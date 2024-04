Porzucisz Chrome'a dla tej przeglądarki. Możesz już ją pobrać

Innymi słowy, wśród starych wyjadaczy, którzy są z nami na rynku od lat, brakuje świeżej krwi. Przeglądarka Arc to jednak zupełnie inne podejście do programu służącego do przeglądania internetu i może być właśnie tym, czego potrzebował rynek. Arc co prawda był dostępny na Windowsie, ale tylko w wersji beta – ja otrzymałem dostęp w ubiegłym tygodniu, ale trochę zignorowałem tę wiadomość. Teraz każdy, kto wejdzie na stronę internetową przeglądarki, może pobrać oprogramowanie na system operacyjny Windows.