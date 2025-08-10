Dlaczego mówimy przez sen? Oni już wiedzą

Ładowanie...

Mówienie przez sen dotyczy wielu z nas. Szacuje się, że nawet 65 proc. ludzi doświadczyło tego zjawiska przynajmniej raz w życiu, a od 3 do 30 proc. robi to regularnie. Luigi De Gennaro, psycholog i badacz snu z Uniwersytetu Sapienza w Rzymie, podkreśla, że mówienie przez sen to jedna z najczęstszych form tzw. parasomnii, czyli nieprawidłowych zachowań podczas snu.

Kiedy i dlaczego nasz mózg zaczyna mówić sam do siebie?

Podczas snu nasz mózg wcale się całkowicie nie wyłącza. Wręcz przeciwnie, w wielu fazach jest bardzo aktywny, przetwarza wspomnienia, porządkuje informacje, a czasem również uruchamia mechanizmy, które mogą prowadzić do somniloquii, czyli mówienia przez sen.

Jak czytamy na łamach Popular Science, mówienie przez sen może pojawić się w jego każdej fazie, zarówno w fazie REM, kiedy śnimy najbardziej intensywnie, jak i w fazach non-REM. Wypowiedzi z fazy REM są dłuższe, wyraźniejsze i bardziej zrozumiałe. W jednej z analiz Deirdre Barrett z Uniwersytetu Harvarda zaobserwowała nawet przypadki, gdy pary przez sen ze sobą rozmawiały, prowadząc coś na kształt nocnego dialogu. Z kolei w fazach non-REM słowa są krótsze i bardziej zniekształcone. Przypominają raczej bełkot, niż logiczne zdania.

Deirdre Barrett przeanalizowała tysiące nagrań snu. Co najbardziej zadziwiające, jej ustalenia pokazują, że nocne wypowiedzi zawierają w sobie wiele negatywnych emocji, wzmianek o ciele, jedzeniu, seksie, a przede wszystkim przekleństw. W porównaniu z mową dzienną liczba wulgaryzmów rośnie aż sześciokrotnie. Psycholożka twierdzi, że mówienie przez sen jest swego rodzaju błędem systemu, a nie odzwierciedleniem naszych ukrytych pragnień.

Ciekawą hipotezę dotyczącą mówienia przez sen przedstawiła także dr Jing Zhang z Harvard Medical School. Jej zdaniem może mieć ono związek z tym, że w czasie przejść między fazami snu nasz mózg w pełni się nie przełącza – niektóre obszary odpowiadające za mowę i ruch są nadal częściowo aktywne. Najwięcej epizodów występuje właśnie na pograniczu czuwania i snu, a ich liczba wzrasta w czasie stresu, niedoboru snu czy po alkoholu.

Takie obserwacje wspiera też badanie z 2022 r. współautorstwa De Gennaro. Naukowcy analizowali aktywność mózgu podczas epizodów mowy sennej i porównywali ją z osobami, które przez sen wydawały dźwięki (np. śmiech czy płacz). Okazało się, że w mózgu mówiących fale mózgowe charakterystyczne dla snu głębokiego ulegały załamaniu, a wzorzec aktywności przypominał raczej mózg osoby na jawie.

Kto mówi przez sen i dlaczego nie wszyscy?

Choć mówić przez sen może każdy, częściej zdarza się to dzieciom i nastolatkom. Ich układ nerwowy wciąż dojrzewa, a bariera między snem a jawą bywa cieńsza. Z wiekiem mówienie przez sen zwykle zanika, choć niektórym towarzyszy przez całe życie.

Zjawisko to częściej obserwuje się u osób zestresowanych, przemęczonych lub cierpiących na bezsenność. Nie bez znaczenia są też czynniki genetyczne – jeśli jedno z rodziców mówiło przez sen, istnieje większa szansa, że dziecko również będzie to robić. Ciekawostką jest, że mówienie przez sen częściej występuje u osób z zaburzeniami snu, takimi jak lunatykowanie, lęki nocne czy bezdech senny.

Czy mówienie przez sen to powód do niepokoju?

Zazwyczaj mówienie przez sen nie stanowi dla nas żadnego zagrożenia. Nie świadczy o chorobie psychicznej, nie wymaga leczenia i nie powoduje negatywnych skutków zdrowotnych. Problem pojawia się jedynie wtedy, gdy mówieniu towarzyszą inne zaburzenia snu, np. przemoc, krzyki, wstawanie z łóżka czy zdezorientowanie po przebudzeniu. Wtedy warto udać się do specjalisty. Może to być objaw parasomnii.

