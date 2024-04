Siedzisz ze smartfonem w ciemnym pokoju i nagle dostajesz po oczach. Google ma na to sposób

Czwartek wieczór, przeglądasz Instagrama, po czym przechodzisz na chwilę do Instagrama, po czym przechodząc do kolejnej aplikacji, zostajesz oślepiony jej jasnym interfejsem. Teraz niech pierwszy rzuci smartfonem ten, który nie był w podobnej sytuacji. Bo choć opcja przełączania pomiędzy ciemnym i jasnym interfejsem to obecnie standard to nadal nietrudno znaleźć aplikacje, które mają tylko jedną wersję kolorystyczną - jasną.



Android 15 ponownie przychodzi z pomocą dla nocnych marków, a to poprzez interweniowanie tam, gdzie twórcy interfejsu aplikacji trochę przysnęli.