REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Programowanie nie umiera. Eksperci mówią, jakie kompetencje będą potrzebne

Czy tradycyjne kodowanie odchodzi do lamusa? Eksperci przekonują, że era czystego programowania ustępuje miejsca nowemu podejściu: połączeniu języka naturalnego, AI i kodu. To myślenie obliczeniowe, a nie sama znajomość składni, może stać się najcenniejszą kompetencją przyszłości.

Marcin Kusz
Programowanie nie umiera. Eksperci mówią, jakie kompetencje będą potrzebne
REKLAMA

Słynne słowa szefa NVIDII, że angielski jest nowym językiem programowania, doskonale wpisują się w rewolucję, którą przechodzi dziś branża IT. Jak zauważa Forbes, wraz z popularyzacją narzędzi generatywnej AI, takich jak Codex, Claude czy ChatGPT, tworzenie aplikacji coraz częściej zaczyna przypominać dialog z maszyną, a nie pisanie kodu linijka po linijce. Z kolei Rania Khalaf, szefowa działu AI w WSO2, podkreśla, że nie oznacza to śmierci kodowania. Wręcz przeciwnie – uważa, że przyszłość to model hybrydowy, łączący deterministyczny kod z niedeterministycznymi opisami w języku naturalnym. Programiści będą musieli rozumieć zarówno strukturę kodu, jak i zasady komunikacji z generatywnymi systemami.

REKLAMA

Od promptów do kontekstu. Oto nowa forma pisania kodu

Jednym z filarów tej zmiany jest inżynieria podpowiedzi (prompt engineering), czyli sztuka tworzenia skutecznych poleceń dla AI. Jednak samo promptowanie wydaje się być tutaj niewystarczające. Jak zauważa Khalaf, pojawia się pojęcie inżynierii kontekstu, czyli bardziej zaawansowanego podejścia, które uwzględnia struktury programistyczne, przepływy danych i zależności systemowe.

Zobacz także:

Takie narzędzia, jak DSPy już teraz pozwalają budować programy jako układy promptów i kodu. Eksperymenty z naturalnymi językami programowania umożliwiają pisanie części aplikacji w języku potocznym, a innych w klasycznej formie kodowej, zależnie od aktualnych potrzeb.

Myślenie obliczeniowe to kompetencja przyszłości

W artykule opublikowanym na łamach Forbesa Khalaf powołuje się na znane w USA ćwiczenie edukacyjne Peanut Butter & Jelly Sandwich, które ilustruje, jak trudno jest przełożyć zamysł na dokładny zestaw instrukcji. Dla niej to doskonała metafora tego, czym jest myślenie obliczeniowe – umiejętność rozbijania złożonych problemów na precyzyjne kroki.

To właśnie tę kompetencję uważa za kluczową, nie tylko dla programistów, ale też dla każdego, kto chce świadomie uczestniczyć w cyfrowym świecie. Samo pisanie kodu bez zrozumienia jego działania prowadzi do iluzji płynności – użytkownik wierzy, że coś stworzył, ale nie rozumie, jak to działa, ani jak to naprawić, gdy przestanie działać.

Trzeba się dostosować. Inaczej zostaniemy zepchnięci do ślepej uliczki

Nowoczesne programowanie już teraz coraz bardziej przypomina rozmowę z człowiekiem, z maszyną i z samym sobą. W tej rozmowie nie wystarczy tylko znać słowa. Trzeba rozumieć strukturę języka i sens przekazu. Właśnie dlatego myślenie obliczeniowe staje się kompetencją uniwersalną, analogiczną do pisania i czytania w epoce druku.

REKLAMA

W czasach, w których kod i język naturalny zaczynają się między sobą przenikać, największą wartością nie będzie perfekcyjna znajomość składni, lecz umiejętność tworzenia sensownych, logicznych i skalowalnych poleceń. I to właśnie może być prawdziwa definicja przyszłości programowania. Co nam pozostaje? Jedynie się dostosować, bo wszystkie inne wyjścia wydają się ślepymi zaułkami.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Liudmyla Chuhunova / Shutterstock

REKLAMA
Marcin Kusz
07.08.2025 06:00
Tagi: ProgramiściProgramowanieSztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
10:02
Kosmici czy kometa? Zagadkowy obiekt pędzi w stronę Słońca
Aktualizacja: 2025-08-07T10:02:06+02:00
9:49
Złożył i rozłożył Z Folda 7 200 tys. razy. Co się stało potem?
Aktualizacja: 2025-08-07T09:49:51+02:00
9:01
Sprawdzili teren pod pierwszą polską elektrownię jądrową. 22 km odwiertów
Aktualizacja: 2025-08-07T09:01:29+02:00
8:25
Samsung po cichu wypuścił nowe słuchawki. Znamy cenę Galaxy Buds3 FE
Aktualizacja: 2025-08-07T08:25:31+02:00
7:59
Ważna zmiana w lubianych przez Polaków smartfonach. Może ci się nie spodobać
Aktualizacja: 2025-08-07T07:59:39+02:00
7:36
Szef Apple'a na kolanach u Trumpa. Było złoto, wazelina i dolary
Aktualizacja: 2025-08-07T07:36:11+02:00
7:00
Umieszczą reaktor jądrowy na Księżycu. Ruszył szalony wyścig po kosmiczne skarby
Aktualizacja: 2025-08-07T07:00:00+02:00
6:22
Spektakularne zderzenie galaktyk. Zdjęcie pokazuje kosmiczną katastrofę
Aktualizacja: 2025-08-07T06:22:00+02:00
6:16
Ryby w Odrze masowo padają. Użyją technologii, by je ratować
Aktualizacja: 2025-08-07T06:16:00+02:00
6:14
Ziemia przyspiesza i nikt nie wie dlaczego. Możemy mieć przez to problem z GPS
Aktualizacja: 2025-08-07T06:14:00+02:00
6:11
Dziś trudno nawet wyjść ze sklepu. Zakupy w 2025 r. to jakiś koszmar
Aktualizacja: 2025-08-07T06:11:00+02:00
6:00
Programowanie nie umiera. Eksperci mówią, jakie kompetencje będą potrzebne
Aktualizacja: 2025-08-07T06:00:00+02:00
21:13
Nowa funkcja w laptopach Apple'a. Ucieszą się podróżujący
Aktualizacja: 2025-08-06T21:13:07+02:00
20:05
Wiemy, kiedy zadebiutuje Samsung Galaxy S25 FE. Jest data
Aktualizacja: 2025-08-06T20:05:47+02:00
19:38
Instagram stał się narzędziem do szpiegowania znajomych. Nowa funkcja
Aktualizacja: 2025-08-06T19:38:49+02:00
19:00
Koszulką naładujesz zegarek i słuchawki. Polacy wpadli na genialny pomysł
Aktualizacja: 2025-08-06T19:00:22+02:00
18:20
Telefon wygląda jak milion dolarów. To jeszcze elektronika czy już biżuteria?
Aktualizacja: 2025-08-06T18:20:32+02:00
17:43
Chcą wyłączyć satelity, bo dostarczają niewygodnych informacji. Co za obłęd
Aktualizacja: 2025-08-06T17:43:16+02:00
16:42
Chodziła po mieście z terminalem w ręku. Wyjątkowo bezczelny pomysł na kradzież
Aktualizacja: 2025-08-06T16:42:36+02:00
16:37
iOS zdradził funkcje nowego Apple Watcha. Jedna będzie hitem
Aktualizacja: 2025-08-06T16:37:13+02:00
16:00
Apple włoży ekran z iPada do iPhone'a. Skorzystasz na tym
Aktualizacja: 2025-08-06T16:00:11+02:00
15:45
Fałszywy listonosz zostawia awizo w telefonie. Poczta Polska ostrzega
Aktualizacja: 2025-08-06T15:45:57+02:00
15:39
AMD ma odpowiedź na GeForce RTX 5060. Mówią, że jest świetna
Aktualizacja: 2025-08-06T15:39:21+02:00
14:51
Schneider OffGrid - energia dla cyfrowych nomadów, twórców i tych szukających oddechu
Aktualizacja: 2025-08-06T14:51:20+02:00
14:30
Tych funkcji nie miał wcześniej żaden zegarek Garmin. Biegacze będą zachwyceni
Aktualizacja: 2025-08-06T14:30:44+02:00
14:04
To koniec dla tych smartfonów Samsunga. Aktualizacji już nie dostaniesz
Aktualizacja: 2025-08-06T14:04:55+02:00
13:07
Carrefour przygotuje cię na blackout i wojnę. Otworzył specjalny dział
Aktualizacja: 2025-08-06T13:07:01+02:00
12:41
Microsoft zrobił klapki, które wyglądają jak pulpit z 2001 roku. Kolejka już się ustawia
Aktualizacja: 2025-08-06T12:41:05+02:00
12:08
Komputer czy tablet dla ucznia i studenta - który sprzęt wybrać?
Aktualizacja: 2025-08-06T12:08:45+02:00
12:04
Kraków pyta o fajerwerki. Trzymam kciuki, żeby udało się je pożegnać
Aktualizacja: 2025-08-06T12:04:08+02:00
11:31
"Tej tragedii można było zapobiec". Raport o Titanie szokuje
Aktualizacja: 2025-08-06T11:31:25+02:00
11:02
Nowy chiński niewidzialny myśliwiec. Tajemnicze zdjęcie budzi wiele pytań
Aktualizacja: 2025-08-06T11:02:34+02:00
10:05
Radość Brzoski to moje piekło. Automaty paczkowe zepsuły mój świat
Aktualizacja: 2025-08-06T10:05:23+02:00
9:07
Darmowe zakupy w Żabce co tydzień? Ta promocja to czyste złoto - oto jak odebrać
Aktualizacja: 2025-08-06T09:07:15+02:00
9:00
"Wyrzuć plastik, włącz myślenie". Mobile Vikings chce końca ery plastiku w Polsce
Aktualizacja: 2025-08-06T09:00:41+02:00
8:35
Premier ma władzę, ale to ChatGPT wydaje opinie. Obywatele są wściekli
Aktualizacja: 2025-08-06T08:35:04+02:00
8:14
Google nauczył się opowiadać bajki dzieciom. Sprawdziłem to
Aktualizacja: 2025-08-06T08:14:00+02:00
7:39
Jak odblokować komputer nie znając hasła? Nie panikuj, jest na to sposób
Aktualizacja: 2025-08-06T07:39:31+02:00
7:00
Po co kupować dwa odkurzacze, jak można mieć jeden. Dreame R20 Ultra AquaCycle - recenzja
Aktualizacja: 2025-08-06T07:00:00+02:00
6:34
Rosja mogła testować nową broń jądrową. USA podrywa "niuchacza"
Aktualizacja: 2025-08-06T06:34:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA