Apple Intelligence w iOS 26: rozczarowanie dla Polaków

Co ważne, tłumaczenia są realizowane lokalnie na urządzeniu, bez potrzeby przesyłania danych do chmury, co wpisuje się w konsekwentne podejście Apple do prywatności użytkownika. Koncern poskąpił jednak informacji co do tego jakie języki będą wspierane, wobec można się spodziewać, że w Polsce Live Translation zachwyci jedynie biegłych w języku angielskim.