Microsoft bierze się za twoje zdjęcia. Wreszcie zaczyna to mieć sens

Nadchodzące aktualizacje z AI i nowym Photos Agent budzą uzasadnioną nadzieję na przełom - po latach frustracji związanych z ograniczonymi możliwościami OneDrive’a w zarządzaniu zdjęciami. Największą zmianą będzie całkowite przeprojektowanie aplikacji OneDrive na Windows, która ma zostać wydana jeszcze w tym roku. Microsoft porzuca dotychczasowy, ograniczony interfejs z paska zadań na rzecz pełnoprawnej aplikacji desktopowej przypominającej mobilną wersję OneDrive.

Nowa aplikacja będzie zawierać dedykowany widok galerii z wszystkimi zdjęciami przechowywanymi w chmurze oraz zaawansowany widok osób wykorzystujący rozpoznawanie twarzy do tagowania znajomych na fotografiach. OneDrive będzie teraz obsługiwać również lokalne zdjęcia, umożliwiając ich edycję i opcjonalne przesyłanie do chmury. To oznacza, że wreszcie otrzymamy zunifikowane doświadczenie zarządzania zdjęciami podobne do tego, co oferuje Google Photos.

Photos Agent, Moments i AI - rozmowa z własnymi wspomnieniami

Prawdziwym przełomem ma być Photos Agent, funkcja dla posiadaczy Microsoft 365 Premium. Ten agent AI pozwoli na prowadzenie konwersacji z całą biblioteką zdjęć za pomocą naturalnego języka. Zamiast przewijać tysiące fotografii będziemy mogli napisać pokaż mi zdjęcia z wakacji z zeszłego lata lub znajdź zdjęcia z urodzin córki. Photos Agent nie tylko znajdzie odpowiednie zdjęcia, ale także pomoże w tworzeniu albumów i udostępnianiu wspomnień.

OneDrive otrzymuje również funkcję Moments, która automatycznie tworzy wyselekcjonowane kolekcje wspomnień na podstawie przechowywanych zdjęć. Zakładka Moments dostępna będzie zarówno w aplikacji internetowej, jak i mobilnej, a jej częścią będzie Photo Shuffle - losowy pokaz zdjęć pomagający odkryć zapomniane fotografie.

Na urządzeniach mobilnych (iOS i Android) OneDrive zyska narzędzia do edycji AI, które pozwolą przekształcać zdjęcia w animowane style oraz funkcję Photo Stacks automatycznie grupującą rozmyte lub duplikowane ujęcia. Abonenci Microsoft 365 otrzymają rozszerzone sugestie czyszczenia biblioteki zdjęć.

Czy to wystarczy, żeby porzucić Zdjęcia Google?

Te zmiany pokazują, że Microsoft w końcu traktuje zarządzanie zdjęciami poważnie. Do tej pory OneDrive był w kwestii fotografii daleko w tyle za Google Photos, oferując podstawowe przechowywanie bez inteligentnych funkcji organizacji czy wyszukiwania.

Największą zaletą OneDrive’a dla użytkowników Microsoft 365 Premium jest terabajt przestrzeni w ramach subskrypcji, plus dostęp do pełnego pakietu Office oraz innych korzyści. Jeśli Photos Agent i nowe funkcje AI rzeczywiście będą działać tak dobrze, jak obiecuje Microsoft, może to w końcu stworzyć przekonującą alternatywę dla dominacji Zdjęć Google.

Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. Google Photos wciąż prowadzi pod względem rozpoznawania obiektów, jakości wyszukiwania i ekosystemu funkcji. Microsoft ma więc przed sobą spore wyzwanie, ale zapowiadane funkcje brzmią bardzo obiecująco.

Microsoft nie zamierza na tym poprzestać. W planach są jeszcze bardziej zaawansowane funkcje wyszukiwania oparte na AI, możliwość tworzenia niestandardowych agentów dla folderów oraz integracja z Microsoft 365 Copilot Researcher. OneDrive ma się przekształcić z prostego magazynu plików w inteligentnego asystenta zarządzającego naszą cyfrową zawartością. Pozostaje pytanie, czy wykonanie będzie równie imponujące co zapowiedzi - ale po raz pierwszy od dawna mam powody, żeby być optymistą.

Maciej Gajewski 09.10.2025 21:31

