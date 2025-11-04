REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Chrome chce numer mojego paszportu. Chyba mu podam

Google wdraża ulepszone autouzupełnianie, które zapisze numer paszportu i prawa jazdy, a funkcja trafia już do Polski. Jak włączyć tę nowość?

Oliwier Nytko
Funkcja Autouzupełnianie w Google Chrome to jedno z tych udogodnień, do których przyzwyczajamy się błyskawicznie. Jej działanie jest proste: przeglądarka zapamiętuje dane, które często wpisujemy w formularzach, takie jak adresy, dane karty płatniczej czy dane logowania.

Aby z niej korzystać, wystarczy być zalogowanym na swoje konto Google w Chrome i włączyć synchronizację lub po prostu zgodzić się na zapisywanie tych informacji, gdy przeglądarka o to zapyta przy pierwszym wypełnianiu formularza. Pozwala to na oszczędność czasu, eliminując potrzebę wielokrotnego wpisywania tych samych informacji na różnych stronach internetowych.

Kluczową kwestią jest bezpieczeństwo. Google przechowuje te dane na koncie użytkownika i, jak zapewnia, chroni je szyfrowaniem. W przypadku wrażliwych informacji, jak dane karty płatniczej, Chrome często wymaga dodatkowej weryfikacji (np. kodu CVC) przed ich automatycznym wstawieniem. Użytkownik zachowuje pełną kontrolę nad tym, co jest zapisywane – w ustawieniach przeglądarki można dowolnie dodawać, edytować i usuwać zapisane adresy czy metody płatności.

Dotychczas Autouzupełnianie skupiało się głównie na adresach, płatnościach i hasłach. Teraz jednak Google idzie o krok dalej, znacząco rozszerzając zakres danych, które przeglądarka będzie mogła za nas wypełnić, co firma ogłosiła na swoim blogu. Najnowsza aktualizacja, nazwana ulepszone autouzupełnianie, wprowadza obsługę znacznie bardziej wrażliwych i skomplikowanych danych osobowych.

Chrome wypełni paszport i prawo jazdy

Użytkownicy Chrome na komputerach będą mogli teraz zapisywać i automatycznie wypełniać informacje takie jak numer paszportu, dane z prawa jazdy, a nawet informacje o pojeździe, w tym numer tablicy rejestracyjnej czy numer VIN. To spore rozszerzenie, które może być przydatne przy rezerwacji lotów, wynajmie samochodów czy załatwianiu spraw urzędowych online, gdzie często wymagane są właśnie te dane.

Nowa funkcja ulepszone autouzupełnianie pozwoli przeglądarce na automatyczne wypełnianie:

  • numeru paszportu,
  • numeru prawa jazdy,
  • informacji o pojeździe (w tym numeru VIN oraz numeru tablicy rejestracyjnej).

Google podkreśla, że funkcja ta ma być nie tylko wygodna, ale też inteligentniejsza. Jak czytamy na blogu, Chrome ma teraz lepiej rozumieć złożone formularze i zróżnicowane wymagania dotyczące formatowania, poprawiając dokładność w całej sieci. W praktyce ma to oznaczać, że przeglądarka poradzi sobie nawet ze stronami, które mają nietypowo oznaczone pola lub wymagają specyficznego formatu wpisywania danych (np. numeru paszportu z odstępami lub bez).

Firma zdaje sobie sprawę, że są to dane znacznie bardziej wrażliwe niż adres dostawy. Dlatego mechanizm bezpieczeństwa ma być wzmocniony. Google zapewnia, że ulepszone autouzupełnianie zostało zaprojektowane z myślą o prywatności i bezpieczeństwie. Kiedy użytkownik wprowadzi odpowiednie informacje do formularza, Chrome zapisze te dane tylko za zgodą użytkownika i ochroni je poprzez szyfrowanie.

Kluczowym elementem ma być kontrola. Zanim przeglądarka wypełni zapisane w ten sposób wrażliwe informacje, Chrome poprosi o potwierdzenie. Ma to zapewnić, że użytkownik zachowuje pełną kontrolę nad swoimi danymi.

Jak włączyć i zarządzać ulepszonym autouzupełnianiem?

Aby zarządzać danymi, które Chrome ma automatycznie wypełniać, musisz wejść w ustawienia przeglądarki. To w tej sekcji (gdy funkcja zostanie w pełni udostępniona na twoim koncie) powinny pojawić się nowe opcje dodawania paszportu czy prawa jazdy.

  • Otwórz Chrome na komputerze.
  • W prawym górnym rogu wybierz Profil (ikona twojego awatara).
  • Przejdź do Hasła i autouzupełnianie.
  • Wybierz Adresy i ustawienia lub Formy płatności, aby zarządzać dotychczas zapisanymi danymi.
I najważniejsza informacja: Google zapowiedział, że aktualizacja jest dostępna globalnie, co tak - obejmuje również Polskę. Na razie jednak, sprawdzając u siebie ustawienia Chrome, jeszcze nie zauważyłem możliwości dodania paszportu czy prawa jazdy. Prawdopodobnie, jak to zwykle bywa z nowościami Google, funkcja jest wdrażana falami i dotarcie do wszystkich użytkowników zajmie trochę czasu.

