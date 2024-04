Tak będzie działać komunikacja satelitarna w Androidzie. Trzeba spełnić dwa warunki

Gdy we wrześniu 2022 roku Apple ogłosił, że iPhone 14 otrzymuje łączność satelitarną w nagłych wypadkach, jak grzyby po deszczu powstały pytania i spekulacje dotyczące tego, kiedy ta sama technologia trafi do Androida i jak będzie wyglądać.



W listopadzie sprawa komunikacji satelitarnej skomplikowała się po tym, jak Iridium Communications Inc. zakończyło współpracę z Qualcommem. Nadzieja pojawiła się jednak przy okazji kolejnego deweloperskiego wydania systemu Android 15, a dziś do internetu trafiła kolejna garść informacji dotycząca długo wyczekiwanej technologii.