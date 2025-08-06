REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

iOS zdradził funkcje nowego Apple Watcha. Jedna będzie hitem

Najnowsza beta systemu iOS 26 zdradza szczegóły nadchodzącego zegarka Apple Watch Ultra 3. Poza nieco większym ekranem zegarek może otrzymać funkcję - możliwość pomiaru ciśnienia krwi.

Marcin Kusz
Apple Watch Ultra 3 może mieć ciśnieniomierz i większy ekran
REKLAMA

W kodzie iOS 26 odkryto grafikę wskazującą na nową rozdzielczość wyświetlacza w Apple Watch Ultra 3 – 422 x 514 pikseli. To więcej niż w poprzednich generacjach. Może to sugerować nieznacznie większy, 1,98-calowy ekran, najprawdopodobniej osiągnięty przez zmniejszenie ramek. Apple ma jednak zachować znany z poprzednich generacji design, który charakteryzuje się masywną konstrukcją.

REKLAMA

Nowe funkcje: 5G, komunikacja satelitarna i ciśnieniomierz?

Przecieki wskazują, że Apple Watch Ultra 3 może wspierać komunikację satelitarną i łączność 5G RedCap, zoptymalizowaną pod urządzenia ubieralne. Prawdziwą nowością ma być jednak monitorowanie ciśnienia krwi.

Gdyby Apple rzeczywiście zdecydował się na wprowadzenie tej funkcji, byłby to istotny krok naprzód. Obecnie niewiele smartwatchy oferuje precyzyjny pomiar ciśnienia – jednym z nielicznych modeli jest Huawei Watch D2, który korzysta ze specjalnego mankietu ukrytego w pasku.

Pomiar ciśnienia krwi to jedno z najbardziej wyczekiwanych rozszerzeń funkcji zdrowotnych w smartwatchach. Jeśli Apple wprowadzi tę możliwość w sposób wiarygodny i certyfikowany medycznie, może to wywrzeć presję na konkurencji i ustanowić nowy standard w segmencie premium.

Zobacz także:

REKLAMA

Rozpoznawalność marki i ekosystem Apple mogą sprawić, że funkcja ta trafi do masowego odbiorcy. Sam być może zdecydowałbym się na zastąpienie swojego Huaweia nowym zegarkiem Apple.

REKLAMA
Marcin Kusz
06.08.2025 16:37
Tagi: AppleApple WatchSmartwatch
Najnowsze
16:00
Apple włoży ekran z iPada do iPhone'a. Skorzystasz na tym
Aktualizacja: 2025-08-06T16:00:11+02:00
15:45
Fałszywy listonosz zostawia awizo w telefonie. Poczta Polska ostrzega
Aktualizacja: 2025-08-06T15:45:57+02:00
15:39
AMD ma odpowiedź na GeForce RTX 5060. Mówią, że jest świetna
Aktualizacja: 2025-08-06T15:39:21+02:00
14:51
Schneider OffGrid - energia dla cyfrowych nomadów, twórców i tych szukających oddechu
Aktualizacja: 2025-08-06T14:51:20+02:00
14:30
Tych funkcji nie miał wcześniej żaden zegarek Garmin. Biegacze będą zachwyceni
Aktualizacja: 2025-08-06T14:30:44+02:00
14:04
To koniec dla tych smartfonów Samsunga. Aktualizacji już nie dostaniesz
Aktualizacja: 2025-08-06T14:04:55+02:00
13:07
Carrefour przygotuje cię na blackout i wojnę. Otworzył specjalny dział
Aktualizacja: 2025-08-06T13:07:01+02:00
12:41
Microsoft zrobił klapki, które wyglądają jak pulpit z 2001 roku. Kolejka już się ustawia
Aktualizacja: 2025-08-06T12:41:05+02:00
12:08
Komputer czy tablet dla ucznia i studenta - który sprzęt wybrać?
Aktualizacja: 2025-08-06T12:08:45+02:00
12:04
Kraków pyta o fajerwerki. Trzymam kciuki, żeby udało się je pożegnać
Aktualizacja: 2025-08-06T12:04:08+02:00
11:31
"Tej tragedii można było zapobiec". Raport o Titanie szokuje
Aktualizacja: 2025-08-06T11:31:25+02:00
11:02
Nowy chiński niewidzialny myśliwiec. Tajemnicze zdjęcie budzi wiele pytań
Aktualizacja: 2025-08-06T11:02:34+02:00
10:05
Radość Brzoski to moje piekło. Automaty paczkowe zepsuły mój świat
Aktualizacja: 2025-08-06T10:05:23+02:00
9:07
Darmowe zakupy w Żabce co tydzień? Ta promocja to czyste złoto - oto jak odebrać
Aktualizacja: 2025-08-06T09:07:15+02:00
9:00
"Wyrzuć plastik, włącz myślenie". Mobile Vikings chce końca ery plastiku w Polsce
Aktualizacja: 2025-08-06T09:00:41+02:00
8:35
Premier ma władzę, ale to ChatGPT wydaje opinie. Obywatele są wściekli
Aktualizacja: 2025-08-06T08:35:04+02:00
8:14
Google nauczył się opowiadać bajki dzieciom. Sprawdziłem to
Aktualizacja: 2025-08-06T08:14:00+02:00
7:39
Jak odblokować komputer nie znając hasła? Nie panikuj, jest na to sposób
Aktualizacja: 2025-08-06T07:39:31+02:00
7:00
Po co kupować dwa odkurzacze, jak można mieć jeden. Dreame R20 Ultra AquaCycle - recenzja
Aktualizacja: 2025-08-06T07:00:00+02:00
6:34
Rosja mogła testować nową broń jądrową. USA podrywa "niuchacza"
Aktualizacja: 2025-08-06T06:34:00+02:00
6:23
Polska rakieta Perun zaraz podbije kosmos. Przeszliśmy finalny test
Aktualizacja: 2025-08-06T06:23:00+02:00
6:12
W końcu mamy broń przeciw wiecznym chemikaliom w ludzkim ciele
Aktualizacja: 2025-08-06T06:12:00+02:00
6:01
W Gdańsku mają broń na drony. To elektromagnetyczna tarcza
Aktualizacja: 2025-08-06T06:01:00+02:00
21:00
Posiadacze smartfonów Samsunga z powodami do radości. Zaraz wielka aktualizacja
Aktualizacja: 2025-08-05T21:00:19+02:00
20:48
Wielka zmiana na WhatsApp. Zadziała bez konta i aplikacji
Aktualizacja: 2025-08-05T20:48:53+02:00
20:05
Rusza pierwsze Mortal Kombat czatbotów. Google robi turniej
Aktualizacja: 2025-08-05T20:05:31+02:00
19:50
Składana hybryda iPada i MacBooka opóźniona. Nie składa mi się ta wizja
Aktualizacja: 2025-08-05T19:50:53+02:00
19:18
Marie Curie NIE Skłodowska. Rząd zawalczy o polskość banknotu
Aktualizacja: 2025-08-05T19:18:22+02:00
18:55
iPhone 17 trafi do nas wcześniej. Telekomy puściły farbę
Aktualizacja: 2025-08-05T18:55:27+02:00
18:37
Microsoft ma unikalną tapetę Windows na 50-lecie. Jak na stypę
Aktualizacja: 2025-08-05T18:37:56+02:00
18:26
Do Polski dotarły ostateczne maszyny budowlane. Zrobią nam Tarczę Wschód
Aktualizacja: 2025-08-05T18:26:00+02:00
17:57
Ludzkość właśnie odkryła nowego gada morskiego. Leżał... w muzeum
Aktualizacja: 2025-08-05T17:57:05+02:00
17:16
Twój hotel pisze na Booking i chce przelew. Skuteczność oszustów przeraża
Aktualizacja: 2025-08-05T17:16:31+02:00
16:37
Tak będzie wyglądał Windows 2030. Nie wszystkim się spodoba
Aktualizacja: 2025-08-05T16:37:30+02:00
16:23
Jeśli liczysz, że ChatGPT to chwilowa moda, mam potwornie złe dane
Aktualizacja: 2025-08-05T16:23:22+02:00
16:01
Telewizory Samsunga dostaną darmowe turbodoładowanie. Zazdroszczę
Aktualizacja: 2025-08-05T16:01:48+02:00
15:48
Polacy mają dosyć symboli rozwoju. "Dziś 654 osoby, jutro 12500"
Aktualizacja: 2025-08-05T15:48:02+02:00
15:15
Zrobili ChatGPT dla katolików. Wyjaśnia, z czego się spowiadać
Aktualizacja: 2025-08-05T15:15:24+02:00
14:56
W Lidlu kasa sama rozpozna produkty. Ułatwienie czy brak zaufania?
Aktualizacja: 2025-08-05T14:56:33+02:00
13:25
Popularny bot kradł na masową skalę. Zastawili pułapkę, by to udowodnić
Aktualizacja: 2025-08-05T13:25:23+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA