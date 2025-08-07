REKLAMA
Złożył i rozłożył Z Folda 7 200 tys. razy. Co się stało potem?

Koreańscy YouTuberzy poddali Galaxy Z Fold 7 ekstremalnemu testowi. Trwający 5 dni maraton złożeń i rozłożeń pokazał ile jest w stanie znieść flagowy składak Samsunga.

Malwina Kuśmierek
Galaxy Z Fold 7
Jakiś czas temu Samsung pochwalił się, że ekran najnowszego Galaxy Z Fold 7 jest bardziej wytrzymały niż jakikolwiek inny smartfon w rodzinie składaków. A to dzięki udoskonalonej konstrukcji, w tym o 50 proc. grubszej warstwie Ultra Thin Glass, nowemu elastycznemu klejowi oraz wzmocnionej tytanowej płycie w zawiasie, Galaxy Z Fold 7 spokojnie wytrzyma 500 tys. cykli złożeń i rozłożeń.

Ale co innego testy laboratoryjne, a co innego codzienne użytkowanie. Właśnie to postanowili sprawdzić koreańscy YouTuberzy w jednej z najbardziej ekstremalnych transmisji na żywo.

Spędzili 5 dni na składaniu i rozkładaniu Z Folda 7. Smartfon zająknął się

Przez pięć dni zespół kanału TechIt, związanego z dziennikiem Chosun Ilbo, ręcznie składał i rozkładał Galaxy Z Fold 7, aż licznik zatrzymał się na 200 000. Całość była transmitowana na żywo na YouTube, a celem eksperymentu było sprawdzenie, jak smartfon poradzi sobie z intensywnym, codziennym użytkowaniem. W odróżnieniu od precyzyjnych, sterylnych testów Samsunga, tym razem wszystko odbywało się ręcznie - z udziałem potu, zmęczenia i przypadkowych ruchów.

Maraton składania rozpoczął się 1 sierpnia i zakończył tuż przed północą 5 sierpnia. Przez większość czasu za składanie odpowiadał jeden z producentów kanału - z przerwami jedynie na sen i posiłki. Cykle składania i rozkładania co jakiś czas były przerywane testami działania smartfona.I choć Galaxy Z Fold 7 nie przeszedł przez test bez szwanku, ogólny rezultat okazał się zaskakująco pozytywny.

Ekran składanego smartfona pozostał nienaruszony, bez martwych pikseli, ze sprawnym dotykiem. Linia zgięcia ekranu stała się nieco bardziej widoczna, ale zmiana ta nie wpłynęła na korzystanie z urządzenia. Mechanizm freestop - pozwalający na ustawienie wyświetlacza pod dowolnym kątem - również działał, choć jego sprawność zmalała.

Nie obyło się jednak bez problemów. Między 6 000 a 10 000 złożeń pojawił się pierwszy błąd skutkujący wymuszonym restartem, który powtarzał się co około 10 000 złożeń. Po osiągnięciu 46 000 zawias zaczął wydawać skrzypiące dźwięki. Przy 75 000 zauważono niewielki wyciek czarnej cieczy w pobliżu zawiasu - prawdopodobnie fabrycznego smaru. Najpoważniejszy problem pojawił się przy 175 000 - przestały działać wszystkie głośniki, które emitowały jedynie trzaski. Mimo to ekran, aparat, czytnik linii papilarnych oraz inne podstawowe funkcje pozostały sprawne.

Po zakończeniu testu autorzy zapowiedzieli, że Galaxy Z Fold 7 zostanie rozebrany, a jego części poddane dokładnej analizie.

Ani Samsung ani Koreańczycy nie odtworzyli warunków domowych

Interpretując wyniki warto pamiętać, że test nie odbywał się w warunkach laboratoryjnych. Ręczne składanie było znacznie bardziej agresywne niż w laboratoryjnych testach Samsunga, a tempo - 200 tysięcy złożeń w pięć dni - to poziom, któremu nie sprostałaby nawet większość książek, nie mówiąc o smartfonach. Prawdopodobnie większość ludzi także nie, gdyż mówimy tu o wielogodzinnym, celowym składaniu i rozkładaniu smartfona. Podczas gdy w normalnym użytkowaniu smartfon składa się i rozkłada raz na kilka-kilkanaście minut - w założeniu intensywnego użytkowania. A i tak najbardziej zaangażowani użytkownicy rozłożą i złożą Folda nie więcej niż 50-60 razy na dzień - czyli około 19 tys. razy na rok.

Z tej perspektywy Galaxy Z Fold 7 wypadł imponująco. Mimo przeciążenia urządzenie pozostało w pełni funkcjonalne i wizualnie nienaruszone w najważniejszych aspektach. Możliwe, że ten niecodzienny test okaże się dla Samsunga bardziej przekonującym dowodem wytrzymałości niż jakikolwiek raport z laboratorium.

Malwina Kuśmierek
