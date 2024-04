Drobna nowość w Androidzie, którą może zmienić ci życie

Nową funkcję można oczywiście wyłączyć, ale też można jej wskazać, by obejmowała wyłącznie aplikacje do czatów i nie ograniczała powiadomień z pozostałych aktywnych na telefonie programów. Nie ukrywam, bardzo na to czekam. Co więcej, Android 15 zapowiada się na całkiem istotną aktualizację. Najciekawsze nowości to, między innymi: