iOS zdradził funkcje nowego Apple Watcha. Jedna będzie hitem

W kodzie iOS 26 odkryto grafikę wskazującą na nową rozdzielczość wyświetlacza w Apple Watch Ultra 3 – 422 x 514 pikseli. To więcej niż w poprzednich generacjach. Może to sugerować nieznacznie większy, 1,98-calowy ekran, najprawdopodobniej osiągnięty przez zmniejszenie ramek. Apple ma jednak zachować znany z poprzednich generacji design, który charakteryzuje się masywną konstrukcją.

Nowe funkcje: 5G, komunikacja satelitarna i ciśnieniomierz?

Przecieki wskazują, że Apple Watch Ultra 3 może wspierać komunikację satelitarną i łączność 5G RedCap, zoptymalizowaną pod urządzenia ubieralne. Prawdziwą nowością ma być jednak monitorowanie ciśnienia krwi.

Gdyby Apple rzeczywiście zdecydował się na wprowadzenie tej funkcji, byłby to istotny krok naprzód. Obecnie niewiele smartwatchy oferuje precyzyjny pomiar ciśnienia – jednym z nielicznych modeli jest Huawei Watch D2, który korzysta ze specjalnego mankietu ukrytego w pasku.

Pomiar ciśnienia krwi to jedno z najbardziej wyczekiwanych rozszerzeń funkcji zdrowotnych w smartwatchach. Jeśli Apple wprowadzi tę możliwość w sposób wiarygodny i certyfikowany medycznie, może to wywrzeć presję na konkurencji i ustanowić nowy standard w segmencie premium.

Rozpoznawalność marki i ekosystem Apple mogą sprawić, że funkcja ta trafi do masowego odbiorcy. Sam być może zdecydowałbym się na zastąpienie swojego Huaweia nowym zegarkiem Apple.

Marcin Kusz 06.08.2025 16:37

