REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Chrome ma nowość dla nas wszystkich. "Przebodźcowanie podczas surfowania"

Google Chrome wprowadza mechanizm automatycznego cofania uprawnień powiadomień dla witryn, z którymi użytkownik od dawna nie wchodził w interakcję.

Maciej Gajewski
Chrome nadmiar powiadomień
REKLAMA

Internetowe powiadomienia z założenia mają ułatwiać życie - ostrzec o ważnych aktualizacjach serwisu, atrakcjach cenowych czy pilnych komunikatach. W praktyce jednak zalew nieistotnych alertów potrafi skutecznie odciągnąć uwagę od faktycznie istotnych zadań. Badania Google’a pokazują, że mniej niż 1 proc. wszystkich wygenerowanych powiadomień w Chrome’ie faktycznie zostaje klikniętych, a reszta jedynie rozprasza i frustruje użytkowników.

Powiadomienia mogą być naprawdę pomocne, ale ich nadmiar prowadzi do zjawiska określanego jako notification overload. Użytkownicy zaczynają odruchowo ignorować każdy alert, co paradoksalnie obniża skuteczność nawet tych wartościowych komunikatów. Google uznał, że najwyższy czas przywrócić równowagę i dać użytkownikom realną kontrolę nad tym, które witryny mogą przerywać ich skupienie.

REKLAMA

To też jest ciekawe:

Jak działa automatyczne cofanie uprawnień?

Automatyczne wyłączanie powiadomień w Chrome'ie

W ramach nowej funkcji - trafia ona do Chrome’a na Androidzie i desktopie - przeglądarka automatycznie cofa pozwolenia na powiadomienia dla witryn, które spełniają dwa kryteria:

  • bardzo niski poziom zaangażowania użytkownika (np. brak kliknięć w otrzymane powiadomienia),
  • wysoki wolumen wysyłanych alertów.

Jeśli dana strona w pewnym czasie generuje setki powiadomień, a ty nie wykazujesz z nimi żadnej interakcji, to Chrome uzna, że być może nadmiernie bombarduje cię informacjami. W rezultacie cofnięcie zgody nastąpi bez twojego bezpośredniego udziału, ale… nie bez powiadomienia.

Co zrobić, gdy jednak chcesz otrzymywać powiadomienia?

Google zdaje sobie sprawę, że nie każda witryna ma być w ten sposób monitorowana - czasem te alerty naprawdę są ważne. Dlatego po cofnięciu uprawnień Chrome poinformuje cię o tym, dając dwie proste ścieżki:

  1. Odzyskanie zgody poprzez Kontrolę zabezpieczeń w ustawieniach Chrome, 
  2. Bezpośrednia wizyta na stronie i ponowne włączenie powiadomień.

Użytkownicy, którzy nie chcą, by funkcja automatycznego cofania w ogóle działała, mogą ją wyłączyć w całości. Wystarczy jeden ruch w ustawieniach Prywatność i bezpieczeństwo, by Chrome przestał pilnować za ciebie, które witryny może tracić dostęp do kanału powiadomień.

Wyniki testów i wpływ na zaangażowanie

Nowość nie trafiła od razu na wszystkich - Google najpierw uruchomił serię eksperymentów. Wstępne dane pokazują, że:

  • łączna liczba wysłanych powiadomień spadła znacząco, 
  • liczba kliknięć w powiadomienia ogółem niemal się nie zmieniła, 
  • a witryny, które wysyłały mniej alertów, odnotowały wzrost wskaźnika zaangażowania. 

Innymi słowy, dzięki skrupulatnej selekcji głośnych witryn, rzeczywiście docieramy do istotnych treści i nie tracimy przy tym cennych kliknięć tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Co dalej? Dalsze pomysły na redukcję szumu

Automatyczne odbieranie zgód na powiadomienia to dopiero początek długofalowych prac nad spokojniejszym surfowaniem. Google zapowiada, że w przyszłości może dodać kolejne narzędzia, takie jak:

  • bardziej rozbudowane podsumowania wysłanych powiadomień, 
  • statystyki najlepiej angażujących alertów, 
  • czy nawet rekomendacje dotyczące optymalnej liczby witryn, którym warto przyznać dostęp.
REKLAMA

Celem jest jedno: minimalizować zbędny hałas i stawiać na jakość komunikacji. W codziennym pędzie sieciowego życia łatwo o przebodźcowanie, dlatego każdy krok w kierunku zmniejszenia rozproszenia to mały skok dla komfortu naszej cyfrowej egzystencji.

REKLAMA
Maciej Gajewski
11.10.2025 16:30
Tagi: ChromeGooglePrzeglądarki internetowe
Najnowsze
16:20
"Nadciąga wielka apokalipsa". Czemu Wielka Brytania utajnia raport klimatyczny?
Aktualizacja: 2025-10-11T16:20:00+02:00
16:10
"Clickbait to hańba" - mówi Papież Leon XIV, a my słuchamy
Aktualizacja: 2025-10-11T16:10:00+02:00
16:10
Opakowania kaucyjne w sklepach od poniedziałku. Koniec waszych wymówek
Aktualizacja: 2025-10-11T16:10:00+02:00
10:52
Uwaga, potężne kontrole na polskich drogach. Chodzi o smartfony
Aktualizacja: 2025-10-11T10:52:38+02:00
7:51
Popularny youtuber ostrzega. "Nachodzą straszne czasy"
Aktualizacja: 2025-10-11T07:51:00+02:00
7:41
AI zdobędzie Nobla. Szybciej niż myślisz
Aktualizacja: 2025-10-11T07:41:00+02:00
7:31
Algorytmy ułatwiają projektowanie trucizn. Oj, mamy problem
Aktualizacja: 2025-10-11T07:31:00+02:00
7:21
Stworzyli nerkę pasującą do każdego. Skończy się dramat pacjentów
Aktualizacja: 2025-10-11T07:21:00+02:00
7:11
Cylinder do saturatora: wymień, nie kupuj. Szkoda kasy i planety
Aktualizacja: 2025-10-11T07:11:00+02:00
7:00
Ludzkie bakterie przetrwały kosmos. Jelita gotowe do lotu na Marsa
Aktualizacja: 2025-10-11T07:00:00+02:00
20:34
Awantura o niemieckie masło w polskim samolocie. Skandaliczne smarowanie bułki
Aktualizacja: 2025-10-10T20:34:31+02:00
18:43
Samsung odpalił świetną promocję. Nie możesz przegapić
Aktualizacja: 2025-10-10T18:43:13+02:00
18:32
Microsoft chce zajrzeć do twoich maili. Pozwolisz mu?
Aktualizacja: 2025-10-10T18:32:31+02:00
18:18
Allegro wzmacnia swoją usługę. "Kamień milowy"
Aktualizacja: 2025-10-10T18:18:44+02:00
17:57
Sony ma sprytny plan. Na takie PlayStation 6 warto czekać
Aktualizacja: 2025-10-10T17:57:31+02:00
17:47
Play zrobi ci szybszy internet za darmo. Żałuję, że go nie mam
Aktualizacja: 2025-10-10T17:47:46+02:00
17:32
Rząd się wygadał. Pokazał Samsunga, jakiego nie widziałeś
Aktualizacja: 2025-10-10T17:32:50+02:00
15:50
Android ma już Liquid Glass. Długo z tym nie czekali
Aktualizacja: 2025-10-10T15:50:11+02:00
15:46
Windows ma nową aplikację. Notatnik to przy niej kombajn
Aktualizacja: 2025-10-10T15:46:00+02:00
13:50
Instagram jak Kanał Zero. Chce wbić się na telewizory
Aktualizacja: 2025-10-10T13:50:45+02:00
13:43
Nowe procesory Intel Core są jak pantera. Będzie łatwiej wybrać laptop
Aktualizacja: 2025-10-10T13:43:58+02:00
13:37
Będę gadał z Mapami Google. Czekałem na to latami
Aktualizacja: 2025-10-10T13:37:53+02:00
13:17
System kaucyjny stworzy problem, którego nie było. Ekspertka ostrzega
Aktualizacja: 2025-10-10T13:17:02+02:00
12:56
Powrót do szkoły i na studia: zadbaj o odpowiedni sprzęt. Poznaj serię GeForce RTX 50
Aktualizacja: 2025-10-10T12:56:52+02:00
12:07
Podróżujesz, klimatyzacja musi działać. PKP Intercity ma przechlapane
Aktualizacja: 2025-10-10T12:07:51+02:00
12:01
Trump nie umie w internet. Pomyłka jak z kabaretu
Aktualizacja: 2025-10-10T12:01:32+02:00
11:04
Telefony wpływają na ludzkie ciało. Najbardziej odczuwają to kobiety
Aktualizacja: 2025-10-10T11:04:20+02:00
10:19
Nowa aplikacja popularniejsza niż ChatGPT. Ludzie oszaleli na jej punkcie
Aktualizacja: 2025-10-10T10:19:11+02:00
9:10
Sprawdzi twój bilet i cię nagra. Polskie miasto rozjuszy pasażerów
Aktualizacja: 2025-10-10T09:10:51+02:00
8:41
YouTube ogłasza amnestię dla kłamców. To bardzo zły pomysł
Aktualizacja: 2025-10-10T08:41:20+02:00
8:07
Przychodzisz do lekarza, a tam Apple. Wyrzucę telefon, jeśli to przejdzie
Aktualizacja: 2025-10-10T08:07:45+02:00
7:24
VPN do Ukrainy: Jak uzyskać ukraiński adres IP?
Aktualizacja: 2025-10-10T07:24:14+02:00
7:01
Miłośnicy kina w domu: superważne ogłoszenie
Aktualizacja: 2025-10-10T07:01:27+02:00
6:20
Apple ma przekichane. Największy konkurent wykosi jego sprzęt
Aktualizacja: 2025-10-10T06:20:01+02:00
6:16
Projektant Apple'a bierze się za Ferrari. Nie wiem, czy jestem gotowy na taki luksus
Aktualizacja: 2025-10-10T06:16:00+02:00
6:15
Fotowoltaika nie przejdzie. Mieszkańcy: "Nie chcemy krajobrazu z Księżyca"
Aktualizacja: 2025-10-10T06:15:00+02:00
6:13
Okulary Facebooka z ekranem, ale bez niego. Naprawdę sprytne
Aktualizacja: 2025-10-10T06:13:00+02:00
6:11
Prace domowe straciły sens. Nauczyciele szczerze: przegrywamy
Aktualizacja: 2025-10-10T06:11:00+02:00
21:31
Microsoft bierze się za twoje zdjęcia. Wreszcie zaczyna to mieć sens
Aktualizacja: 2025-10-09T21:31:19+02:00
21:04
Assassin's Creed anulowany. To wina Trumpa
Aktualizacja: 2025-10-09T21:04:21+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA