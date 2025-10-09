Nowa przeglądarka uderza w Chrome. Zaczynam się bać tego trendu

Ładowanie...

Dia to kolejny projekt twórców rewolucyjnej przeglądarki Arc. Od premiery w czerwcu aż do tej pory była dostępna tylko dla dawnych użytkowników wcześniejszego oprogramowania. Teraz pobierać może ją każdy. Wybór przeglądarek ze sztuczną inteligencją jest ogromny i osobiście mnie przeraża.

Przeglądarka Dia, która chce pokonać Chrome sztuczną inteligencją jest już dostępna

Firma The Browser Company postanowiła udostępnić swoją przeglądarkę Dia Browser dla wszystkich zainteresowanych - aby z niej skorzystać, nie trzeba być dawnym użytkownikiem Arca. Z rozwiązania mogą skorzystać tylko posiadacze komputerów Apple’a bazujących na systemie macOS (14 lub nowszy) wyposażonych w czipy z serii M.

Posiadacze bardzo starych maków zatem nie skorzystają, jednak do obsługi wystarczy prosty i stosunkowo tani MacBook Air z procesorem M1. Przeglądarka Dia jest dostępna za darmo, choć istnieje też płatna subskrypcja Dia Pro, która gwarantuje maksymalne możliwości oprogramowania - abonament daje dostęp do sztucznej inteligencji bez limitu.

Obecnie nie jest jasne, kiedy przeglądarka Dia zostanie wydana na Windowsa. Nie ma też pewności, czy w ogóle oprogramowanie tam zawita. Mimo wszystko jest taka szansa - poprzednia przeglądarka firmy Arc finalnie zadebiutowała na Windowsie (a także na iOS oraz Android).

Aby stworzyć prawdziwą konkurencję dla Google Chrome twórcy muszą otworzyć się na inne platformy. MacOS jest popularny, ale tylko na niektórych rynkach (głównie USA) - w pozostałych krajach dominuje Windows oraz Android. Warto pamiętać, że The Browser Company w ostatnim czasie została sprzedana firmie Atlassian za 610 mln dol., aby uzyskać środki potrzebne do rewolucji.

Pod takimi skrzydłami startup będzie miał większe szanse (i zasoby finansowe), aby stworzyć produkty stworzone z myślą o kolejnych platformach.

Wybór przeglądarki AI to kwestia czasu. Ciebie też to czeka

W ostatnim czasie mamy istny wysyp przeglądarek bazujących na sztucznej inteligencji. Dia została wprowadzona na rynek w czerwcu 2025 r., potem w lipcu firma Perplexity znana z czatbota z funkcjami wyszukiwarki internetowej stworzyła Comet (który jest dostępny od kilku dni dla wszystkich - na Windowsa oraz macOS), a pod koniec września Opera wprowadziła kolejną (już czwartą) przeglądarkę nazwaną Opera Neon.

Wszystkie trzy aplikacje mają wspólną cechę: bazują na głęboko zintegrowanej sztucznej inteligencji, która jest wbudowana w przeglądarkę. Bez potrzeby zaglądania do zewnętrznych usług AI takich jak ChatGPT. Sam powoli się w tym gubię i trudno mi jest zdecydować, która przeglądarka będzie najlepsza.

Aktualnie korzystam z Chrome'a, który obecnie funkcji sztucznej inteligencji praktycznie nie oferuje. Gigant pracuje już nad dodaniem Gemini, więc prędzej czy później sztuczna inteligencja będzie dosłownie wszędzie. AI najwyraźniej jest kolejnym krokiem rozwoju programów do przeglądania internetu. Nie da się tego zatrzymać i ominąć.

Albert Żurek 09.10.2025 20:01

