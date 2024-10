Arc rzuca wyzwanie Google’owi na jego własnym podwórku. Można odpocząć od Chrome’a

Jedną z najważniejszych cech Arc Search jest funkcja Browse for Me, która automatycznie przeszukuje Internet, czyta wiele stron i tworzy kartę z odpowiedziami na zapytania użytkownika. Przeglądarka blokuje reklamy, trackery i banery, co zapewnia czystsze i szybsze przeglądanie stron. Dodatkowo Arc Search automatycznie archiwizuje stare karty, co pomaga utrzymać porządek. Przeglądarka oferuje również tryb czytania, który usuwa zbędne elementy z artykułów, umożliwiając skupienie się na treści.