Asystenta Google, który jest zastępowany lepszym rozwiązaniem - Gemini. Jest jeszcze kilka usług, gdzie stara technologia wciąż działa - Mapy Google są jedną z nich. Serwis Android Authority zauważył jednak, że Google już testuje wsparcie Gemini w swojej aplikacji do nawigacji.

Jak wygląda integracja? Z rozwiązania możemy skorzystać zarówno przed wybraniem punktu docelowego (ikona mikrofonu w pasku wyszukiwania), jak i w trakcie nawigacji - w tym przypadku ikona Asystenta Google została zastąpiona ikoną Gemini. Nowa funkcja została dostrzeżona w testowej wersji oprogramowania beta oznaczonej numerem 25.41.03.815390258.

Zmiana zasadniczo polega na zastąpieniu Asystenta Google na Gemini - uruchamianie rozwiązania działa na tej samej zasadzie. Co się jednak umożliwia sztuczna inteligencja w Mapach Google? Już wcześniejsze rozwiązanie zapewniało możliwość zmiany trasy w trakcie jazdy (np. do innego punktu), ale wymagało jasnych instrukcji.

Gemini natomiast potrafi np. zmienić trasę, aby ominąć autostrady i drogi płatne - oprogramowanie zmieni to samodzielnie, użytkownik nie musi ręcznie szukać tej opcji w menu. Sztuczna inteligencja jest też głębiej zintegrowana z Mapami Google, więc pozwala na sterowanie innymi funkcjami, co wcześniej musiał wykonywać korzystający. Poza tym Gemini rozumie więcej - nie trzeba podawać dokładnych komunikatów, tylko bardziej ogólne pytania. Nawet takie niekoniecznie związane z nawigacją.

Po włączeniu Gemini w Mapach Google w ustawieniach znajdziemy możliwość zarządzania usługą - opcja przeniesie nas do zewnętrznej aplikacji Gemini. Tak to przynajmniej wygląda w przypadku wersji aplikacji dla Androida.

Od siebie dodam, że Mapy Google na iPhone’a nie oferują opcji sterowania głosem w trakcie nawigacji - z tego można skorzystać wyłącznie do ustalania punktu trasy. Dlatego mam nadzieję, że Gemini to usprawni. Jako użytkownik iPhone’a nie mam możliwości głosowej zmiany punktu docelowego - np. znalezienia najbliższego sklepu czy stacji paliw na trasie. Nie ukrywam, że nie jestem fanem ściągania dłoni z kierownicy podczas jazdy, a właśnie wtedy najbardziej przydałoby mi się sterowanie głosem.

Ulepszenie tej funkcji w Mapach Google sztuczną inteligencją jest szczególnie dobrym krokiem - zaawansowane sterowanie głosowe w aplikacjach nawigacyjnych znacząco ułatwia życie i pozwala skupić się na kierowaniu pojazdem. Mam nadzieję, że Gemini trafi do Map Google już niebawem i będzie dostępne zarówno dla posiadaczy Androida, jak i iPhone.

REKLAMA

Więcej o sztucznej inteligencji przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 10.10.2025 13:37

Ładowanie...