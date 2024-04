Android 15 będzie myślał za ciebie. Bo Google wie, że olewasz bezpieczeństwo

"Plik został przeniesiony do kwarantanny" to komunikat dobrze znany praktycznie każdemu użytkownikowi systemu Windows. Poprzez kwarantannę antywirus izoluje plik od reszty systemu, przez co nie można go otworzyć ani uruchomić, lecz jednocześnie nie wyrządzi on "krzywdy".



Jak się okazuje, podobna funkcja ma trafić do Androida 15.