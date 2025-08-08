REKLAMA
Zapłacisz 100 zł miesięcznie za przeglądarkę? Rywal Chrome ma plan

Twórcy przeglądarki będącej konkurentem dla popularnego Google Chrome mają nowy plan. Zwiększą możliwości oprogramowania za dodatkową, miesięczną opłatą. A ty - jesteś w stanie zapłacić 100 zł za lepsze funkcje?

Albert Żurek
Dia przeglądarka z subskrypcją za 100 zł/mies.
Tą przeglądarką jest Dia, opracowana przez The Browser Company - firmę, która stworzyła wcześniej inny nietypowy program do przeglądania internetu - Arc. Oprogramowanie obecnie jest w fazie testów dla tych, którzy wcześniej korzystali z niewspieranego już Arca. Aplikacja pod wieloma względami przypomina Google Chrome, ale oferuje opcje związane ze sztuczną inteligencją. Co dostaje się za dodatkową opłatę?

Przeglądarka ze sztuczną inteligencją może być jeszcze lepsza. Za 100 zł miesięcznie.

Przeglądarka Dia w zwykłej wersji jest dostępna za darmo (tak jak inne programy do przeglądania internetu). W ramach gratisowej odmiany otrzymujemy dostęp do wszystkich funkcji - klasycznych opcji znanych z innych przeglądarek oraz różnych funkcji sztucznej inteligencji. Te również działają w j. polskim, mimo że sam interfejs oprogramowania jest w j. angielskim.

Korzystając z darmowej sztucznej inteligencji wbudowanej w przeglądarkę Dia musimy liczyć się z limitami dostępności określonych funkcji. Aby korzystać z AI w przeglądarce bez limitu, została wprowadzona miesięczna subskrypcja Dia Pro kosztująca 20 dolarów na miesiąc (z podatkiem VAT będzie to ok. 100 zł miesięcznie w Polsce).

Wydając stówkę każdego miesiąca, nie napotkamy żadnych limitów. Możemy korzystać ze sztucznej inteligencji zawartej w przeglądarce internetowej do woli. Funkcje AI automatycznie otrzymują dostęp do treści wyświetlanych na ekranie - można poprosić czatbota np. o napisanie e-maila, sprawdzenie wiadomości, zidentyfikowania obrazka czy porównywania ofert z różnych serwisów. Użytkownik może poprosić bota, aby porównał ceny hoteli oraz znajdował oferty zakupowe.

Możliwości jest naprawdę sporo - to właściwie od użytkownika zależy, jak z nich skorzysta. W darmowej wersji Dia oczywiście można z tego wszystkiego skorzystać, jednak aby cały czas używać funkcji sztucznej inteligencji, potrzebna będzie subskrypcja. Cena nie należy do najniższych (dla Polaka), szczególnie że jest to raczkujący projekt przeglądarki internetowej. 

class="wp-image-5580379"

W identycznej cenie możemy nabyć np. abonament ChatGPT Plus (w USA kosztuje 20 dol. - u nas ok. 100 zł/mies.), który zapewnia dostęp do najnowszych funkcji oraz wyższych limitów wykorzystania najlepszych modeli sztucznej inteligencji, takich jak GPT-5. Tyle że jest to subskrypcja najpopularniejszej na świecie usługi bazującej na AI. Tymczasem Dia jest produktem, który dopiero powoli zyskuje popularność.

Bez płacenia za Dia również macie dostęp do świetnych funkcji i jeśli nie będziecie z nich stale korzystać, lepiej pozostać w darmowej wersji przeglądarki. Dyrektor generalny Browser Company Josh Miller powiedział, że "przeglądarka pozostanie darmowa dla tych, którzy korzystają z narzędzi AI tylko kilka razy w tygodniu". Firma jednak nie określiła konkretnych limitów wykorzystania usług AI dla użytkowników, którzy nie opłacają abonamentu.

Czy jednak uruchamianie tak drogiej subskrypcji na start jest dobrym pomysłem? Przyzwyczailiśmy się, że większość przeglądarek internetowych jest całkowicie darmowa i firmy oferują najlepsze i najnowsze funkcje dla wszystkich - nawet tych, którzy intensywnie korzystają z funkcji oprogramowania. Czas pokaże, czy decyzja o uruchomieniu subskrypcji będzie dobrym krokiem dla The Browser Company. 

Z drugiej strony 100 zł/mies. za abonament nijak ma się do ceny subskrypcji innej przeglądarki wykorzystującej sztuczną inteligencję - Comet. To oprogramowanie stworzone przez firmę Perplexity, do którego dostęp dla użytkowników niebędących w programie testów kosztuje... ponad 700 zł. 

08.08.2025 19:36
