Na tę funkcję czekali użytkownicy Androida. Do tej pory była tylko w iPhone’ach

Niemalże trzy lata temu po raz pierwszy dowiedzieliśmy się o pracach Google'a nad zmodernizowaną siecią Find My Device (Znajdź moje urządzenie). Sieć - pod względem działania - miała być identyczna z tą od Apple'a, pozwalając wskazać lokalizację naszych urządzeń za pośrednictwem innych urządzeń działających w sieci Find My Device. Choć sama możliwość znalezienia zgubionego smartfona czy tabletu istnieje już od dawna, to jest ona mniej efektywna, opierając się jedynie na informacjach z urządzenia, którego szuka użytkownik.



Jednak mijały miesiące, a po modernizacji sieci nie było śladu. To zmieniło się jednak za sprawą konferencji I/O 2023, podczas której oficjalnie zapowiedziano wprowadzenie przez Google'a rozwiązania konkurencji. Jak się okazuje, koncern właśnie spełnia zeszłoroczną odpowiedź.