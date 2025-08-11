REKLAMA
Bolt z nową super opcją. Możesz zamawiać przejazdy dla całej rodziny

Do aplikacji Bolt została wprowadzona nowa funkcja ułatwiająca zamawianie przejazdów innym osobom. Z jednego konta będziesz mógł zamawiać przejazdy dla różnych członków rodziny lub znajomych. 

Albert Żurek
Bolt z nową funkcją - profil rodzinny
W ustawieniach Bolta znajdziecie nowość: profil rodzinny. To rozwiązanie, które pozwala jednemu użytkownikowi zarządzać i opłacać przejazdy nawet dla dziewięciu innych osób. Przejazdy są zamawiane w ramach jednego konta w serwisie. W jakich sytuacjach nowa funkcja może się przydać?

Bolt z profilem rodzinnym. Zarządzenie przejazdami nigdy nie było takie proste

Profil rodzinny został zaprojektowany w głównej mierze z myślą o rodzinach i grupach znajomych. Bolt tłumaczy wprowadzenie rozwiązania faktem, że od 2 do 6 proc. przejazdów zamawianych jest dla kogoś innego niż właściciela konta. 

Problemem jest to, że jeśli ktoś nam zamówił przejazd, traciliśmy dostęp do wielu opcji - np. podglądu miejsca pobytu w czasie rzeczywistym, nagrywania przejazdów czy zgłaszania incydentów. Z funkcji może skorzystać co najwyżej właściciel konta. Poza tym, zamawianie dla kogoś wymaga udostępniania szczegółów kursów (np. marki pojazdu, numeru rejestracyjnego) oraz dodatkowej koordynacji.

class="wp-image-5580501"

Nowy profil rodzinny ma ułatwić kwestię organizacji - umożliwia bowiem zaproszenie innych użytkowników do wspólnego profilu, ustalenie miesięcznego limitu wydatków na taksówki czy otrzymywanie powiadomień o przebiegu przejazdu osób z grupy. Członkom profilu można zamówić przejazd, ale korzystający również mają opcję samodzielnego zamawiania przejazdu - tylko że wtedy właściciel konta sprawuje nad nim nadzór.

Rozwiązanie może przydać się np. dla opiekunów lub osób wspierających starszych członków rodziny rzadko sięgających po smartfony. Zamówienie przejazdu taksówki na aplikację dla starszych użytkowników może być problemem np. ze względu na skomplikowany interfejs lub wykonanie płatności online - profil rodzinny docelowo ułatwi tę kwestię. 

Rozwiązanie również ma umożliwiać zarządzaniem przejazdami i płatnościami dla osób, które nie korzystają z aplikacji Bolta. Jeśli twoja babcia, dziadek, mama lub tata nadal używają starej Nokii z przyciskami, wciąż będą mogli wejść do taksówki na aplikację. 

Co natomiast z zamawianiem przejazdów dla dzieci i młodzieży poniżej 18 lat? Wciąż nie będzie to możliwe, ponieważ wprowadzenie profilu rodzinnego nie zmienia zasad platformy dotyczących minimalnego wieku użytkownika. Nowość nie może zostać użyta do zamawiania przejazdów osób niepełnoletnich podróżujących samodzielnie. Ograniczenia wynikają z kwestii bezpieczeństwa.

Profil rodzinny ma zapewniać możliwość kontroli finansowej i aktywności każdego członka profilu, otrzymywania powiadomień w czasie rzeczywistym o rozpoczęciu i zakończeniu przejazdu. W razie potrzeby jest też opcja sprawdzenia lokalizacji pojazdu lub skontaktowania się z kierowcą lub pasażerem. 

Albert Żurek
11.08.2025 06:20
