watchOS 26 z przyjacielem na nadgarstku, ale nie dla Polaka

System watchOS 26 to oczywiście nowy wygląd. Apple wdrożył na wszystkich platformach stylistkę nazwaną Liquid Glass. To wzornictwo z większą przezroczystością. Nowy design będzie widoczny w centrum ustawień, menu widżetów, stosach inteligentnych, menu sterowania multimediami (np. piosenkami w Spotify) oraz w niektórych tarczach. Elementy interfejsu będą częściowo przezroczyste, a co za tym idzie - wyglądają naprawdę ładnie.