To najwyższy budynek w Polsce. Tyle trzeba zapłacić za spektakularne widoki

Taras gości przyjąć miał już w 2024 r., ale otwarcie nieco się przedłużyło. W kwietniu wspominano o lecie, a według ostatnich doniesień widoki będzie można podziwiać we wrześniu. O tym, że jesteśmy bliżej niż dalej, świadczyć może fakt, że znamy cennik.

Na stronie Highline Warsaw czytamy, że bilet wstępu na taras - zlokalizowany na 53. piętrze, 230 metrów nad ziemią – kosztować będzie od 45 zł przy zakupie w sieci i od 70 zł na miejscu. Być może trzeba będzie zapłacić nieco więcej, a niższe podane ceny dostępne będą przy rezerwacji z większym wyprzedzeniem bądź w określonych godzinach, co sugeruje dopisek "od".

W tej cenie otrzymamy "widok 360° na Warszawę z najwyższego tarasu w UE", dostęp do HighGarden Rooftop Lounge z prawdziwym ogrodem oraz będziemy mogli odwiedzić pokój doświadczeń z filmami o historii miasta. Punkt widokowy działać będzie od 10:00 do 22:00.

Z kolei na 49. piętrze zlokalizowany będzie koktajl bar z bezpośrednim wyjściem na taras z ogrodem. "Obowiązuje minimalna kwota do wydania w barze" – zaznaczono na stronie Highline Warsaw. Jak dodano w pytaniach i odpowiedziach, "HighGarden to serce projektu Highline Warsaw, dlatego wejście jest płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem tarasu widokowego".

Drogo czy tanio?

Wejście na taras widokowy w Pałacu Kultury kosztuje 28 zł. 53 zł zapłacić trzeba we wrocławskim Skytower, by móc podziwiać krajobraz z wysokości 200 m. 26 zł płaci się z kolei w gdańskim wieżowcu Olivia Star. Jest się wprawdzie niżej, bo 140 m nad ziemią, ale za to ma widok na morze. Wszystkie te ceny dotyczą biletów kupowanych przez internet.

Zakładając, że uda się zarezerwować wejściówkę za 45 zł, to wstęp na Varso Tower nie będzie aż tak dużym wydatkiem. Tym bardziej że mowa o najwyższym budynku i najwyżej położonym tarasie widokowym w Unii Europejskiej.

A kiedy otwarcie? Jak informuje Raport Warszawski, wiele wskazuje na to, że będzie to wrzesień. "Konkretną datę ogłosimy już niedługo" – zapowiada Highline Warsaw.

Adam Bednarek 01.09.2025 17:29

