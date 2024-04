Google pożyczył najlepszą funkcję z iOS-a. Zobaczymy ją w nowym Androidzie

Google testuje nową funkcję w becie 1.2 systemu Android 15, która przywraca widżety na ekranie blokady telefonów. W przeciwieństwie do poprzednich widżetów na ekranie blokady, będą one bardzo podobne do Wydarzeń na żywo Apple'a. Jakby Google odpisał pracę domową, ale nieco ją zmienił, żeby nikt nie zauważył.