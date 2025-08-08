REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Nie odróżnisz prawdy od fałszu. Obrazki z GPT-4o za darmo

Bing Image Creator otrzymał GPT-4o - najnowszy model generowania obrazów od OpenAI, który według pierwszych testów wydaje się lepszy od wszystkiego, co widzieliśmy do tej pory w bezpłatnych narzędziach AI.

Maciej Gajewski
Obrazki z GPT-4o za darmo
REKLAMA

Największym problemem dotychczasowych generatorów obrazów były napisy. DALL-E 3, mimo swojej mocy, często produkował nieczytelne hieroglify zamiast zwykłych słów, a próby stworzenia menu restauracyjnego czy infografiki z tekstem kończyły się fiaskiem. GPT-4o to zmienia.

Model wykorzystuje architekturę autoregresyjną, która buduje obraz krok po kroku - od lewej do prawej, z góry na dół. To pozwala mu zrozumieć nie tylko to co ma namalować, ale także jak powinny wyglądać napisy, tablice, drogowskazy czy nawet złożone diagramy. W praktyce oznacza to, że wreszcie możemy tworzyć obrazy z czytelnym tekstem w języku polskim bez obaw o literówki czy zniekształcenia.

REKLAMA

Czytaj też:

GPT-4o dostępny za darmo w Bingu

Przykłady z testów są imponujące - GPT-4o bezbłędnie renderuje tablice drogowe z kilkoma liniami tekstu, tworzy realistyczne menu restauracyjne, a nawet generuje złożone infografiki naukowe z równaniami i wykresami. To szczególnie istotne dla marketerów i grafików, którzy do tej pory musieli ręcznie poprawiać każdy element tekstowy.

Fotorealizm? Prawie

Różnica jakościowa między GPT-4o a poprzednimi modelami jest uderzająca. DALL-E 3 często produkował obrazy z charakterystyczną gładkością AI i nienaturalnymi proporcjami ciała. Nowy model osiąga poziom fotorealizmu, który momentami trudno odróżnić od prawdziwych zdjęć.

Działa!

Szczególnie widać to w renderowaniu ludzi - GPT-4o radzi sobie z anatomią znacznie lepiej niż jakikolwiek darmowy konkurent. Ręce mają właściwą liczbę palców w naturalnych pozycjach, twarze są symetryczne i realistyczne, a proporcje ciała odpowiadają rzeczywistości. To koniec z koszmarami z wcześniejszych modeli, gdzie każda próba narysowania człowieka kończyła się groteskowym wynikiem.

Model doskonale radzi sobie także z różnymi stylami artystycznymi. Chcesz obraz w stylu Van Gogha? GPT-4o odwzoruje charakterystyczne pociągnięcia pędzla z niesamowitą precyzją. Potrzebujesz pixel artu? Każdy piksel zostanie umieszczony dokładnie tam, gdzie powinien być, bez rozmycia charakterystycznego dla wcześniejszych generatorów.

REKLAMA

DALL-E 3 pozostaje opcją dla tych, którzy priorytetyzują szybkość nad jakością. Generuje kilka wariantów obrazu jednocześnie. GPT-4o z kolei tworzy pojedynczy, ale znacznie bardziej dopracowany obraz, wymagający więcej czasu na renderowanie.

GPT-4o wprowadza też konwersacyjną edycję obrazów do Binga. Po wygenerowaniu grafiki można naturalnym językiem poprosić o modyfikacje - zmienić kolor tła, dodać obiekt, skorygować oświetlenie - a model zastosuje zmiany, zachowując spójność pozostałych elementów. A wszystko to za darmoszkę, z dziennym limitem użytku.

REKLAMA
Maciej Gajewski
08.08.2025 07:41
Tagi: Binggrafika komputerowaMicrosoftSztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
8:17
Zaczęło się sprzątanie po Dudzie. Były prezydent wyprowadza się nie tylko z pałacu
Aktualizacja: 2025-08-08T08:17:02+02:00
7:41
Nie odróżnisz prawdy od fałszu. Obrazki z GPT-4o za darmo
Aktualizacja: 2025-08-08T07:41:35+02:00
7:00
Koniec niespodzianek. Oto seria Pixel 10 i Watch 4 w całej okazałości
Aktualizacja: 2025-08-08T07:00:00+02:00
6:57
Lecisz samolotem, a tam dinozaury. Skutki tej szalonej współpracy są wspaniałe
Aktualizacja: 2025-08-08T06:57:08+02:00
6:41
Siedzieli i oglądali filmy z tańczącymi papugami. Efekt? Coś pięknego
Aktualizacja: 2025-08-08T06:41:00+02:00
6:31
Niewidzialny smok z Korei. Ten myśliwiec będzie miał własny rój dronów
Aktualizacja: 2025-08-08T06:31:00+02:00
6:21
Surface Laptop 13 cali - trzy razy gromkie "tak", jedno stanowcze "nie"
Aktualizacja: 2025-08-08T06:21:00+02:00
6:11
Zegarek obserwuje twoje ciało i wykrywa nieprawidłowości. To już się dzieje
Aktualizacja: 2025-08-08T06:11:00+02:00
21:34
Najlepsze akcesoria i gadżety dla ucznia lub studenta. Co warto włożyć do plecaka?
Aktualizacja: 2025-08-07T21:34:44+02:00
21:32
Call of Duty i Battlefield z nowym, ważnym wymaganiem. O co chodzi?
Aktualizacja: 2025-08-07T21:32:58+02:00
20:50
ChatGPT właśnie wskoczył na wyższy poziom. Oto co potrafi GPT-5
Aktualizacja: 2025-08-07T20:50:31+02:00
20:07
Te smartfony Samsunga miały już nie żyć. A tu proszę - aktualizacja
Aktualizacja: 2025-08-07T20:07:32+02:00
19:31
Amerykańska armia kupuje Tesle. Będzie do nich strzelać
Aktualizacja: 2025-08-07T19:31:49+02:00
19:03
Komputery Della z krytyczną usterką. Musisz natychmiast działać
Aktualizacja: 2025-08-07T19:03:46+02:00
18:24
Allegro kusi zniżkami do -40 proc. Ale to ostatni moment
Aktualizacja: 2025-08-07T18:24:09+02:00
17:43
Galaxy S26 Edge - znamy grubość i akumulator. Współczujemy Apple’owi
Aktualizacja: 2025-08-07T17:43:09+02:00
17:10
Tablet dla ucznia - który model wybrać? Ranking ofert na 2025 rok
Aktualizacja: 2025-08-07T17:10:34+02:00
17:01
Przystanek zawalczy z upałem i… hałasem. Powinno być takich więcej
Aktualizacja: 2025-08-07T17:01:45+02:00
16:41
Orange uruchamia ważną usługę. Ułatwi rozmowy niedosłyszącym
Aktualizacja: 2025-08-07T16:41:32+02:00
15:57
Samsung po cichu wprowadził nowy smartfon. Wyjątkowo tani
Aktualizacja: 2025-08-07T15:57:38+02:00
15:14
Głupi żart na streamie sparaliżował kolej. Kara będzie surowa
Aktualizacja: 2025-08-07T15:14:27+02:00
14:50
Najlepsze akcesoria i gadżety dla ucznia lub studenta. Konfigurujemy biurko, czyli miejsce do pracy i nauki
Aktualizacja: 2025-08-07T14:50:39+02:00
14:00
Płać jak król - jeden gest ręką, a cały sklep w szoku. mBank z wyjątkową ofertą
Aktualizacja: 2025-08-07T14:00:28+02:00
13:07
Nowy sposób zbierania Żappsów. Dostaniesz je nie tylko za zakupy
Aktualizacja: 2025-08-07T13:07:08+02:00
12:50
A tak Włochy wydają kasę na "obronność". Zbudują niesamowity most
Aktualizacja: 2025-08-07T12:50:25+02:00
12:08
Wyrzucił setki milionów dolarów na śmietnik. Teraz chce się dorobić na swojej tragedii
Aktualizacja: 2025-08-07T12:08:58+02:00
11:29
Kontenery na odzież znikną z miast. Oto co je zastąpi
Aktualizacja: 2025-08-07T11:29:17+02:00
10:51
Google twierdzi, że wcale nie zabija internetu. "Nie ma wyboru"
Aktualizacja: 2025-08-07T10:51:19+02:00
10:02
Kosmici czy kometa? Zagadkowy obiekt pędzi w stronę Słońca
Aktualizacja: 2025-08-07T10:02:06+02:00
9:49
Złożył i rozłożył Z Folda 7 200 tys. razy. Co się stało potem?
Aktualizacja: 2025-08-07T09:49:51+02:00
9:01
Sprawdzili teren pod pierwszą polską elektrownię jądrową. 22 km odwiertów
Aktualizacja: 2025-08-07T09:01:29+02:00
8:25
Samsung po cichu wypuścił nowe słuchawki. Znamy cenę Galaxy Buds3 FE
Aktualizacja: 2025-08-07T08:25:31+02:00
7:59
Ważna zmiana w lubianych przez Polaków smartfonach. Może ci się nie spodobać
Aktualizacja: 2025-08-07T07:59:39+02:00
7:36
Szef Apple'a na kolanach u Trumpa. Było złoto, wazelina i dolary
Aktualizacja: 2025-08-07T07:36:11+02:00
7:00
Umieszczą reaktor jądrowy na Księżycu. Ruszył szalony wyścig po kosmiczne skarby
Aktualizacja: 2025-08-07T07:00:00+02:00
6:22
Spektakularne zderzenie galaktyk. Zdjęcie pokazuje kosmiczną katastrofę
Aktualizacja: 2025-08-07T06:22:00+02:00
6:16
Ryby w Odrze masowo padają. Użyją technologii, by je ratować
Aktualizacja: 2025-08-07T06:16:00+02:00
6:14
Ziemia przyspiesza i nikt nie wie dlaczego. Możemy mieć przez to problem z GPS
Aktualizacja: 2025-08-07T06:14:00+02:00
6:11
Dziś trudno nawet wyjść ze sklepu. Zakupy w 2025 r. to jakiś koszmar
Aktualizacja: 2025-08-07T06:11:00+02:00
6:00
Programowanie nie umiera. Eksperci mówią, jakie kompetencje będą potrzebne
Aktualizacja: 2025-08-07T06:00:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA