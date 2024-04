Nie sądziłem, że to możliwe, ale porzuciłem przeglądarkę Chrome dla innej. Na dobre

To jest naprawdę killer. Ja akurat oglądam mecze, seriale i filmy głównie na komputerze. A jak to na komputerze, w trakcie oglądania transmisji zawsze się coś dzieje: a to na redakcyjnym Slacku ktoś coś do mnie napisze, a to przypominałem sobie, że mam coś sprawdzić w kalendarzu, a to Mama pisze coś do mnie na Messengerze. Przechodzę po kartach, Spaces, aplikacjach zewnętrznych, a transmisja pojawia się w picture-in-picture bez konieczności aktywowania czegokolwiek. Oczywiście powrót do karty z aktywnym streamingiem zrzuca PiP i obraz wraca do karty, również automatycznie.