Android 15 z przełomową zmianą. NFC nie tylko do płatności

W 2020 r. NFC Forum ogłosiło pierwszą wersję (1.0) standardu NFC Wireless Charging (WLC), natomiast pod koniec 2021 r. doczekaliśmy się jej drugiej wersji - oznaczonej numerem 2.0. Jedyna różnica pomiędzy 1.0 i 2.0 to fakt, że WLC 2.0 obsługuje jeszcze mniejsze anteny niż technologia w wersji 1.0. Jest to ważne ze względu na fakt, że Rahman odnalazł w kodzie oznaczenie "version 1.0.0", ale jego zdaniem odnosi się ono do wersji aplikacji obsługującej technologię, aniżeli do samej kompatybilności Androida 15 z WLC.